Walther KV015S фоторамка 10x15 N Lifestyle пластик серебряная

Характеристики:
- производитель - Walther (Германия)
- размер, см - 10х15
- материал - пластик
- цвет – серебряная
Москва
Малая Семеновская 3с6
WALTHER KV015S - фоторамка универсального формата (10х15 см), изготовленная из высококачественного пластика с покрытием под серебро. С внутренней стороны имеется твердый картон и держатель, чтобы повесить рамку. С внешней стороны размещено защитное стекло. Рамка WALTHER KV015S подходит для размещения снимков любой тематики.
Характеристики:
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