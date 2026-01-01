Grifon SB-5070arn софтбокс для установки на осветители без адаптерного кольца

Описание софтбокса Grifon SB-5070arn
Grifon SB-5070arn – это профессиональный прямоугольный софтбокс, созданный для работы с осветителями постоянного света. Модель не имеет встроенного адаптерного кольца (байонета) и устанавливается непосредственно на патрон с лампами, что делает её универсальным и бюджетным решением для студийного освещения.
Софтбокс размером 50x70 см обеспечивает мягкий, рассеянный свет с четко направленным потоком. Прямоугольная форма создает характерный прямоугольный блик, что идеально подходит для портретной и предметной съемки, позволяя контролировать световой рисунок.
Особенности и преимущества
- Универсальная установка: крепится напрямую на патрон (например, с цоколем E27) без необходимости в адаптерных кольцах.
- Мягкий свет: большая рабочая поверхность и двойной рассеиватель (внутренний и внешний) обеспечивают равномерное и пластичное освещение.
- Компактность и вес: легкая конструкция (всего 0,4 кг) и комплектный чехол делают софтбокс удобным для транспортировки и хранения.
- Комплектация: в набор входят 4 спицы, внешний отражающий кожух, внутренний и внешний белые рассеиватели, а также чехол.
Для каких задач подходит
- Портретная съемка: создает мягкий, лестный свет с прямоугольным рисунком блика в глазах.
- Предметная фотография: позволяет мягко осветить объекты, подчеркнуть текстуры и избежать жестких теней.
- Видеосъемка и стриминг: обеспечивает постоянное, комфортное освещение без мерцания (при использовании качественных ламп).
- Групповые снимки: благодаря прямоугольной форме равномерно освещает площадь кадра.
Совместимость
Модель Grifon SB-5070arn предназначена для установки на осветители постоянного света без байонета. Она идеально сочетается с:
- Патронами на 4 лампы E27 (например, Grifon FL-305A, Grifon TL-5, Grifon TL-4 ).
- Студийными лампами Е27
- Комплектами постоянного света Grifon и Fotokvnt, где используются подобные софтбоксы
Важно: патрон и лампы приобретаются отдельно. Убедитесь, что ваш источник света позволяет устанавливать софтбокс напрямую.
Совет: для достижения наилучшего результата используйте лампы с одинаковой цветовой температурой (рекомендуется 5500К).