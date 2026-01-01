Grifon SB-5070arn софтбокс для установки на осветители без адаптерного кольца

Описание

Описание софтбокса Grifon SB-5070arn

Grifon SB-5070arn – это профессиональный прямоугольный софтбокс, созданный для работы с осветителями постоянного света. Модель не имеет встроенного адаптерного кольца (байонета) и устанавливается непосредственно на патрон с лампами, что делает её универсальным и бюджетным решением для студийного освещения.

Софтбокс размером 50x70 см обеспечивает мягкий, рассеянный свет с четко направленным потоком. Прямоугольная форма создает характерный прямоугольный блик, что идеально подходит для портретной и предметной съемки, позволяя контролировать световой рисунок.

Особенности и преимущества

Универсальная установка: крепится напрямую на патрон (например, с цоколем E27) без необходимости в адаптерных кольцах.

крепится напрямую на патрон (например, с цоколем E27) без необходимости в адаптерных кольцах. Мягкий свет: большая рабочая поверхность и двойной рассеиватель (внутренний и внешний) обеспечивают равномерное и пластичное освещение.

большая рабочая поверхность и двойной рассеиватель (внутренний и внешний) обеспечивают равномерное и пластичное освещение. Компактность и вес: легкая конструкция (всего 0,4 кг) и комплектный чехол делают софтбокс удобным для транспортировки и хранения.

легкая конструкция (всего 0,4 кг) и комплектный чехол делают софтбокс удобным для транспортировки и хранения. Комплектация: в набор входят 4 спицы, внешний отражающий кожух, внутренний и внешний белые рассеиватели, а также чехол.

Для каких задач подходит

Портретная съемка: создает мягкий, лестный свет с прямоугольным рисунком блика в глазах.

создает мягкий, лестный свет с прямоугольным рисунком блика в глазах. Предметная фотография: позволяет мягко осветить объекты, подчеркнуть текстуры и избежать жестких теней.

позволяет мягко осветить объекты, подчеркнуть текстуры и избежать жестких теней. Видеосъемка и стриминг: обеспечивает постоянное, комфортное освещение без мерцания (при использовании качественных ламп).

обеспечивает постоянное, комфортное освещение без мерцания (при использовании качественных ламп). Групповые снимки: благодаря прямоугольной форме равномерно освещает площадь кадра.

Совместимость

Модель Grifon SB-5070arn предназначена для установки на осветители постоянного света без байонета. Она идеально сочетается с:

Важно: патрон и лампы приобретаются отдельно. Убедитесь, что ваш источник света позволяет устанавливать софтбокс напрямую.

Совет: для достижения наилучшего результата используйте лампы с одинаковой цветовой температурой (рекомендуется 5500К).