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E-IMAGE EISBP1068 Background paper 68 Deep purple бумажный фон фиолетовый 2,72x10 м

E-IMAGE EISBP1068 Background paper 68 Deep purple бумажный фон фиолетовый 2,72x10 м

E-IMAGE
Артикул: MTG-0845

E-IMAGE Background paper 68 Deep purple бумажный фон фиолетовый 2,72x10 м.

Бумажный фон SBP10 - это фон из плотной бумаги.
Ширина 2,72 м, длина 10 метров.
Фон на картонной тубе, что предотвращает его от деформации и позволяет использовать с системами установки фона.
Минимальная текстурированность поверхности бумаги

Описание

Ровная поверхность фона позволяет его использовать для портретной съемки с минимальной последующей обработкой, так и для предметной съемки, например, для маркетплейсов.


Совместимость с системами крепления

Для установки бумажного фона рекомендуется использовать следующие системы:

  • Для переносной установки: системы типа «ворота», например, Fotokvant V-2630L (усиленные ворота для тяжёлых фонов 2.6×3 м).
  • Для стационарного крепления: системы установки рулонных фонов с размоткой, например, Fotokvant RAC-BR KIT (комплект держателей для одного фона) или Fotokvant B-3W (система подъёма 3 фонов).
  • Клипсы: при установке рулонного фона на ворота, рекомендуем использовать клипсы Fotokvant CL-P100 или Fotokvant CL-C35 для фиксации фона, чтобы не разматывался под собственным весом
  • Отвесы: так как фон продается и хранится в рулоне, нижний край имеет свойство подгибаться, чтобы этого не происходило, рекомендуем использовать отвесы Fotokvant OTV-10BW BLACK-WHITE и Fotokvant OTV-30BW BLACK-WHITE
  • Системы хранения фонов: для хранения нескольких фонов рекомендуем использовать системы VaKo Roll Holder

Рекомендации по использованию

  • Хранение: храните рулон в сухом месте в вертикальном положении, чтобы избежать деформации бумаги.
  • Установка: при установке на ворота или систему подъёма убедитесь, что рулон закреплён ровно, чтобы избежать перекосов.
  • Обрезка: при необходимости отрезайте бумагу по прямой линии с помощью специального ножа, чтобы сохранить ровный край.
  • Чистота: бумажный фон чувствителен к пыли и грязи – рекомендуем работать в чистом студийном помещении. При частом использовании, рекомендуем заклеивать подошвы белым малярным скотчем, чтобы продлить срок службы фона.

Уход и хранение

  • Храните рулон в сухом месте, защищённом от влаги.
  • Не допускайте перегибов бумаги – это может привести к появлению заломов.
  • Каблуки: при съемке моделей нередко в качестве обуви используют обувь на острых каблуках, чтобы фон не протыкался, не используйте фон на линолеуме, ковровом покрытии и прочем. Или подкладывайте твердый материал (фанеру, ДСП и пр.), чтобы не пробивать и не мять фон.
  • Перед использованием убедитесь, что поверхность чистая, без пыли и загрязнений.
  • Если загрязнение появилось, замените отрезанный участок (бумага одноразовая).

Характеристики:

  • Цвет - фиолетовый (68 Deep purple)
  • Плотность бумаги - 160 г/кв.м
  • Размер фона - 2,72 х 10 м,
  • Внутренний диаметр тубы - 48 мм
  • Вес - 4,75 кг

  • Габариты упаковки 275 х 9 х 8,5 см
  • Вес брутто - 5 кг

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