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-10 %
Falcon Eyes FEST-083/W-803 трехсекционная алюминиевая стойка для освещения

Falcon Eyes FEST-083/W-803 трехсекционная алюминиевая стойка для освещения

Falcon Eyes
Артикул: VBR-510

Falcon Eyes ST-083/W-803 – легкая стойка из алюминия без амортизатора. Предназначена для установки осветительных приборов со стандартным креплением диаметром 5/8". Вес 0,95 кг, головка 5/8", резьба 1/4" и 3/8", имеет пластиковые винтовые зажимы. Максимальная нагрузка – 2 кг.

Описание

Компактная легкая стойка найдет применение не только в студии, но и на выездной съемке. Три секции надежно соединяются между собой клипсовыми зажимами. Стойка изготовлена из алюминия, зажимы – ABS-пластик. 

Характеристики:

  • максимальная высота, см – 200
  • минимальная высота, см – 85
  • длина в сложенном состоянии, см – 71
  • размах треноги (S), см – 66
  • максимальная нагрузка, кг – 2
  • диаметр ножек, мм – 16
  • диаметр секций, мм – 17/20/23
  • крепежный адаптер, дюйм – 5/8, съемный
  • установка адаптера горизонтально – нет
  • резьба, дюйм – 1/4
  • вес стойки, кг – 0,8

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