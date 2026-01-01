Артикул: MTG-6257

Falcon Eyes BackDrop PRO 2.72x11 Scarlet (56) фон бумажный. Цельные бумажные фотофоны зарекомендовали себя среди профессиональных фотографов как высококачественные фотоаксессуары, они также популярны и в домашних студиях. Основным преимуществом бумажного фона является то, что он практически не имеет текстуры, поэтому ничто не будет отвлекать от объекта съемки, он матовый без бликов и значит, свет ляжет равномерно. Фон достаточно плотный и упругий, все переходы, в том числе от стены к полу, плавные.