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-10 %
GreenBean GB-BS300 система установки фона 2,6х3 м
GreenBean GB-BS300 система установки фона 2,6х3 м
GreenBean GB-BS300 система установки фона 2,6х3 м
GreenBean GB-BS300 система установки фона 2,6х3 м

GreenBean GB-BS300 система установки фона 2,6х3 м

GreenBean
Артикул: OLE-3127

Стальная система установки фотофона типа ворота. В комплекте две телескопических стойки, телескопическая перекладина и сумка. Максимальная высота - 2,6 м, максимальная ширина - 3 м. Подойдет для тканевых и рулонных фотофонов шириной до 3 м. Секции стоек оснащены винтовыми зажимами, секции перекладины - цанговыми зажимами. В комплект входит съемный адаптер BabyPin 5/8”, который имеет резьбу 1/4" и 3/8".

Описание

Характеристики:

  • Максимальная высота стойки - 2,6 м
  • Минимальная высота стойки 1,07 м
  • Диаметр секций стойки - 35/30/25 мм
  • Количество секций в стойке - 3
  • Длина стойки в сложенном состоянии 0,96 м
  • Размах треноги - 1,1 м
  • Амортизатор - пружинный
  • Тип фикации секций - винтовые зажимы
  • Крепежный адаптер - BabyPin 5/8" (съемный, винты 1/4" и 3/8")
  • Максимальная длина перекладины - 3 м
  • Минимальная длина перекладины - 1,25 м
  • Диаметр секций перекладины - 30/25/21 мм
  • Количество секций перекладины - 3
  • Материал - сталь
  • Вес стойки 2,35 кг
  • Вес перекладины - 2,1 кг
  • Вес комплекта - 7,3 кг


Комплектация

  • Стойки – 2 шт.
  • Перекладина – 1 шт.
  • Сумка для переноски
  • Руководство по эксплуатации и гарантийный талон

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