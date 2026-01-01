Saramonic Saramonic BMCC-A01 микшер для камер Blackmagic

Описание

Микшер оборудован предусилителем и фантомным питанием 12/48 В, благодаря чему поддерживается работа с конденсаторными микрофонами. Для ослабления шумов при низкой громкости источника предусмотрены отключаемые фильтры для каждого канала. Переключатель GND дает возможность выбирать заземление между каналами. Уровень звука может регулироваться поканально. Подключение к камере Blackmagic осуществляется через два разъема TRS 1/4 дюйма.

Устройство выполнено в корпусе из алюминия. Для крепления на камеру предусмотрена площадка с резьбовым соединением под штативное гнездо. Кроме того, на корпусе микшера предусмотрены два слота для установки дополнительных аксессуаров и микрофонов.

Питание осуществляется от девяти вольтовой батареи типа «Крона».

Характеристики:

аудиовходы - 2 моно XLR

аудиовыходы - 3 моно TRS 1/4 дюйма

частотный диапазон - 10 Гц- 100 кГц (±0,5 дБ)

регулировка уровня звука - поканальная

входной уровень - микрофон - -3 dBu; линейный - -14 dBu

коэффициент нелинейных искажений - менее 0,01% @ 1 кГц, -30 dBu

соотношение сигнал/шум - 85 дБ @ 1 кГц, -30 dBu

фантомное питание - 12/48 В (до 14 мА)

питание устройства - батарея 9 В типа «Крона»

размер - 155x98x64 мм

вес - 615 г



