Tokina FIRIN 20mm F2 FE AF для Sony автофокус

Описание

Объектив является автофокусной версией модели FIRIN 20mm F2 FE MF. Он имеет аналогичную оптическую схему, однако, в противоположность предыдущей модели, практически полностью лишен механических элементов управления, которое теперь осуществляется через камеру.

Широкий угол и высокая светосила (до f2) позволяет использовать объектив в самых различных условиях - в портретной съемке для хорошего размытия фона, в фотографировании пейзажей благодаря широкому углу или в астрофотографии, где также требуется высокая светосила. Объектив позволяет использовать светофильтры с диаметром резьбы 62 мм.

В конструкции использованы 2 асферических и 3 супернизкодисперсионных стеклянных элемента, которые эффективно устраняют аберрации и обеспечивают высокое разрешение и контраст снимков. На все стеклянные элементы нанесено мультипросветление.

Благодаря кольцевому ультразвуковому мотору в сочетании с датчиками GMR система автофокусировки работает быстро, точно и тихо. Объектив полностью совместим с системой автофокуса Fast Hybrid AF. При любых режимах автофокуса, включая DMF, он обеспечивает такую же работу автофокуса, как и с обычными автофокусными объективами с креплением E-mount. Объектив также поддерживает режим помощника ручной фокусировки, когда точное наведение на фокус достигается путем вращения кольца ручной фокусировки с одновременным кратным увеличением изображения и отображением дистанции на экране камеры.

Благодаря передаче данных через электронные контакты, камера получает все необходимые данные с чипа на объективе для того, чтобы исправлять тени, геометрические искажения и хроматические аберрации. Объектив передает данные о фокусном расстоянии, поэтому камера может полноценно использовать встроенную стабилизацию изображения.

Характеристики: