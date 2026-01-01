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Falcon Eyes Silver line 517 3D-2 штатив
Falcon Eyes Silver line 517 3D-2 штатив
Falcon Eyes Silver line 517 3D-2 штатив
Falcon Eyes Silver line 517 3D-2 штатив
Falcon Eyes Silver line 517 3D-2 штатив
Falcon Eyes Silver line 517 3D-2 штатив
Falcon Eyes Silver line 517 3D-2 штатив
Falcon Eyes Silver line 517 3D-2 штатив
Falcon Eyes Silver line 517 3D-2 штатив

Falcon Eyes Silver line 517 3D-2 штатив

Falcon Eyes
Артикул: DAN-4165

Штатив Falcon Eyes Silver line 517 3D-2.

Трехсекционный алюминиевый штатив (диаметр секций 25, 22, 19 мм). Оснащен видеоголовой, быстросъемной площадкой и выдерживает нагрузку до 4 килограмм. Максимальная высота - 176 см, минимальная высота - 42 см, длина в сложенном виде - 70 см. Вес - 1,96 кг.

Описание

Штатив очень устойчив, устойчивость конструкции обеспечивают трехсекционные телескопические ножки и поглощающее вибрации литое основание из магниевого сплава. Каждую ножку можно разложить и с помощью специальных защелок зафиксировать в одном из трех положений. Это позволяет использовать штатив на поверхностях со сложным рельефом, например на ступенях или камнях. Секции ног фиксируются клипсовыми зажимами. Усилие зажима можно отрегулировать с помощью ключа-шестигранника. Резиновые наконечники не дают штативу скользить на гладкой поверхности. Вспененное покрытие на ножках делает работу с металлической конструкцией более комфортной в холодное время года.

Оперативно изменять высоту точки съемки позволяет центральная колонна. Ее высота регулируется, а выбранное положение фиксируется кольцевым замком. Конструкция реверсивная, то есть колонну можно переставить штативной площадкой вниз, чтобы вести съемку с нижнего ракурса. Труба колонны закрыта завинчивающейся заглушкой с подпружиненным крюком для подвешивания груза-противовеса, что повышает устойчивость штатива. 

Видеоголова со съемной рукояткой (13 см) позволяет плавно, с усилием поворачивать камеру на 360 градусов вокруг своей оси и от –90 до +45 градусов по вертикали. Голова выполнена из алюминиево-магниевого сплава. Градуированная шкала и пузырьковый уровень помогают отрегулировать угол наклона камеры.

Быстросъемная площадка оборудована винтом 1/4" для установки оборудования. Основание для площадки можно поднять на 90 градусов и зафиксировать винтовым зажимом. Таким образом положение камеры можно изменять по трем осям для точного позиционирования во время съемки.

Для удобства транспортировки и хранения штатив комплектуется чехлом.

Характеристики:

  • тип головки - видеоголова
  • максимальная рабочая высота - 176 см
  • минимальная рабочая высота - 42 см
  • в сложенном состоянии - 70 см
  • материал - алюминиевый сплав
  • быстросъемная площадка - 51х51 мм
  • максимальная нагрузка - 4 кг
  • вес - 1,96 кг

Комплектация

  • Штатив Falcon Eyes Silver line 517 3D-2.
  • Сумка-чехол.
  • Ключ-шестигранник.

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