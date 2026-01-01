Fotokvant Ice30 kit искусственные кубики льда из акрила 4 шт 30х30х30 мм

Описание

Fotokvant Ice30 kit – искусственные кубики льда из акрила (4 шт.)

Fotokvant Ice30 kit (артикул DAN-9386) – это набор из четырёх искусственных кубиков льда размером 30×30×30 мм, изготовленных из прозрачного акрила. Идеальное решение для предметной съёмки, фуд-фотографии и создания спецэффектов, когда нужен реалистичный лёд, который не тает и не оставляет следов воды.

Каждый кубик имеет размер 30×30×30 мм, что соответствует стандартному размеру льда для напитков. Благодаря высокой прозрачности и качественной обработке граней, акриловые кубики выглядят как настоящий лёд и отлично передают игру света и отражений. Набор упакован в удобный пластиковый бокс для хранения и транспортировки.

Назначение и применение

Предметная съёмка напитков: для фотографирования коктейлей, лимонадов, виски и других напитков.

для фотографирования коктейлей, лимонадов, виски и других напитков. Фуд-фотография: для создания реалистичных композиций с напитками.

для создания реалистичных композиций с напитками. Спецэффекты: для добавления элементов "холода" в кадр.

для добавления элементов "холода" в кадр. Рекламная съёмка: для фотосессий продуктов питания и напитков.

Ключевые особенности

Размер 30×30×30 мм: стандартный размер кубика льда.

стандартный размер кубика льда. Материал – акрил: прозрачный, прочный, не тает.

прозрачный, прочный, не тает. Набор из 4 кубиков: достаточно для создания композиции.

достаточно для создания композиции. Реалистичный вид: высокое качество обработки граней.

высокое качество обработки граней. Многоразовое использование: не тает и не оставляет следов.

не тает и не оставляет следов. Удобное хранение: пластиковый бокс для хранения и транспортировки.

Технические характеристики

Тип: искусственные кубики льда

искусственные кубики льда Бренд: Fotokvant

Fotokvant Модель: Ice30 kit

Ice30 kit Размер одного кубика: 30 × 30 × 30 мм

30 × 30 × 30 мм Количество в наборе: 4 шт.

4 шт. Материал: акрил

акрил Цвет: прозрачный

прозрачный Упаковка: пластиковый бокс

пластиковый бокс Применение: предметная съёмка, фуд-фотография, спецэффекты

Как использовать искусственный лёд

Подготовка: достаньте кубики из упаковки. Размещение: поместите кубики в бокал, стакан или на поверхность для съёмки. Освещение: используйте направленный свет для создания бликов и отражений на гранях. Съёмка: фотографируйте напитки или композиции с кубиками. Хранение: после съёмки промойте и уберите в бокс для хранения.

Преимущества искусственного льда

Не тает: не оставляет следов воды, не портит напитки и реквизит.

не оставляет следов воды, не портит напитки и реквизит. Многоразовое использование: можно использовать бесконечно.

можно использовать бесконечно. Реалистичный внешний вид: трудно отличить от настоящего льда.

трудно отличить от настоящего льда. Гигиеничность: не содержит бактерий и примесей.

Идеи для съёмки

Коктейли и напитки: виски, лимонады, мохито, соки.

виски, лимонады, мохито, соки. Спецэффекты: создание иллюзии холода в рекламных кадрах.

создание иллюзии холода в рекламных кадрах. Предметная съёмка: для фотосессий продуктов питания и напитков.

Совместимость с аксессуарами

Посуда: бокалы, стаканы, графины.

бокалы, стаканы, графины. Освещение: направленный свет для создания бликов.

Уход и хранение