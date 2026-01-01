Saramonic SR-PAX1 активный адаптер

Описание

Saramonic SR-PAX1 – активный двухканальный микшер для камер

Saramonic SR-PAX1 (артикул DAN-2672) – это компактный и лёгкий двухканальный активный аудиомикшер, разработанный специально для цифровых зеркальных (DSLR), беззеркальных камер и видеокамер. Устройство расширяет возможности подключения различных источников звука, позволяя записывать профессиональный аудиосигнал от двух микрофонов одновременно.

Микшер оснащён двумя симметричными XLR-входами, двумя 3.5 мм (TRS) входами и двумя 6.3 мм входами, что обеспечивает совместимость с широким спектром оборудования – от профессиональных конденсаторных микрофонов до беспроводных систем и внешних рекордеров. Встроенные предусилители и фантомное питание (+48 В) позволяют подключать микрофоны любого типа, а регуляторы уровня каждого канала дают точный контроль над громкостью.

Назначение и применение

Подключение двух микрофонов к камере: для записи интервью, репортажей и диалогов.

для записи интервью, репортажей и диалогов. Работа с профессиональными микрофонами: поддержка XLR-микрофонов с фантомным питанием.

поддержка XLR-микрофонов с фантомным питанием. Использование с беспроводными системами: подключение радиосистем через 3.5 мм вход.

подключение радиосистем через 3.5 мм вход. Микширование сигналов: независимая регулировка уровня каждого канала.

Ключевые особенности

Два монофонических канала: независимая регулировка уровня для каждого входа.

независимая регулировка уровня для каждого входа. Разнообразные входы: XLR, 3.5 мм TRS и 6.3 мм для максимальной совместимости.

XLR, 3.5 мм TRS и 6.3 мм для максимальной совместимости. Фантомное питание (+48 В): для подключения конденсаторных микрофонов.

для подключения конденсаторных микрофонов. Встроенные предусилители: усиление сигнала для чистого звука.

усиление сигнала для чистого звука. Компактный и лёгкий: удобно крепится на камере.

удобно крепится на камере. Три слота для крепления аксессуаров: для дополнительных микрофонов или держателей.

Технические характеристики

Тип: активный двухканальный микшер

активный двухканальный микшер Бренд: Saramonic

Saramonic Модель: SR-PAX1

SR-PAX1 Количество каналов: 2

2 Входы: XLR (2 шт.), 3.5 мм TRS (2 шт.), 6.3 мм (2 шт.)

XLR (2 шт.), 3.5 мм TRS (2 шт.), 6.3 мм (2 шт.) Фантомное питание: +48 В

+48 В Регулировка уровня: ручки управления на корпусе

ручки управления на корпусе Крепления: 3 слота для аксессуаров

3 слота для аксессуаров Питание: батареи (уточняйте тип)

батареи (уточняйте тип) Применение: DSLR, беззеркальные, видеокамеры

Как использовать микшер

Подключение микрофонов: подключите микрофоны к входам XLR, 3.5 мм или 6.3 мм. Настройка уровня: с помощью ручек управления установите нужный уровень громкости для каждого канала. Активация фантомного питания: при использовании конденсаторных микрофонов включите +48 В. Крепление на камере: закрепите микшер на камере с помощью предусмотренного крепления. Подключение к камере: подключите выход микшера к аудиовходу камеры.

Преимущества использования

Универсальность: совместимость с различными микрофонами и источниками звука.

совместимость с различными микрофонами и источниками звука. Профессиональное качество: предусилители и фантомное питание для чистого звука.

предусилители и фантомное питание для чистого звука. Компактность: лёгкий и компактный для работы в полевых условиях.

лёгкий и компактный для работы в полевых условиях. Гибкость: независимая регулировка двух каналов.

Совместимость с аксессуарами

Микрофоны: конденсаторные (с фантомным питанием), динамические, петличные.

конденсаторные (с фантомным питанием), динамические, петличные. Беспроводные системы: через 3.5 мм вход.

через 3.5 мм вход. Камеры: DSLR, беззеркальные, видеокамеры с аудиовходом 3.5 мм.

Уход и хранение