Sekonic C-800 спектрометр

Описание

Имеет режимы TLCI, TLMF, TM-30-15 и CRI. Также имеет SSI (индекс спектрального сходства), разработанный Академией кинематографических искусств и Научно-техническим советом (STFC). Можно сравнивать и оценивать источники света в зависимости от их спектрального сходства.

Большой 4,3 дюймовый цветной сенсорный монитор и эргономичное расположением всех кнопок управления. Головка вращается на 270 градусов, что позволяет измерять цвет под необходимым уголом.

Использование Sekonic C-800 дает кинематографистам и фотографам еще большую уверенность в работе с источниками света. Позволяет передавать реалистичные тона кожи и реалистичные цвета, а также поможет подобрать идеальный источники света.