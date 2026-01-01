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Walther KV015W фоторамка 10x15 N Lifestyle пластик белая

Walther KV015W фоторамка 10x15 N Lifestyle пластик белая

Walther
Артикул: MTG-0024

Фоторамка WALTHER KV015W для фото 10x15 см из белоснежного пластика с прочной задней панелью из ДВП. Стекло фиксирует снимок и защищает от неблагоприятных внешних воздействий. Рамка оснащена подставкой. Может крепиться к стене в вертикальном и горизонтальном положении.

Элегантный дизайн рамки отлично дополнит интерьер в стиле хай-тек.

Описание

Характеристики:

  • производитель - Walther (Германия)
  • размер, см - 10x15
  • материал - пластик
  • цвет - белый

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