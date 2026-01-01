images
images
images
images
images
images
-10 %
Falcon Eyes FastBox 6090 BW быстроскладной софтбокс
Falcon Eyes FastBox 6090 BW быстроскладной софтбокс
Falcon Eyes FastBox 6090 BW быстроскладной софтбокс
Falcon Eyes FastBox 6090 BW быстроскладной софтбокс
Falcon Eyes FastBox 6090 BW быстроскладной софтбокс
Falcon Eyes FastBox 6090 BW быстроскладной софтбокс

Falcon Eyes FastBox 6090 BW быстроскладной софтбокс

Falcon Eyes
Артикул: DAN-4741

Быстроскладной софтбокс Falcon Eyes FastBox 6090 BW.

Быстроскладной софтбокс (квадробокс) зонтичного типа для использования с источниками импульсного и постоянного света. Размер -  60х90 см. Спицы стальные, байонет - Bowens (сменный). В комплекте два диффузора и чехол.

Описание

Софтбокс используется со вспышками и осветителями для создания мягкого направленного рассеянного светового потока. Благодаря прямоугольной форме, софтбокс имитирует естественное освещение от окна.

Купол-рефлектор софтбокса изготавливается из специальной синтетической ткани с серебристой светоотражающей поверхностью (производство Южная Корея). Жаропрочная ткань выдерживает нагрев от светодиодных осветителей до 500 Вт.

В комплект софтбокса входят тканевые рассеиватели, внутренний и внешний диффузоры. Они изготовлены из полистирола стабилизированного типа. При минимуме поглощения проходящего света, они позволяют получить на выходе хорошее, ровное световое пятно.

Внутренний диффузор крепится к резинкам на спицах при помощи карабинов, а внешний на липучках по периметру купола софтбокса. При установке внешнего диффузора с заглублением, остается возможность установить соты (приобретаются отдельно).

Софтбокс оснащен сменным металлическим адаптером для байонета типа Bowens. Вращающееся металлическое кольцо адаптера дает возможность повернуть софтбокс не снимая его с источника света. 

Характеристики:

  • байонет - Bowens (сменное кольцо)
  • размер - 60х90 см
  • материал спиц - сталь
  • посадочный диаметр под переходные (байонетные) кольца - 129 мм
  • размер комплекта в сумке - 600х185х185 мм
  • вес - 1 кг
  • размер упаковки - 680х200х200 мм
  • вес с упаковкой - 1,5 кг

Комплектация

  • Софтбокс FastBox 6090 BW.
  • Диффузор внутренний.
  • Диффузор внешний.
  • Чехол.

Полезные ссылки

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

С этим товаром покупают

Хит
Fotokvant WT4-63 радиосинхронизатор с разъемом 6,3 для студийных вспышек
Fotokvant WT4-63 радиосинхронизатор с разъемом 6,3 для студийных вспышек
Fotokvant WT4-63 радиосинхронизатор с разъемом 6,3 для студийных вспышек
Арт. NVF-9114
Fotokvant WT4-63 радиосинхронизатор с разъемом 6,3 для студийных вспышек
Наличие
в наличии 1-3 шт

Fotokvant WT4-63 – четырехканальный радиосинхронизатор с разъемом 6,3 мм. Комплект состоит из передатчика и приемника. Синхронизатор предназначен для синхронизации фотоаппарата и студийных вспышек. Передатчик устанавливается с помощью крепления горячий башмак и срабатывает по центральному контакту. Приемник со вспышкой соединяется через штекер. 

1 630 ₽
В корзину
Fotokvant RFLH-16 держатель для установки лайт-диска или фона на каркасе на стойку
Fotokvant RFLH-16 держатель для установки лайт-диска или фона на каркасе на стойку
Fotokvant RFLH-16 держатель для установки лайт-диска или фона на каркасе на стойку
Арт. NVF-6360
Fotokvant RFLH-16 держатель для установки лайт-диска или фона на каркасе на стойку
Наличие
в наличии 1-3 шт

Fotokvant RFLH-16 – держатель для установки лайт-диска или фона на каркасе на стойку.

Идеально подходит для позиционирования отражателя или фона. Изготовлен из пластика и алюминия. Размер, см – 7,5х5,5х3,5. Вес, г – 38.

450 ₽
В корзину
Falcon Eyes FEL-1900 ST.0 стойка-тренога
Falcon Eyes FEL-1900 ST.0 стойка-тренога
Falcon Eyes FEL-1900 ST.0 стойка-тренога
Арт. DAN-3389
Falcon Eyes FEL-1900 ST.0 стойка-тренога
Наличие
более 10 шт

Стальная стойка-тренога Falcon Eyes FEL-1900 ST.0 с шаровой мини-головой.

Предназначена для фото- и видеооборудования весом до 3 кг, максимальная высота - 190 см, в сложенном состоянии - 66 см. Оборудована пружинным амортизатором, имеет 3 секции. Вес - 1,2 кг. Крепежная  резьба - 1/4".


1 150 ₽
В корзину
-10 %
Falcon Eyes DBRI переходное кольцо 152 мм
Арт. VBR-179
Falcon Eyes DBRI переходное кольцо 152 мм
Наличие
в наличии 4-10 шт
до конца распродажи 2 дн, 12 ч

Переходное кольцо Falcon Eyes DBRI предназначено для установки софтбокса на осветители с байонетом Hensel/Richter. Внешний диаметр 152 мм.

-10 %880 ₽
790 ₽
В корзину
-10 %
Falcon Eyes FEL-2440ST.0 стойка-тренога для фото- и видеостудии
Falcon Eyes FEL-2440ST.0 стойка-тренога для фото- и видеостудии
Falcon Eyes FEL-2440ST.0 стойка-тренога для фото- и видеостудии
Арт. VBR-504
Falcon Eyes FEL-2440ST.0 стойка-тренога для фото- и видеостудии
Наличие
более 10 шт
до конца распродажи 2 дн, 12 ч

Стойка-тренога Falcon Eyes FEL-2440ST.0 для фото- и видеостудии.

Трехсекционная стойка-тренога с шаровой миниголовой и пружинным амортизатором. Изготовлена из стали. Максимальная высота - 240 см, в сложенном состоянии - 84 см. для установки оборудования используется шпигот 5/8" c резьбой 1/4". Вес - 1,6 кг.

-10 %2 200 ₽
1 980 ₽
В корзину
-11 %
Grifon 1999nb стойка 200 см до 1,5 кг нагрузки
Grifon 1999nb стойка 200 см до 1,5 кг нагрузки
Grifon 1999nb стойка 200 см до 1,5 кг нагрузки
Арт. NVF-6389
Grifon 1999nb стойка 200 см до 1,5 кг нагрузки
Наличие
более 10 шт
до конца распродажи 7 дн, 13 ч

Grifon 1999nb – стандартная студийная стойка для установки осветителей и другого студийного оборудования. Трехсекционная стойка (диаметр секций 22-19-16 мм). В сложенном состоянии 68 см. Максимальная высота 200 см. Максимальная нагрузка - 1,5 кг. Вес 0.75 кг.

-10.58 %980 ₽
870 ₽
В корзину
-10 %
Falcon Eyes DMT-4 радиосинхронизатор
Falcon Eyes DMT-4 радиосинхронизатор
Falcon Eyes DMT-4 радиосинхронизатор
Арт. VBR-423
Falcon Eyes DMT-4 радиосинхронизатор
Наличие
более 10 шт
до конца распродажи 2 дн, 12 ч

Комплект радиосинхронизации Falcon Eyes DMT-4.

В комплект входят шеснадцатиканальный передатчик и приемник. Используется для беспроводной синхронизации фотокамеры и студийной вспышки на расстоянии до 35 метров. Скорость синхронизации до 1/200 секунды.

-10 %1 990 ₽
1 790 ₽
В корзину

Видео

Видеоурок «10 вариантов использования одного софтбокса. Часть первая»
Видеоурок «10 вариантов использования одного софтбокса. Часть первая»
10 вариантов использования одного софтбокса Часть II
10 вариантов использования одного софтбокса Часть II
10 вариантов использования одного софтбокса. Окончание
10 вариантов использования одного софтбокса. Окончание
Phottix обновил софтбокс Easy
Phottix обновил софтбокс Easy
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.