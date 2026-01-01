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Fotokvant Ice30 kit искусственные кубики льда из акрила 4 шт 30х30х30 мм
Fotokvant Ice30 kit искусственные кубики льда из акрила 4 шт 30х30х30 мм
Fotokvant Ice30 kit искусственные кубики льда из акрила 4 шт 30х30х30 мм

Fotokvant Ice30 kit искусственные кубики льда из акрила 4 шт 30х30х30 мм

Fotokvant
Артикул: MTG-0533

Искусственный лед прозрачного цвета в форме кубика размера примерно 30х30х30 мм для предметной фотосъемки. Количество - 4 шт. Материал - акрил.

Описание

Fotokvant Ice30 kit – искусственные кубики льда из акрила (4 шт.)

Fotokvant Ice30 kit (артикул DAN-9386) – это набор из четырёх искусственных кубиков льда размером 30×30×30 мм, изготовленных из прозрачного акрила. Идеальное решение для предметной съёмки, фуд-фотографии и создания спецэффектов, когда нужен реалистичный лёд, который не тает и не оставляет следов воды.

Каждый кубик имеет размер 30×30×30 мм, что соответствует стандартному размеру льда для напитков. Благодаря высокой прозрачности и качественной обработке граней, акриловые кубики выглядят как настоящий лёд и отлично передают игру света и отражений. Набор упакован в удобный пластиковый бокс для хранения и транспортировки.

Назначение и применение

  • Предметная съёмка напитков: для фотографирования коктейлей, лимонадов, виски и других напитков.
  • Фуд-фотография: для создания реалистичных композиций с напитками.
  • Спецэффекты: для добавления элементов "холода" в кадр.
  • Рекламная съёмка: для фотосессий продуктов питания и напитков.

Ключевые особенности

  • Размер 30×30×30 мм: стандартный размер кубика льда.
  • Материал – акрил: прозрачный, прочный, не тает.
  • Набор из 4 кубиков: достаточно для создания композиции.
  • Реалистичный вид: высокое качество обработки граней.
  • Многоразовое использование: не тает и не оставляет следов.
  • Удобное хранение: пластиковый бокс для хранения и транспортировки.

Технические характеристики

  • Тип: искусственные кубики льда
  • Бренд: Fotokvant
  • Модель: Ice30 kit
  • Размер одного кубика: 30 × 30 × 30 мм
  • Количество в наборе: 4 шт.
  • Материал: акрил
  • Цвет: прозрачный
  • Упаковка: пластиковый бокс
  • Применение: предметная съёмка, фуд-фотография, спецэффекты

Как использовать искусственный лёд

  1. Подготовка: достаньте кубики из упаковки.
  2. Размещение: поместите кубики в бокал, стакан или на поверхность для съёмки.
  3. Освещение: используйте направленный свет для создания бликов и отражений на гранях.
  4. Съёмка: фотографируйте напитки или композиции с кубиками.
  5. Хранение: после съёмки промойте и уберите в бокс для хранения.

Преимущества искусственного льда

  • Не тает: не оставляет следов воды, не портит напитки и реквизит.
  • Многоразовое использование: можно использовать бесконечно.
  • Реалистичный внешний вид: трудно отличить от настоящего льда.
  • Гигиеничность: не содержит бактерий и примесей.

Идеи для съёмки

  • Коктейли и напитки: виски, лимонады, мохито, соки.
  • Спецэффекты: создание иллюзии холода в рекламных кадрах.
  • Предметная съёмка: для фотосессий продуктов питания и напитков.

Совместимость с аксессуарами

  • Посуда: бокалы, стаканы, графины.
  • Освещение: направленный свет для создания бликов.

Уход и хранение

  • Храните кубики в пластиковом боксе в сухом месте.
  • При загрязнении промойте тёплой водой и протрите мягкой тканью.
  • Не используйте абразивные чистящие средства.

Комплектация

В стандартную поставку входит набор из 4 искусственных кубиков льда Fotokvant Ice30 kit в пластиковом боксе.

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