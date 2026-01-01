Walther KV015S фоторамка 10x15 N Lifestyle пластик серебряная

Арт. MTG-0024

Фоторамка WALTHER KV015W для фото 10x15 см из белоснежного пластика с прочной задней панелью из ДВП. Стекло фиксирует снимок и защищает от неблагоприятных внешних воздействий. Рамка оснащена подставкой. Может крепиться к стене в вертикальном и горизонтальном положении.

Элегантный дизайн рамки отлично дополнит интерьер в стиле хай-тек.