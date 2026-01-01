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Sekonic C-800 спектрометр
Sekonic C-800 спектрометр
Sekonic C-800 спектрометр
Sekonic C-800 спектрометр

Sekonic C-800 спектрометр

Sekonic
Артикул: DAN-2809

Sekonic C-800 спектрометр. Полнофункциональный колорметр и спектрометр, который может точно измерять любой вид света, включая светодиодный, металлогалогенный, флуоресцентный и импульсный.

Фиксирует пики на выходе источника света, обеспечивая высочайшую точность измерения цвета.

Описание

Имеет режимы TLCI, TLMF, TM-30-15 и CRI. Также имеет SSI (индекс спектрального сходства), разработанный Академией кинематографических искусств и Научно-техническим советом (STFC). Можно сравнивать и оценивать источники света в зависимости от их спектрального сходства.

Большой 4,3 дюймовый цветной сенсорный монитор и эргономичное расположением всех кнопок управления. Головка вращается на 270 градусов, что позволяет измерять цвет под необходимым уголом.

Использование Sekonic C-800 дает кинематографистам и фотографам еще большую уверенность в работе с источниками света. Позволяет передавать реалистичные тона кожи и реалистичные цвета, а также поможет подобрать идеальный источники света.

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