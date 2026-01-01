GreenBean GB-BS300 система установки фона 2,6х3 м

Характеристики:
- Максимальная высота стойки - 2,6 м
- Минимальная высота стойки 1,07 м
- Диаметр секций стойки - 35/30/25 мм
- Количество секций в стойке - 3
- Длина стойки в сложенном состоянии 0,96 м
- Размах треноги - 1,1 м
- Амортизатор - пружинный
- Тип фикации секций - винтовые зажимы
- Крепежный адаптер - BabyPin 5/8" (съемный, винты 1/4" и 3/8")
- Максимальная длина перекладины - 3 м
- Минимальная длина перекладины - 1,25 м
- Диаметр секций перекладины - 30/25/21 мм
- Количество секций перекладины - 3
- Материал - сталь
- Вес стойки 2,35 кг
- Вес перекладины - 2,1 кг
- Вес комплекта - 7,3 кг