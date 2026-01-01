images
-10 %
Falcon Eyes BackDrop PRO 2.72x11 Scarlet (56) фон бумажный

Falcon Eyes BackDrop PRO 2.72x11 Scarlet (56) фон бумажный

Falcon Eyes
Артикул: MTG-6257

Falcon Eyes BackDrop PRO 2.72x11 Scarlet (56) фон бумажный. Цельные бумажные фотофоны зарекомендовали себя среди профессиональных фотографов как высококачественные фотоаксессуары, они также популярны и в домашних студиях. Основным преимуществом бумажного фона является то, что он практически не имеет текстуры, поэтому ничто не будет отвлекать от объекта съемки, он матовый без бликов и значит, свет ляжет равномерно. Фон достаточно плотный и упругий, все переходы, в том числе от стены к полу, плавные.

Описание

Фон изготавливается из высокопрочной, качественной мелкозернистой бумаги плотностью 170 г/м² и обладает матовой поверхностью, намотан на специализированную картонную тубу (внутренний диаметр тубы 53 мм), за счет чего он не провисает при установке на систему крепления. Вес 6 кг.

Совместимость с системами крепления

Для установки бумажного фона рекомендуется использовать следующие системы:

  • Для переносной установки: системы типа «ворота», например, Fotokvant V-2630L (усиленные ворота для тяжёлых фонов 2.6×3 м).
  • Для стационарного крепления: системы установки рулонных фонов с размоткой, например, Fotokvant RAC-BR KIT (комплект держателей для одного фона) или Fotokvant B-3W (система подъёма 3 фонов).
  • Клипсы: при установке рулонного фона на ворота, рекомендуем использовать клипсы Fotokvant CL-P100 или Fotokvant CL-C35 для фиксации фона, чтобы не разматывался под собственным весом
  • Отвесы: так как фон продается и хранится в рулоне, нижний край имеет свойство подгибаться, чтобы этого не происходило, рекомендуем использовать отвесы Fotokvant OTV-10BW BLACK-WHITE и Fotokvant OTV-30BW BLACK-WHITE
  • Системы хранения фонов: для хранения нескольких фонов рекомендуем использовать системы VaKo Roll Holder

Рекомендации по использованию

  • Хранение: храните рулон в сухом месте в вертикальном положении, чтобы избежать деформации бумаги.
  • Установка: при установке на ворота или систему подъёма убедитесь, что рулон закреплён ровно, чтобы избежать перекосов.
  • Обрезка: при необходимости отрезайте бумагу по прямой линии с помощью специального ножа, чтобы сохранить ровный край.
  • Чистота: бумажный фон чувствителен к пыли и грязи – рекомендуем работать в чистом студийном помещении. При частом использовании, рекомендуем заклеивать подошвы белым малярным скотчем, чтобы продлить срок службы фона.

Уход и хранение

  • Храните рулон в сухом месте, защищённом от влаги.
  • Не допускайте перегибов бумаги – это может привести к появлению заломов.
  • Каблуки: при съемке моделей нередко в качестве обуви используют обувь на острых каблуках, чтобы фон не протыкался, не используйте фон на линолеуме, ковровом покрытии и прочем. Или подкладывайте твердый материал (фанеру, ДСП и пр.), чтобы не пробивать и не мять фон.
  • Перед использованием убедитесь, что поверхность чистая, без пыли и загрязнений.
  • Если загрязнение появилось, замените отрезанный участок (бумага одноразовая).

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

С этим товаром покупают

Fotokvant BGP-2711-66 Wheat фон бумажный 2.72х11 м пшеничный
Fotokvant BGP-2711-66 Wheat фон бумажный 2.72х11 м пшеничный
Fotokvant BGP-2711-66 Wheat фон бумажный 2.72х11 м пшеничный
Арт. MTG-1703
Fotokvant BGP-2711-66 Wheat фон бумажный 2.72х11 м пшеничный
Наличие
более 10 шт

Fotokvant BGP-2711-66 Wheat фон бумажный 2.72х11 м пшеничный.

Фон бумажный Fotokvant BGP-2711-66 размером 2,72х11 м цвет - пшеничный. Бумажный студийный фон имеет качественную гладкую не бликующую поверхность и равномерный прокрас. Фотофон поставляется в рулоне на картонной трубе. Богатая палитра и правильно подобранный цвет легко придадут нужный оттенок фотографии. Плотность фона – 160 г/м2.


5 340 ₽
В корзину
Raylab 021 Leaf фон бумажный 2.72x11 м хаки
Raylab 021 Leaf фон бумажный 2.72x11 м хаки
Raylab 021 Leaf фон бумажный 2.72x11 м хаки
Арт. DAN-7584
Raylab 021 Leaf фон бумажный 2.72x11 м хаки
Наличие
в наличии 4-10 шт

Фон бумажный Raylab 021 Leaf фон бумажный 2.72x11 м хаки. Бумажный студийный фон сделан из бумаги, которая имеет высококачественную небликующую поверхность с мелкой текстурой. Идеально подойдет как для фото, так и для видеосъемок. Поставляется на картонной трубе. Размер - 2,72х11,0 м.

5 820 ₽
В корзину
Savage (5-12) Ultramarine фон бумажный 2,7x11 м ультрамарин
Savage (5-12) Ultramarine фон бумажный 2,7x11 м ультрамарин
Savage (5-12) Ultramarine фон бумажный 2,7x11 м ультрамарин
Арт. FTR-750
Savage (5-12) Ultramarine фон бумажный 2,7x11 м ультрамарин
Наличие
в наличии 1-3 шт

Фотофон Savage (5-12) Ultramarine - известного американского бренда Savage имеют гладкую ровную поверхность и высокую плотность бумажного полотна.

С помощью бумажных фонов Savage фотограф может легко избежать неравномерностей светового рисунка, а богатая палитра и правильно подобранный цвет легко придадут нужный оттенок фотографии. Плотность фона – 160 г/м2. Размер 2,72х11,0 метров. Поставляется в рулоне на картонной трубе шириной 2,75 м, упакован в коробку. Богатая цветовая палитра и превосходное качество сделало студийные бумажные фотофоны Savage легендой качества на российском рынке.

8 690 ₽
В корзину
Savage (20-12) Black фон бумажный 2,7x11 м черный
Savage (20-12) Black фон бумажный 2,7x11 м черный
Savage (20-12) Black фон бумажный 2,7x11 м черный
Арт. FTR-738
Savage (20-12) Black фон бумажный 2,7x11 м черный
Наличие
в наличии 4-10 шт

Бумажный фон Savage (20-12) Black известного американского бренда Savage имеет гладкую ровную поверхность и высокую плотность бумажного полотна.

С помощью бумажных фонов Savage фотограф может легко избежать неравномерностей светового рисунка, а богатая палитра и правильно подобранный цвет легко придадут нужный оттенок фотографии. Плотность фона – 160 г/м2.

8 690 ₽
В корзину
-9 %
Wansen SBP-27211-39 Bright Orange фон бумажный оранжевый 2,72x11 м
Wansen SBP-27211-39 Bright Orange фон бумажный оранжевый 2,72x11 м
Арт. OLE-4734
Wansen SBP-27211-39 Bright Orange фон бумажный оранжевый 2,72x11 м
Наличие
в наличии 1-3 шт
до конца распродажи 5 дн

Оранжевый Bright Orange фон профессиональный бумажный 2,72x11 м. Бумажный студийный фон премиального качества имеет качественную гладкую не бликующую поверхность и равномерный прокрас. Фотофон поставляется в рулоне на картонной трубе. Богатая палитра и правильно подобранный цвет легко придадут нужный оттенок фотографии. Плотность фона – 160 г/м2.

-9 %7 400 ₽
6 730 ₽
В корзину
Raylab 029 Natural фон бумажный Raylab 029 Natural 2.72x11 м бежевый
Арт. DAN-7592
Raylab 029 Natural фон бумажный Raylab 029 Natural 2.72x11 м бежевый
Наличие
в наличии 4-10 шт

Фон бумажный Raylab 029 Natural фон бумажный Raylab 029 Natural 2.72x11 м бежевый.

Бумажный студийный фон сделан из бумаги, которая имеет высококачественную не бликующую поверхность с мелкой текстурой. Идеально подойдет как для фото, так и для видеосъемок. Поставляется на картонной трубе. Размер - 2,72х11,0 м.

5 830 ₽
В корзину
Grifon TI W-003 фон пятнистый темно-серый 3х5 м
Grifon TI W-003 фон пятнистый темно-серый 3х5 м
Grifon TI W-003 фон пятнистый темно-серый 3х5 м
Арт. FTR-580
Grifon TI W-003 фон пятнистый темно-серый 3х5 м
Наличие
в наличии 4-10 шт

Тканевый студийный фон Grifon - пятнистый темно-серый. Материал – хлопок. Размер 3х5 м. Плотность полотна 111 г/кв.м. По одной стороне фон прошит специально для монтирования на перекладину. Целесообразно использовать с системой установки фона ворота.

5 870 ₽
В корзину
-9 %
Wansen SBP-27211-12 Deep Green фон бумажный темно-зеленый 2,72x11 м
Wansen SBP-27211-12 Deep Green фон бумажный темно-зеленый 2,72x11 м
Арт. OLE-4725
Wansen SBP-27211-12 Deep Green фон бумажный темно-зеленый 2,72x11 м
Наличие
в наличии 1-3 шт
до конца распродажи 5 дн

Темно-зеленый Deep Green фон профессиональный бумажный 2,72x11 м. Бумажный студийный фон премиального качества имеет качественную гладкую не бликующую поверхность и равномерный прокрас. Фотофон поставляется в рулоне на картонной трубе. Богатая палитра и правильно подобранный цвет легко придадут нужный оттенок фотографии. Плотность фона – 160 г/м2.

-9 %7 400 ₽
6 730 ₽
В корзину
Raylab 008-2711 Arctic White фон бумажный 2.72x11 м белый
Raylab 008-2711 Arctic White фон бумажный 2.72x11 м белый
Raylab 008-2711 Arctic White фон бумажный 2.72x11 м белый
Арт. DAN-7572
Raylab 008-2711 Arctic White фон бумажный 2.72x11 м белый
Наличие
в наличии 4-10 шт

Фон бумажный Raylab 008 Arctic White, белый, размер - 2,72x11 м. Бумажный студийный фон сделан из бумаги, которая имеет высококачественную небликующую поверхность с мелкой текстурой. Идеально подойдет как для фото, так и для видеосъемок. Поставляется на картонной трубе.

4 500 ₽
В корзину
Fotokvant BGP-2711-93 Arctic White фон бумажный 2.72х11 м супер-белый
Fotokvant BGP-2711-93 Arctic White фон бумажный 2.72х11 м супер-белый
Fotokvant BGP-2711-93 Arctic White фон бумажный 2.72х11 м супер-белый
Арт. MTG-1379
Fotokvant BGP-2711-93 Arctic White фон бумажный 2.72х11 м супер-белый
Наличие
более 10 шт

Fotokvant BGP-2711-93 фон бумажный 2.72х11 м супер-белый. Бумажный студийный фон имеет качественную гладкую небликующую поверхность. Фотофон поставляется в рулоне на картонной трубе. Вес фона примерно 6,3 кг. Плотность фона – 160 г/м2.

4 340 ₽
В корзину

Видео

Как использовать бумажные рулонные фоны в студии
Как использовать бумажные рулонные фоны в студии
Лайфхаки для работы со студийными бумажными фонами
Лайфхаки для работы со студийными бумажными фонами
Мастер Амбротипии: Творческий Путь Михаила Бурлацкого
Мастер Амбротипии: Творческий Путь Михаила Бурлацкого
Использование источника рисующего света в кадре. Урок студийной фотосъемки
Использование источника рисующего света в кадре. Урок студийной фотосъемки
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.