Fotokvant BGP-1310-49 фон бумажный 1,35х10 м малиновый

Ровная поверхность фона позволяет его использовать для портретной съемки с минимальной последующей обработкой, так и для предметной съемки, например, для маркетплейсов.
Для переносной установки фона, рекомендуется использовать системы крепления типа ворота, например:
Fotokvant V-2117 ворота для легких фонов 2,1х1,7 м
Для стационарного крепления – систему установки рулонных фонов с размоткой – на один или три фона:
Fotokvant RAC-BR KIT комплект держателей для одного фона
Fotokvant B-3W система подъема 3 фонов
Fotokvant BGP-2711-21 Puruit Grey фон бумажный 2.72х11 м пыльно-серый. Фон бумажный Fotokvant BGP-2711-21 размером 2,72х11 м цвет - пыльно-серый. Бумажный студийный фон имеет качественную гладкую небликующую поверхность и равномерный прокрас. Фотофон поставляется в рулоне на картонной трубе. Богатая палитра и правильно подобранный цвет легко придадут нужный оттенок фотографии. Плотность фона – 160 г/м2.