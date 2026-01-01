Fotokvant BGP-2111-26 Pongee фон бумажный 2.1х11 м эпонж

Описание

Бумажный фон Fotokvant BGP-2111-26 Pongee (эпонж, 2.1×11 м)

Fotokvant BGP-2111-26 Pongee — это профессиональный бумажный фон для фото- и видеосъемки. Он имеет размер 2.1×11 метров и выполнен в мягком, нейтральном оттенке «эпонж» (нежный бежево-розовый, напоминающий цвет натурального шелка-сырца). Бумага имеет качественную гладкую небликующую поверхность и равномерный прокрас, что обеспечивает отличный результат при портретной и предметной съемке.

Для чего используется

Этот фон является универсальным инструментом для создания стильных, мягких кадров. Он идеально подходит для:

Портретной съемки: Создает нежный, теплый фон, который особенно хорошо сочетается со светлой одеждой и подходит для женских и детских портретов.

Создает нежный, теплый фон, который особенно хорошо сочетается со светлой одеждой и подходит для женских и детских портретов. Предметной фотографии: Идеален для съемки товаров на маркетплейсы, продуктов и других объектов, где требуется мягкий, естественный фон.

Идеален для съемки товаров на маркетплейсы, продуктов и других объектов, где требуется мягкий, естественный фон. Фэшн- и бьюти-съемки: Подчеркивает аксессуары и косметику, добавляет кадру женственности и легкости.

Подчеркивает аксессуары и косметику, добавляет кадру женственности и легкости. Видеосъемки: Создает приятный, уютный фон для интервью и презентаций.

Особенности бежевого цвета

Портретная съемка: Это его главное призвание. Теплый бежевый оттенок выгодно подчеркивает естественные тона кожи, делая их более живыми и теплыми . Он отлично подходит для съемки детей, женщин, семейных портретов и создает уютную, располагающую атмосферу.

Предметная и коммерческая съемка: Для каталогов товаров, особенно одежды, косметики или продуктов питания, бежевый фон создает чистый, но не стерильный образ. Он не перетягивает внимание на себя и хорошо сочетается с самыми разными цветами объектов.

Видеопроизводство: Идеальный выбор для съемки интервью, лекций или видеообзоров. Он создает профессиональный и спокойный визуальный ряд, который не отвлекает зрителя от говорящего.

Цветовые сочетания с бежевым

Монохромная гамма (бежевый + бежевый): Высший пилотаж. Сочетайте разные оттенки бежевого, кремового, карамельного и молочног о. Это создает дорогой, минималистичный и очень уютный образ. Правило: чтобы объекты не сливались, они должны отличаться по текстуре (шелк на фоне матовой бумаги) или тону (светлый предмет на темно-бежевом фоне).

о. Это создает дорогой, минималистичный и очень уютный образ. Правило: чтобы объекты не сливались, они должны отличаться по текстуре (шелк на фоне матовой бумаги) или тону (светлый предмет на темно-бежевом фоне). С приглушенными, «пыльными» оттенками: Бежевый идеально звучит в дуэте с оливковым, горчичным, терракотовым, шалфейным, бордовым и охра . Это классика природной гаммы, которая смотрится благородно и согревает кадр. Отлично для осенних портретов и съемки интерьерных вещей.

. Это классика природной гаммы, которая смотрится благородно и согревает кадр. Отлично для осенних портретов и съемки интерьерных вещей. С «холодными» акцентами: Самый эффектный прием! Бирюзовый, мятный, лавандовый, голубой, изумрудный или синий на бежевом фоне выглядят свежо и контрастно. Теплота фона подчеркивает холодность цвета, делая его ярче.

на бежевом фоне выглядят свежо и контрастно. Теплота фона подчеркивает холодность цвета, делая его ярче. С белым и черным: Классика. Белые предметы на бежевом смотрятся не стерильно, а нежно. Черные — приобретают графичность и вес, не выглядя слишком тяжело.

Совместимость с системами крепления

Для установки бумажного фона рекомендуется использовать следующие системы:

Рекомендации по использованию