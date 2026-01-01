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-10 %
Vibrantone VBRT1119 Milk Coffee 19 фон бумажный 1,35x6м цвет латте
Vibrantone VBRT1119 Milk Coffee 19 фон бумажный 1,35x6м цвет латте
Vibrantone VBRT1119 Milk Coffee 19 фон бумажный 1,35x6м цвет латте

Vibrantone VBRT1119 Milk Coffee 19 фон бумажный 1,35x6м цвет латте

Vibrantone
Артикул: DAN-5780

Фон бумажный Vibrantone VBRT1119 Milk Coffee 19, размер - 1,35x6 м, цвет - латте.

Бумажный студийный фон сделан из бумаги, которая имеет высококачественную не бликующую поверхность с мелкой текстурой. Идеально подойдет как для фото, так и для видеосъемок. Поставляется на картонной трубе. Размер - 1,35x6 м.


Описание

Бумага имеет качественную гладкую небликующую поверхность, что обеспечивает ровный световой рисунок и минимальные блики при работе с источниками света.


Совместимость с системами крепления

Для установки бумажного фона рекомендуется использовать следующие системы:

  • Для переносной установки: системы типа «ворота», например, Fotokvant V-2117 (ворота для лёгких фонов 2.1×1.7 м).
  • Для стационарного крепления: системы установки рулонных фонов с размоткой, например, Fotokvant RAC-BR KIT (комплект держателей для одного фона) или Fotokvant B-3W (система подъёма 3 фонов).

Рекомендации по использованию

  • Хранение: храните рулон в сухом месте в вертикальном положении, чтобы избежать деформации бумаги.
  • Установка: при установке на ворота или систему подъёма убедитесь, что рулон закреплён ровно, чтобы избежать перекосов.
  • Обрезка: при необходимости отрезайте бумагу по прямой линии с помощью ножа и линейки, чтобы сохранить ровный край.
  • Чистота: бумажный фон чувствителен к пыли и грязи – рекомендуем работать в чистом студийном помещении.

Преимущества бумажного фона Fotokvant

  • Экономичность: 6 метров длины обеспечивает большое количество съёмок до замены рулона.
  • Качество поверхности: небликующая бумага дает точную цветопередачу и минимизирует блики от источников света.
  • Удобство использования: лёгкий в установке и замене, не требует специального ухода.
  • Совместимость: подходит для большинства студийных систем крепления фонов.

Уход и хранение

  • Храните рулон в сухом месте, защищённом от влаги.
  • Не допускайте перегибов бумаги – это может привести к появлению заломов.
  • Перед использованием убедитесь, что поверхность чистая, без пыли и загрязнений.
  • Если загрязнение появилось, замените отрезанный участок (бумага одноразовая).






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