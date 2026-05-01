Saramonic – профессиональный звук для камер, смартфонов и экшн-камер

Saramonic (Сарамоник) – это канадский бренд, который стал одним из мировых лидеров в создании доступного профессионального аудиооборудования для видеографов, блогеров, журналистов и кинематографистов. Saramonic предлагает широкий спектр решений: от компактных петличных микрофонов и направленных «пушек» до накамерных микшеров и беспроводных радиосистем. Главные преимущества бренда – отличное соотношение цены и качества, совместимость с разными устройствами (камеры, смартфоны, рекордеры) и надежность в полевых условиях.

В интернет-магазине photogora.ru представлен широкий ассортимент аудиооборудования Saramonic для разных задач:

– модели SR-TM7 (XLR), SR-AXM3 (стерео-пушка), Vmic Mini (компактный, для камер и смартфонов) для качественной записи диалогов и интервью; Петличные микрофоны – LavMicro 2M (двойной), LavMicro-S (стерео), LavMicro UC (для USB-C), SR-GMX1 (для GoPro) для скрытой записи и мобильной съёмки;

– SmartMic+ (3.5 мм) и SmartMic+ UC (USB-C) с возможностью мониторинга звука; Накамерные микшеры и адаптеры – SR-PAX1, SR-AX101, SR-AX107 (с предусилителем), а также SmartRig Plus и smartRig II для подключения профессиональных XLR-микрофонов к камерам и мобильным устройствам;

– SR-PAX1, SR-AX101, SR-AX107 (с предусилителем), а также SmartRig Plus и smartRig II для подключения профессиональных XLR-микрофонов к камерам и мобильным устройствам; Аксессуары и переходники – передатчик SR-XLR4C для радиосистем, кабель UTC-C35 (3.5 mm — USB-C).

Почему видеографы выбирают Saramonic:

✓ Лучшее соотношение цена/качество – профессиональный звук без переплаты за топ-бренды;

✓ Широчайшая совместимость – работают с камерами (DSLR, беззеркалки), смартфонами (iOS/Android/USB-C), экшн-камерами GoPro и рекордерами;

✓ Гибкость решений – от простого петличного микрофона за 1500 рублей до полноценного накамерного микшера;

✓ Надежность – металлические корпуса (у многих моделей), продуманное питание (долгое время работы, фантомное питание 48 В);

✓ Всё в одном месте – можно собрать полный комплект звука для любой задачи.

Как выбрать микрофон Saramonic?

Для интервью на камеру: направленная пушка (SR-TM7, Vmic Mini). Для скрытой записи: петличка LavMicro. Для смартфона: SmartMic+ или LavMicro UC. Для двух спикеров: двойная петличка LavMicro 2M или микшер SR-PAX1. Если подключить профессиональный микрофон к камере или телефону: адаптер SmartRig Plus.

