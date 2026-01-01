Falcon Eyes FastBox 6090 BW быстроскладной софтбокс

Софтбокс используется со вспышками и осветителями для создания мягкого направленного рассеянного светового потока. Благодаря прямоугольной форме, софтбокс имитирует естественное освещение от окна.
Купол-рефлектор софтбокса изготавливается из специальной синтетической ткани с серебристой светоотражающей поверхностью (производство Южная Корея). Жаропрочная ткань выдерживает нагрев от светодиодных осветителей до 500 Вт.
В комплект софтбокса входят тканевые рассеиватели, внутренний и внешний диффузоры. Они изготовлены из полистирола стабилизированного типа. При минимуме поглощения проходящего света, они позволяют получить на выходе хорошее, ровное световое пятно.
Внутренний диффузор крепится к резинкам на спицах при помощи карабинов, а внешний на липучках по периметру купола софтбокса. При установке внешнего диффузора с заглублением, остается возможность установить соты (приобретаются отдельно).
Софтбокс оснащен сменным металлическим адаптером для байонета типа Bowens. Вращающееся металлическое кольцо адаптера дает возможность повернуть софтбокс не снимая его с источника света.
Характеристики:
- байонет - Bowens (сменное кольцо)
- размер - 60х90 см
- материал спиц - сталь
- посадочный диаметр под переходные (байонетные) кольца - 129 мм
- размер комплекта в сумке - 600х185х185 мм
- вес - 1 кг
- размер упаковки - 680х200х200 мм
- вес с упаковкой - 1,5 кг