GreenBean StudioVoice E25 USB микрофон студийный

Профессиональный кардиоидной микрофон, с электретным капсюлем и позолоченной диафрагмой (D25 мм) обеспечивает высокую чувствительность и естественное, отчетливое звучание звукозаписи. Микрофон оснащен амортизирующим креплением, которое предотвращает выпадание микрофона и уменьшает помехи во время записи.
Подключение осуществляется по стандартному порту USB. Крепление на стойку c резьбовым адаптером 3/8".
Характеристики:
- тип - конденсаторный электретный микрофон
- диаграмма направленности - кардиоидная
- частотный диапазон - 20 Гц - 20 кГц
- максимальный SPL - 136 Дб
- чувствительность - -35 дБ +/- 2 дБ
- отношение сигнал/шум - 73 дБ
- разъем звукового сигнала - USB type B