images
E-IMAGE SBP10 Background paper 29 Thistle purple фон бумажный фиолетовый 2.72*10 м

E-IMAGE SBP10 Background paper 29 Thistle purple фон бумажный фиолетовый 2.72*10 м

E-IMAGE
Артикул: OLE-3714

Фиолетовый бумажный фон с безбликовой поверхностью. Внутренний диаметр сердечника 48 мм. Подходит для коммерческой и предметной фотографии, фуд-фотографии, съемки портретов, может использоваться в рукоделии, визуальном дизайне. Намотка 10 м, ширина 2,72 м. Плотность бумаги 160 г/кв.м. Изготовлен из экологически безопасных материалов.

Описание

Ровная поверхность фона позволяет его использовать для портретной съемки с минимальной последующей обработкой, так и для предметной съемки, например, для маркетплейсов.


Совместимость с системами крепления

Для установки бумажного фона рекомендуется использовать следующие системы:

  • Для переносной установки: системы типа «ворота», например, Fotokvant V-2630L (усиленные ворота для тяжёлых фонов 2.6×3 м).
  • Для стационарного крепления: системы установки рулонных фонов с размоткой, например, Fotokvant RAC-BR KIT (комплект держателей для одного фона) или Fotokvant B-3W (система подъёма 3 фонов).
  • Клипсы: при установке рулонного фона на ворота, рекомендуем использовать клипсы Fotokvant CL-P100 или Fotokvant CL-C35 для фиксации фона, чтобы не разматывался под собственным весом
  • Отвесы: так как фон продается и хранится в рулоне, нижний край имеет свойство подгибаться, чтобы этого не происходило, рекомендуем использовать отвесы Fotokvant OTV-10BW BLACK-WHITE и Fotokvant OTV-30BW BLACK-WHITE
  • Системы хранения фонов: для хранения нескольких фонов рекомендуем использовать системы VaKo Roll Holder

Рекомендации по использованию

  • Хранение: храните рулон в сухом месте в вертикальном положении, чтобы избежать деформации бумаги.
  • Установка: при установке на ворота или систему подъёма убедитесь, что рулон закреплён ровно, чтобы избежать перекосов.
  • Обрезка: при необходимости отрезайте бумагу по прямой линии с помощью специального ножа, чтобы сохранить ровный край.
  • Чистота: бумажный фон чувствителен к пыли и грязи – рекомендуем работать в чистом студийном помещении. При частом использовании, рекомендуем заклеивать подошвы белым малярным скотчем, чтобы продлить срок службы фона.

Уход и хранение

  • Храните рулон в сухом месте, защищённом от влаги.
  • Не допускайте перегибов бумаги – это может привести к появлению заломов.
  • Каблуки: при съемке моделей нередко в качестве обуви используют обувь на острых каблуках, чтобы фон не протыкался, не используйте фон на линолеуме, ковровом покрытии и прочем. Или подкладывайте твердый материал (фанеру, ДСП и пр.), чтобы не пробивать и не мять фон.
  • Перед использованием убедитесь, что поверхность чистая, без пыли и загрязнений.
  • Если загрязнение появилось, замените отрезанный участок (бумага одноразовая).

Характеристики:

  • Цвет фиолетовый
  • Материал Бумага
  • Плотность бумаги 160 г/кв.м
  • Длина 10 м
  • Ширина 2,72 м
  • Вес 4,75 кг

Внимание! Ни один цвет фона реального не совпадает и не может совпадать с изображением на вашем мониторе по физическим причинам. Фоны мы видим за счет отраженного света, поэтому их цвет зависит от внешнего освещения – качества, количества и даже от внешнего окружения, кроме того большинство производителей меняют незначительно тон фона от партии к партии. Цвет фона на мониторе зависит от настроек монитора, времени работы монитора, исправности и даже нагруженности видеокарты, кроме того – зависит от того, как снимали, при каком освещении, цветовых настроек камеры, алгоритмов обработки цвета в камере. Мы прикладываем массу усилий, чтобы цвет фона на вашем мониторе максимально был приближен к реальному цвету, но добиться полного совпадения – невозможно. Поэтому, если вы хотите попасть тон в тон, то необходимо либо заказать палитру фонов (если она есть у производителя), либо приехать в магазин и приобрести или заказать доставку после просмотра фона. И даже в этом случае мы не гарантируем, что при вашем освещении фон даст 100% такой же оттенок.

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

С этим товаром покупают

-22 %
Fotokvant BGP-2711-44 Black фон бумажный 2.72х11 м черный
Fotokvant BGP-2711-44 Black фон бумажный 2.72х11 м черный
Fotokvant BGP-2711-44 Black фон бумажный 2.72х11 м черный
Арт. MTG-1404
Fotokvant BGP-2711-44 Black фон бумажный 2.72х11 м черный
Наличие
более 10 шт
до конца распродажи 1 дн, 11 ч

Fotokvant BGP-2711-44 Black — профессиональный черный бумажный фон для студии

Бумажный студийный фон имеет качественную гладкую не бликующую поверхность. Фотофон поставляется в рулоне на картонной трубе. Вес фона 6 кг.

-22.28 %5 430 ₽
4 220 ₽
В корзину
Raylab 008-2711 Arctic White фон бумажный 2.72x11 м белый
Raylab 008-2711 Arctic White фон бумажный 2.72x11 м белый
Raylab 008-2711 Arctic White фон бумажный 2.72x11 м белый
Арт. DAN-7572
Raylab 008-2711 Arctic White фон бумажный 2.72x11 м белый
Наличие
в наличии 4-10 шт

Фон бумажный Raylab 008 Arctic White, белый, размер - 2,72x11 м. Бумажный студийный фон сделан из бумаги, которая имеет высококачественную небликующую поверхность с мелкой текстурой. Идеально подойдет как для фото, так и для видеосъемок. Поставляется на картонной трубе.

5 430 ₽
В корзину
Fotokvant BGP-2711-61 Blue Lake фон бумажный 2.72х11 м голубое озеро
Fotokvant BGP-2711-61 Blue Lake фон бумажный 2.72х11 м голубое озеро
Fotokvant BGP-2711-61 Blue Lake фон бумажный 2.72х11 м голубое озеро
Арт. MTG-1698
Fotokvant BGP-2711-61 Blue Lake фон бумажный 2.72х11 м голубое озеро
Наличие
более 10 шт

Fotokvant BGP-2711-61 Blue Lake фон бумажный 2.72х11 м голубое озеро.

Фон бумажный Fotokvant BGP-2711-61 размером 2,72х11 м цвет - голубой. Бумажный студийный фон имеет качественную гладкую не бликующую поверхность и равномерный прокрас. Фотофон поставляется в рулоне на картонной трубе. Богатая палитра и правильно подобранный цвет легко придадут нужный оттенок фотографии. Плотность фона – 160 г/м2.

5 340 ₽
В корзину

Видео

Как использовать бумажные рулонные фоны в студии
Как использовать бумажные рулонные фоны в студии
Лайфхаки для работы со студийными бумажными фонами
Лайфхаки для работы со студийными бумажными фонами
Видеография. Часть 2. Виды перемещений при видеосъемке
Видеография. Часть 2. Виды перемещений при видеосъемке
Фотосъемка бутылки вина и стеклянного бокала в домашних условиях
Фотосъемка бутылки вина и стеклянного бокала в домашних условиях
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.