Fotokvant PRS-009 Lensball шар-сфера хрустальная 80 мм в подарочной деревянной коробке

Арт. MTG-0021

Рамка WALTHER KV015J для фото 10x15 см изготовлена из пластика бронзового цвета, пространство между рамкой и снимком - серого оттенка. Рамка имеет прочную заднюю панель из ДВП. Снимок защищен стеклом. Фото можно разместить как горизонтально, так и вертикально.

Фоторамка WALTHER KV015J создана в минималистическом стиле и отлично впишется в интерьер в стиле хай-тек.