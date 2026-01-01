Fotokvant BGP-2111-26 Pongee фон бумажный 2.1х11 м эпонж

Бумажный фон Fotokvant BGP-2111-26 Pongee (эпонж, 2.1×11 м)
Fotokvant BGP-2111-26 Pongee — это профессиональный бумажный фон для фото- и видеосъемки. Он имеет размер 2.1×11 метров и выполнен в мягком, нейтральном оттенке «эпонж» (нежный бежево-розовый, напоминающий цвет натурального шелка-сырца). Бумага имеет качественную гладкую небликующую поверхность и равномерный прокрас, что обеспечивает отличный результат при портретной и предметной съемке.
Для чего используется
Этот фон является универсальным инструментом для создания стильных, мягких кадров. Он идеально подходит для:
- Портретной съемки: Создает нежный, теплый фон, который особенно хорошо сочетается со светлой одеждой и подходит для женских и детских портретов.
- Предметной фотографии: Идеален для съемки товаров на маркетплейсы, продуктов и других объектов, где требуется мягкий, естественный фон.
- Фэшн- и бьюти-съемки: Подчеркивает аксессуары и косметику, добавляет кадру женственности и легкости.
- Видеосъемки: Создает приятный, уютный фон для интервью и презентаций.
Особенности бежевого цвета
- Портретная съемка: Это его главное призвание. Теплый бежевый оттенок выгодно подчеркивает естественные тона кожи, делая их более живыми и теплыми . Он отлично подходит для съемки детей, женщин, семейных портретов и создает уютную, располагающую атмосферу.
- Предметная и коммерческая съемка: Для каталогов товаров, особенно одежды, косметики или продуктов питания, бежевый фон создает чистый, но не стерильный образ. Он не перетягивает внимание на себя и хорошо сочетается с самыми разными цветами объектов.
- Видеопроизводство: Идеальный выбор для съемки интервью, лекций или видеообзоров. Он создает профессиональный и спокойный визуальный ряд, который не отвлекает зрителя от говорящего.
Цветовые сочетания с бежевым
- Монохромная гамма (бежевый + бежевый): Высший пилотаж. Сочетайте разные оттенки бежевого, кремового, карамельного и молочного. Это создает дорогой, минималистичный и очень уютный образ. Правило: чтобы объекты не сливались, они должны отличаться по текстуре (шелк на фоне матовой бумаги) или тону (светлый предмет на темно-бежевом фоне).
- С приглушенными, «пыльными» оттенками: Бежевый идеально звучит в дуэте с оливковым, горчичным, терракотовым, шалфейным, бордовым и охра. Это классика природной гаммы, которая смотрится благородно и согревает кадр. Отлично для осенних портретов и съемки интерьерных вещей.
- С «холодными» акцентами: Самый эффектный прием! Бирюзовый, мятный, лавандовый, голубой, изумрудный или синий на бежевом фоне выглядят свежо и контрастно. Теплота фона подчеркивает холодность цвета, делая его ярче.
- С белым и черным: Классика. Белые предметы на бежевом смотрятся не стерильно, а нежно. Черные — приобретают графичность и вес, не выглядя слишком тяжело.
Совместимость с системами крепления
Для установки бумажного фона рекомендуется использовать следующие системы:
- Для переносной установки: системы типа «ворота», например, Fotokvant V-2122.
- Для стационарного крепления: системы установки рулонных фонов с размоткой, например, Fotokvant RAC-BR KIT (комплект держателей для одного фона) или Fotokvant B-3W (система подъёма 3 фонов).
- Клипсы: при установке рулонного фона на ворота, рекомендуем использовать клипсы Fotokvant CL-P100 или Fotokvant CL-C35 для фиксации фона, чтобы не разматывался под собственным весом
- Отвесы: так как фон продается и хранится в рулоне, нижний край имеет свойство подгибаться, чтобы этого не происходило, рекомендуем использовать отвесы Fotokvant OTV-10BW BLACK-WHITE и Fotokvant OTV-30BW BLACK-WHITE
- Системы хранения фонов: для хранения нескольких фонов рекомендуем использовать системы VaKo Roll Holder
Рекомендации по использованию
- Хранение: храните рулон в сухом месте в вертикальном положении, чтобы избежать деформации бумаги.
- Установка: при установке на ворота или систему подъёма убедитесь, что рулон закреплён ровно, чтобы избежать перекосов.
- Обрезка: при необходимости отрезайте бумагу по прямой линии с помощью специального ножа, чтобы сохранить ровный край.
- Чистота: бумажный фон чувствителен к пыли и грязи – рекомендуем работать в чистом студийном помещении. При частом использовании, рекомендуем заклеивать подошвы белым малярным скотчем, чтобы продлить срок службы фона.