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Saramonic Saramonic BMCC-A01 микшер для камер Blackmagic
Saramonic Saramonic BMCC-A01 микшер для камер Blackmagic
Saramonic Saramonic BMCC-A01 микшер для камер Blackmagic
Saramonic Saramonic BMCC-A01 микшер для камер Blackmagic
Saramonic Saramonic BMCC-A01 микшер для камер Blackmagic

Saramonic Saramonic BMCC-A01 микшер для камер Blackmagic

Saramonic
Артикул: DAN-2666

Микшер для камер Blackmagic Saramonic BMCC-A01.

Прибор позволяет расширить возможность подключения различных средств записи к видеокамерам Blackmagic. Имеет два входных разъема XLR обеспечивающих подключение самых разнообразных профессиональных источников аудиосигнала, микрофонов различного типа и направленности, радиосистем, внешних микшеров и усилителей.

Описание

Микшер оборудован предусилителем и фантомным питанием 12/48 В, благодаря чему поддерживается работа с конденсаторными микрофонами. Для ослабления шумов при низкой громкости источника предусмотрены отключаемые фильтры для каждого канала. Переключатель GND дает возможность выбирать заземление между каналами. Уровень звука может регулироваться поканально. Подключение к камере Blackmagic осуществляется через два разъема TRS 1/4 дюйма.

Устройство выполнено в корпусе из алюминия. Для крепления на камеру предусмотрена площадка с резьбовым соединением под штативное гнездо. Кроме того, на корпусе микшера предусмотрены два слота для установки дополнительных аксессуаров и микрофонов.

Питание осуществляется от девяти вольтовой батареи типа «Крона».

Характеристики:

  • аудиовходы - 2 моно XLR
  • аудиовыходы - 3 моно TRS 1/4 дюйма
  • частотный диапазон - 10 Гц- 100 кГц (±0,5 дБ)
  • регулировка уровня звука - поканальная
  • входной уровень - микрофон - -3 dBu; линейный - -14 dBu
  • коэффициент нелинейных искажений - менее 0,01% @ 1 кГц, -30 dBu
  • соотношение сигнал/шум - 85 дБ @ 1 кГц, -30 dBu
  • фантомное питание - 12/48 В (до 14 мА)
  • питание устройства - батарея 9 В типа «Крона»
  • размер - 155x98x64 мм
  • вес - 615 г


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