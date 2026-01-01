Saramonic SR-PAX1 активный адаптер

Saramonic SR-PAX1 – активный двухканальный микшер для камер
Saramonic SR-PAX1 (артикул DAN-2672) – это компактный и лёгкий двухканальный активный аудиомикшер, разработанный специально для цифровых зеркальных (DSLR), беззеркальных камер и видеокамер. Устройство расширяет возможности подключения различных источников звука, позволяя записывать профессиональный аудиосигнал от двух микрофонов одновременно.
Микшер оснащён двумя симметричными XLR-входами, двумя 3.5 мм (TRS) входами и двумя 6.3 мм входами, что обеспечивает совместимость с широким спектром оборудования – от профессиональных конденсаторных микрофонов до беспроводных систем и внешних рекордеров. Встроенные предусилители и фантомное питание (+48 В) позволяют подключать микрофоны любого типа, а регуляторы уровня каждого канала дают точный контроль над громкостью.
Назначение и применение
- Подключение двух микрофонов к камере: для записи интервью, репортажей и диалогов.
- Работа с профессиональными микрофонами: поддержка XLR-микрофонов с фантомным питанием.
- Использование с беспроводными системами: подключение радиосистем через 3.5 мм вход.
- Микширование сигналов: независимая регулировка уровня каждого канала.
Ключевые особенности
- Два монофонических канала: независимая регулировка уровня для каждого входа.
- Разнообразные входы: XLR, 3.5 мм TRS и 6.3 мм для максимальной совместимости.
- Фантомное питание (+48 В): для подключения конденсаторных микрофонов.
- Встроенные предусилители: усиление сигнала для чистого звука.
- Компактный и лёгкий: удобно крепится на камере.
- Три слота для крепления аксессуаров: для дополнительных микрофонов или держателей.
Технические характеристики
- Тип: активный двухканальный микшер
- Бренд: Saramonic
- Модель: SR-PAX1
- Количество каналов: 2
- Входы: XLR (2 шт.), 3.5 мм TRS (2 шт.), 6.3 мм (2 шт.)
- Фантомное питание: +48 В
- Регулировка уровня: ручки управления на корпусе
- Крепления: 3 слота для аксессуаров
- Питание: батареи (уточняйте тип)
- Применение: DSLR, беззеркальные, видеокамеры
Как использовать микшер
- Подключение микрофонов: подключите микрофоны к входам XLR, 3.5 мм или 6.3 мм.
- Настройка уровня: с помощью ручек управления установите нужный уровень громкости для каждого канала.
- Активация фантомного питания: при использовании конденсаторных микрофонов включите +48 В.
- Крепление на камере: закрепите микшер на камере с помощью предусмотренного крепления.
- Подключение к камере: подключите выход микшера к аудиовходу камеры.
Преимущества использования
- Универсальность: совместимость с различными микрофонами и источниками звука.
- Профессиональное качество: предусилители и фантомное питание для чистого звука.
- Компактность: лёгкий и компактный для работы в полевых условиях.
- Гибкость: независимая регулировка двух каналов.
Совместимость с аксессуарами
- Микрофоны: конденсаторные (с фантомным питанием), динамические, петличные.
- Беспроводные системы: через 3.5 мм вход.
- Камеры: DSLR, беззеркальные, видеокамеры с аудиовходом 3.5 мм.
Уход и хранение
- Храните микшер в сухом месте, защищённом от пыли и влаги.
- При загрязнении протирайте корпус мягкой сухой тканью.
- Не используйте абразивные и химические чистящие средства.