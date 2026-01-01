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Walther KV015S фоторамка 10x15 N Lifestyle пластик серебряная

Walther KV015S фоторамка 10x15 N Lifestyle пластик серебряная

Walther
Артикул: MTG-0023

WALTHER KV015S - фоторамка универсального формата (10х15 см), изготовленная из высококачественного пластика с покрытием под серебро. С внутренней стороны имеется твердый картон и держатель, чтобы повесить рамку. С внешней стороны размещено защитное стекло. Рамка WALTHER KV015S подходит для размещения снимков любой тематики.

Описание


Характеристики:

  • производитель - Walther (Германия)
  • размер, см - 10х15
  • материал - пластик
  • цвет – серебряная

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