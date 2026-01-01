Fotokvant Ice30 kit искусственные кубики льда из акрила 4 шт 30х30х30 мм

Fotokvant Ice30 kit – искусственные кубики льда из акрила (4 шт.)
Fotokvant Ice30 kit (артикул DAN-9386) – это набор из четырёх искусственных кубиков льда размером 30×30×30 мм, изготовленных из прозрачного акрила. Идеальное решение для предметной съёмки, фуд-фотографии и создания спецэффектов, когда нужен реалистичный лёд, который не тает и не оставляет следов воды.
Каждый кубик имеет размер 30×30×30 мм, что соответствует стандартному размеру льда для напитков. Благодаря высокой прозрачности и качественной обработке граней, акриловые кубики выглядят как настоящий лёд и отлично передают игру света и отражений. Набор упакован в удобный пластиковый бокс для хранения и транспортировки.
Назначение и применение
- Предметная съёмка напитков: для фотографирования коктейлей, лимонадов, виски и других напитков.
- Фуд-фотография: для создания реалистичных композиций с напитками.
- Спецэффекты: для добавления элементов "холода" в кадр.
- Рекламная съёмка: для фотосессий продуктов питания и напитков.
Ключевые особенности
- Размер 30×30×30 мм: стандартный размер кубика льда.
- Материал – акрил: прозрачный, прочный, не тает.
- Набор из 4 кубиков: достаточно для создания композиции.
- Реалистичный вид: высокое качество обработки граней.
- Многоразовое использование: не тает и не оставляет следов.
- Удобное хранение: пластиковый бокс для хранения и транспортировки.
Технические характеристики
- Тип: искусственные кубики льда
- Бренд: Fotokvant
- Модель: Ice30 kit
- Размер одного кубика: 30 × 30 × 30 мм
- Количество в наборе: 4 шт.
- Материал: акрил
- Цвет: прозрачный
- Упаковка: пластиковый бокс
- Применение: предметная съёмка, фуд-фотография, спецэффекты
Как использовать искусственный лёд
- Подготовка: достаньте кубики из упаковки.
- Размещение: поместите кубики в бокал, стакан или на поверхность для съёмки.
- Освещение: используйте направленный свет для создания бликов и отражений на гранях.
- Съёмка: фотографируйте напитки или композиции с кубиками.
- Хранение: после съёмки промойте и уберите в бокс для хранения.
Преимущества искусственного льда
- Не тает: не оставляет следов воды, не портит напитки и реквизит.
- Многоразовое использование: можно использовать бесконечно.
- Реалистичный внешний вид: трудно отличить от настоящего льда.
- Гигиеничность: не содержит бактерий и примесей.
Идеи для съёмки
- Коктейли и напитки: виски, лимонады, мохито, соки.
- Спецэффекты: создание иллюзии холода в рекламных кадрах.
- Предметная съёмка: для фотосессий продуктов питания и напитков.
Совместимость с аксессуарами
- Посуда: бокалы, стаканы, графины.
- Освещение: направленный свет для создания бликов.
Уход и хранение
- Храните кубики в пластиковом боксе в сухом месте.
- При загрязнении промойте тёплой водой и протрите мягкой тканью.
- Не используйте абразивные чистящие средства.