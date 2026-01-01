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Saramonic SR-PAX1 активный адаптер
Saramonic SR-PAX1 активный адаптер
Saramonic SR-PAX1 активный адаптер
Saramonic SR-PAX1 активный адаптер

Saramonic SR-PAX1 активный адаптер

Saramonic
Артикул: DAN-2672

Накамерный микшер Saramonic SR-PAX1. Прибор позволяет расширить возможность подключения различных средств записи к зеркальной или системной камере с функцией видеосъемки. Два монофонических входных разъема XLR и mini jack обеспечивают подключение двух микрофонов различного типа и направленности.

Описание

Saramonic SR-PAX1 – активный двухканальный микшер для камер

Saramonic SR-PAX1 (артикул DAN-2672) – это компактный и лёгкий двухканальный активный аудиомикшер, разработанный специально для цифровых зеркальных (DSLR), беззеркальных камер и видеокамер. Устройство расширяет возможности подключения различных источников звука, позволяя записывать профессиональный аудиосигнал от двух микрофонов одновременно.

Микшер оснащён двумя симметричными XLR-входами, двумя 3.5 мм (TRS) входами и двумя 6.3 мм входами, что обеспечивает совместимость с широким спектром оборудования – от профессиональных конденсаторных микрофонов до беспроводных систем и внешних рекордеров. Встроенные предусилители и фантомное питание (+48 В) позволяют подключать микрофоны любого типа, а регуляторы уровня каждого канала дают точный контроль над громкостью.

Назначение и применение

  • Подключение двух микрофонов к камере: для записи интервью, репортажей и диалогов.
  • Работа с профессиональными микрофонами: поддержка XLR-микрофонов с фантомным питанием.
  • Использование с беспроводными системами: подключение радиосистем через 3.5 мм вход.
  • Микширование сигналов: независимая регулировка уровня каждого канала.

Ключевые особенности

  • Два монофонических канала: независимая регулировка уровня для каждого входа.
  • Разнообразные входы: XLR, 3.5 мм TRS и 6.3 мм для максимальной совместимости.
  • Фантомное питание (+48 В): для подключения конденсаторных микрофонов.
  • Встроенные предусилители: усиление сигнала для чистого звука.
  • Компактный и лёгкий: удобно крепится на камере.
  • Три слота для крепления аксессуаров: для дополнительных микрофонов или держателей.

Технические характеристики

  • Тип: активный двухканальный микшер
  • Бренд: Saramonic
  • Модель: SR-PAX1
  • Количество каналов: 2
  • Входы: XLR (2 шт.), 3.5 мм TRS (2 шт.), 6.3 мм (2 шт.)
  • Фантомное питание: +48 В
  • Регулировка уровня: ручки управления на корпусе
  • Крепления: 3 слота для аксессуаров
  • Питание: батареи (уточняйте тип)
  • Применение: DSLR, беззеркальные, видеокамеры

Как использовать микшер

  1. Подключение микрофонов: подключите микрофоны к входам XLR, 3.5 мм или 6.3 мм.
  2. Настройка уровня: с помощью ручек управления установите нужный уровень громкости для каждого канала.
  3. Активация фантомного питания: при использовании конденсаторных микрофонов включите +48 В.
  4. Крепление на камере: закрепите микшер на камере с помощью предусмотренного крепления.
  5. Подключение к камере: подключите выход микшера к аудиовходу камеры.

Преимущества использования

  • Универсальность: совместимость с различными микрофонами и источниками звука.
  • Профессиональное качество: предусилители и фантомное питание для чистого звука.
  • Компактность: лёгкий и компактный для работы в полевых условиях.
  • Гибкость: независимая регулировка двух каналов.

Совместимость с аксессуарами

  • Микрофоны: конденсаторные (с фантомным питанием), динамические, петличные.
  • Беспроводные системы: через 3.5 мм вход.
  • Камеры: DSLR, беззеркальные, видеокамеры с аудиовходом 3.5 мм.

Уход и хранение

  • Храните микшер в сухом месте, защищённом от пыли и влаги.
  • При загрязнении протирайте корпус мягкой сухой тканью.
  • Не используйте абразивные и химические чистящие средства.

Комплектация

  • Микшер Saramonic SR-PAX1 – 1 шт.

Микрофоны, кабели и другие аксессуары приобретаются отдельно.

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