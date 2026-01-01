Saramonic Saramonic BMCC-A01 микшер для камер Blackmagic

Микшер оборудован предусилителем и фантомным питанием 12/48 В, благодаря чему поддерживается работа с конденсаторными микрофонами. Для ослабления шумов при низкой громкости источника предусмотрены отключаемые фильтры для каждого канала. Переключатель GND дает возможность выбирать заземление между каналами. Уровень звука может регулироваться поканально. Подключение к камере Blackmagic осуществляется через два разъема TRS 1/4 дюйма.
Устройство выполнено в корпусе из алюминия. Для крепления на камеру предусмотрена площадка с резьбовым соединением под штативное гнездо. Кроме того, на корпусе микшера предусмотрены два слота для установки дополнительных аксессуаров и микрофонов.
Питание осуществляется от девяти вольтовой батареи типа «Крона».
Характеристики:
- аудиовходы - 2 моно XLR
- аудиовыходы - 3 моно TRS 1/4 дюйма
- частотный диапазон - 10 Гц- 100 кГц (±0,5 дБ)
- регулировка уровня звука - поканальная
- входной уровень - микрофон - -3 dBu; линейный - -14 dBu
- коэффициент нелинейных искажений - менее 0,01% @ 1 кГц, -30 dBu
- соотношение сигнал/шум - 85 дБ @ 1 кГц, -30 dBu
- фантомное питание - 12/48 В (до 14 мА)
- питание устройства - батарея 9 В типа «Крона»
- размер - 155x98x64 мм
- вес - 615 г