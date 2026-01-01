Falcon Eyes FEST-083/W-803 трехсекционная алюминиевая стойка для освещения

Компактная легкая стойка найдет применение не только в студии, но и на выездной съемке. Три секции надежно соединяются между собой клипсовыми зажимами. Стойка изготовлена из алюминия, зажимы – ABS-пластик.
Характеристики:
- максимальная высота, см – 200
- минимальная высота, см – 85
- длина в сложенном состоянии, см – 71
- размах треноги (S), см – 66
- максимальная нагрузка, кг – 2
- диаметр ножек, мм – 16
- диаметр секций, мм – 17/20/23
- крепежный адаптер, дюйм – 5/8, съемный
- установка адаптера горизонтально – нет
- резьба, дюйм – 1/4
- вес стойки, кг – 0,8