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Grifon SB-5070arn софтбокс для установки на осветители без адаптерного кольца
Grifon SB-5070arn софтбокс для установки на осветители без адаптерного кольца
Grifon SB-5070arn софтбокс для установки на осветители без адаптерного кольца
Grifon SB-5070arn софтбокс для установки на осветители без адаптерного кольца

Grifon SB-5070arn софтбокс для установки на осветители без адаптерного кольца

Grifon
Артикул: NVF-6387

Grifon SB-5070arn – софтбокс для установки на осветители постоянного света (без адаптерного кольца). Размер, см – 50x70. Софтбокс без байонета. Установка осуществляется непосредственно в патрон без переходников. Внимание! Патрон и лампы в комплект не входят. Вес - 0,4 кг.

Описание

Описание софтбокса Grifon SB-5070arn

Grifon SB-5070arn – это профессиональный прямоугольный софтбокс, созданный для работы с осветителями постоянного света. Модель не имеет встроенного адаптерного кольца (байонета) и устанавливается непосредственно на патрон с лампами, что делает её универсальным и бюджетным решением для студийного освещения.

Софтбокс размером 50x70 см обеспечивает мягкий, рассеянный свет с четко направленным потоком. Прямоугольная форма создает характерный прямоугольный блик, что идеально подходит для портретной и предметной съемки, позволяя контролировать световой рисунок.

Особенности и преимущества

  • Универсальная установка: крепится напрямую на патрон (например, с цоколем E27) без необходимости в адаптерных кольцах.
  • Мягкий свет: большая рабочая поверхность и двойной рассеиватель (внутренний и внешний) обеспечивают равномерное и пластичное освещение.
  • Компактность и вес: легкая конструкция (всего 0,4 кг) и комплектный чехол делают софтбокс удобным для транспортировки и хранения.
  • Комплектация: в набор входят 4 спицы, внешний отражающий кожух, внутренний и внешний белые рассеиватели, а также чехол.

Для каких задач подходит

  • Портретная съемка: создает мягкий, лестный свет с прямоугольным рисунком блика в глазах.
  • Предметная фотография: позволяет мягко осветить объекты, подчеркнуть текстуры и избежать жестких теней.
  • Видеосъемка и стриминг: обеспечивает постоянное, комфортное освещение без мерцания (при использовании качественных ламп).
  • Групповые снимки: благодаря прямоугольной форме равномерно освещает площадь кадра.

Совместимость

Модель Grifon SB-5070arn предназначена для установки на осветители постоянного света без байонета. Она идеально сочетается с:

Важно: патрон и лампы приобретаются отдельно. Убедитесь, что ваш источник света позволяет устанавливать софтбокс напрямую.

Совет: для достижения наилучшего результата используйте лампы с одинаковой цветовой температурой (рекомендуется 5500К).

Комплектация

  • Спицы – 4 шт. (для формирования прямоугольной формы).
  • Внешний отражающий кожух (черный с серебристым отражателем внутри).
  • Внешний белый рассеиватель (передняя диффузионная ткань).
  • Чехол для хранения и переноски.

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