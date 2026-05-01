Saramonic (Сарамоник) – это канадский бренд, который стал одним из мировых лидеров в создании доступного профессионального аудиооборудования для видеографов, блогеров, журналистов и кинематографистов. Saramonic предлагает широкий спектр решений: от компактных петличных микрофонов и направленных «пушек» до накамерных микшеров и беспроводных радиосистем. Главные преимущества бренда – отличное соотношение цены и качества, совместимость с разными устройствами (камеры, смартфоны, рекордеры) и надежность в полевых условиях.

В интернет-магазине photogora.ru представлен широкий ассортимент аудиооборудования Saramonic для разных задач:

  • Направленные и накамерные микрофоны (пушки) – модели SR-TM7 (XLR), SR-AXM3 (стерео-пушка), Vmic Mini (компактный, для камер и смартфонов) для качественной записи диалогов и интервью;
  • Петличные микрофоны – LavMicro 2M (двойной), LavMicro-S (стерео), LavMicro UC (для USB-C), SR-GMX1 (для GoPro) для скрытой записи и мобильной съёмки;
  • Микрофоны для смартфонов – SmartMic+ (3.5 мм) и SmartMic+ UC (USB-C) с возможностью мониторинга звука;
  • Накамерные микшеры и адаптеры – SR-PAX1, SR-AX101, SR-AX107 (с предусилителем), а также SmartRig Plus и smartRig II для подключения профессиональных XLR-микрофонов к камерам и мобильным устройствам;
  • Аксессуары и переходники – передатчик SR-XLR4C для радиосистем, кабель UTC-C35 (3.5 mm — USB-C).

Почему видеографы выбирают Saramonic:
Лучшее соотношение цена/качество – профессиональный звук без переплаты за топ-бренды;
Широчайшая совместимость – работают с камерами (DSLR, беззеркалки), смартфонами (iOS/Android/USB-C), экшн-камерами GoPro и рекордерами;
Гибкость решений – от простого петличного микрофона за 1500 рублей до полноценного накамерного микшера;
Надежность – металлические корпуса (у многих моделей), продуманное питание (долгое время работы, фантомное питание 48 В);
Всё в одном месте – можно собрать полный комплект звука для любой задачи.

Как выбрать микрофон Saramonic?
Для интервью на камеру: направленная пушка (SR-TM7, Vmic Mini). Для скрытой записи: петличка LavMicro. Для смартфона: SmartMic+ или LavMicro UC. Для двух спикеров: двойная петличка LavMicro 2M или микшер SR-PAX1. Если подключить профессиональный микрофон к камере или телефону: адаптер SmartRig Plus.

Как купить аудиооборудование Saramonic в photogora.ru?
Вы можете заказать любой микрофон или микшер с доставкой по Москве, Санкт-Петербургу и всей России или забрать его самостоятельно из нашего магазина на Малой Семёновской. Наши специалисты помогут подобрать оптимальное решение под ваши задачи и бюджет.

Обратите внимание: полный ассортимент беспроводных радиосистем Saramonic доступен под заказ. Актуальные сроки поставки уточняйте у наших менеджеров.

Saramonic SR-TM7 микрофон-пушка направленный с XLR
Арт. DAN-2641
в наличии 1-3 шт
Направленный микрофон-пушка Saramonic SR-TM7, с XLR.

Профессиональный компактный микрофон-пушка с кардиоидной диаграммой направленности. Полностью металлическая конструкция. Микрофон имеет встроенную батарею с зарядкой через MicroUSB, время работы до 150 часов. При использовании фантомного питания 48 В встроенная батарея автоматически отключается. Сигнал выводится через 3-pin XLR разъем.

26 030 ₽
Saramonic SR-PAX1 активный адаптер
Арт. DAN-2672
в наличии 1-3 шт
Накамерный микшер Saramonic SR-PAX1.

Прибор позволяет расширить возможность подключения различных средств записи к зеркальной или системной камере с функцией видеосъемки. Два монофонических входных разъема XLR и mini jack обеспечивают подключение двух микрофонов различного типа и направленности.

10 310 ₽
Saramonic LavMicro 2M петличный микрофон двойной
Арт. DAN-2625
в наличии 4-10 шт

Двойной петличный микрофон Saramonic LavMicro 2M.

Сдвоеный, высококачественный петличный микрофон с диапазоном частот от 50 Гц до 18 КГц.

Saramonic LavMicro-S петличный стерео микрофон
Арт. DAN-2627
в наличии 1-3 шт

Петличный стерео микрофон Saramonic LavMicro-S.

Высококачественный всенаправленный конденсаторный петличный стерео микрофон с 3,5 мм разъемом TRS/TRRS и адаптером 6,3 мм, предназначен для смартфонов, цифровых зеркальных фотокамер, видеокамер и рекордеров.

Saramonic SR-AXM3 микрофон-пушка направленный с XLR
Арт. DAN-2630
в наличии 1-3 шт

Микрофон-пушка направленный Saramonic SR-AXM3, с XLR разъемом.

Набор из двух компактных XLR микрофонов для стереозаписи. Микрофоны наделены прекрасными характеристиками, которые обеспечивают высококачественную стереозапись голоса и различных звуков. 

Saramonic SR-HM7 Di микрофон динамический
Saramonic SR-HM7 Di микрофон динамический
в наличии 1-3 шт

Микрофон динамический Saramonic SR-HM7 Di.

Кардиоидный ручной микрофон с XLR для устройств на iOS и компьютеров.

Saramonic SR-AX101 накамерный микшер
Арт. DAN-2668
в наличии 1-3 шт

Накамерный микшер Saramonic SR-AX101.

Прибор позволяет расширить возможность подключения различных средств записи к зеркальной или системной камере с функцией видеосъемки. Два балансных монофонических входных разъема XLR обеспечивают подключение самых разнообразных профессиональных источников аудиосигнала, микрофонов различного типа и направленности, радиосистем, внешних микшеров и усилителей.

Saramonic SmartMic+ UC микрофон для смартфонов (вход USB-C)
Арт. DAN-2656
в наличии 1-3 шт

Микрофон для смартфонов Saramonic SmartMic+ UC (вход USB-C).

Легкий компактный кардиоидный микрофон для продуктов на базе Android. Устройство совместимо с девайсами USB Type-C. Разъем 3,5 мм для наушников на задней панели позволяет проводить мониторинг звука во время записи. Имеет надежный механизм крепления к смартфону. Диапазон частот от 75 Гц до 20 КГц, чувствительность -35±3 дБ (0 дБ=1 В/Па) при 1 КГц, соотношение сигнал/шум 75 дБ. 

Saramonic SR-GMX1 петличный микрофон для камер GoPro
Арт. DAN-2653
в наличии 1-3 шт

Петличный микрофон для камер GoPro Saramonic SR-GMX1.

Всенаправленный петличный микрофон петличного типа с фантомным питанием. Предназначен для работы с моделями камер GoPro HERO3 и HERO4. Длина кабеля - 1,8 м.

Saramonic SR-XLR4C передатчик для радиосистемы SR-WM4C с XLR
Арт. DAN-2683
в наличии 1-3 шт

Передатчик Saramonic SR-XLR4C для радиосистемы SR-WM4C с XLR.

Передатчик позволяет подключить любой микрофон XLR к беспроводной системе SR-WM4C. 

Saramonic Vmic Mini микрофон направленный накамерный
Арт. DAN-2645
в наличии 1-3 шт

Микрофон направленный накамерный Saramonic Vmic Mini.

Компактный микрофон изготовленный из металла с узкой диаграммой направленности предназначенный для высококачественной записи звука на любую камеру или рекордер с входом для внешнего микрофона, либо на смартфон (кабель для подключения к смартфону в комплекте). 

Saramonic UTC-C35 кабель переходник с 3,5 мм на USB-C
Saramonic UTC-C35 кабель переходник с 3,5 мм на USB-C
в наличии 1-3 шт

Кабель-переходник Saramonic UTC-C35 с 3,5 мм на USB-C.

Кабель-переходник который позволяет записывать стереофонический или монофонический звук на устройства USB Type-C с устройств с выходом 3,5 мм.

Saramonic Air SE-01 радиосистема 2,4 ГГц приемник+2 передатчика разъем Type-C
Арт. MTG-5963
в наличии 4-10 шт

Saramonic Air SE-01 радиосистема 2,4 ГГц приемник+2 передатчика разъем Type-C. ультракомпактный беспроводной микрофон, который работает как в режиме петличного микрофона, так и в качестве ручного микрофона. Передатчик микрофона крохотного размера и весом всего 5 г практически незаметен при ношении. После присоединения к зарядному устройству он превращается в ручной микрофон, готовый к интервью. Благодаря первой в истории Saramonic технологии шумоподавления на основе искусственного интеллекта в сочетании с аудио высокого разрешения 48 кГц / 24 бит, Air SE обеспечивает кристально чистый и детализированный звук, на который вы можете положиться.

Saramonic MixMic накамерный направленный микрофон-пушка с микшером
Арт. DAN-2628
в наличии 1-3 шт

Накамерный направленный микрофон-пушка с микшером Saramonic MixMic.

Легкий, высококачественный микрофон-пушка с XLR и двухканальным аудиомикшером. Микрофон крепится на стандартный холодный башмак. Имеет два регулятора аудио в режиме реального времени, переключатели микрофон/линейный/фантомный, фильтр низких частот (150 Гц) и светодиодную индикацию. Питание - фантомное.

Saramonic Saramonic SR-AX107 накамерный микшер с предусилителем
Арт. DAN-2670
в наличии 1-3 шт

Накамерный микшер с предусилителем Saramonic SR-AX107.

Прибор позволяет расширить возможность подключения различных средств записи к зеркальной или системной камере с функцией видеосъемки. Два балансных монофонических входных разъема XLR обеспечивают подключение самых разнообразных профессиональных источников аудиосигнала, микрофонов различного типа и направленности, радиосистем, внешних микшеров и усилителей.

Saramonic SmartMic+ микрофон для смартфонов
Арт. DAN-2657
в наличии 1-3 шт

Микрофон для смартфонов Saramonic SmartMic+.

Легкий компактный кардиоидный микрофон с выходом TRRS для смартфонов с разъемом 3,5 мм. Имеет надежный механизм крепления к смартфону. Диапазон частот от 75 Гц до 20 КГц, чувствительность -35±3 дБ (0 дБ=1 В/Па) при 1 КГц, соотношение сигнал/шум 75 дБ. Оборудован разъемом для наушников 3,5 мм.

Saramonic SmartRig Plus адаптер для микрофона
Арт. DAN-2674
в наличии 1-3 шт

Адаптер для микрофона Saramonic SmartRig Plus.

Адаптер представляет собой портативное устройство для записи звука профессионального качества. Он облегчит запись благодаря подключению профессиональных микрофонов или музыкальных инструментов к смартфону, планшету или камере DSLR.

Saramonic smartRig II адаптер для микрофона с предусилителем
Арт. DAN-2677
в наличии 1-3 шт

Адаптер для микрофона с предусилителем Saramonic smartRig II.

Адаптер предназначен для подключения источников аудио сигнала профессионального класса к смартфонам и планшетам на базе операционных систем Android и iOS.

