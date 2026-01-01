Falcon Eyes FEST-083/W-803 трехсекционная алюминиевая стойка для освещения

Арт. DAN-2747

Быстрораскладной софтбокс Fotokvant RLH-1-5070 с цоколем Е27.

Прямоугольный софтбокс 50х70 см с цоколем Е27 под лампу. Предназначен для работы в небольших или домашних фотостудиях. Быстрая сборка позволяет брать софтбокс с собой на выездную съемку и с успехом использовать в репортаже, на торжественных мероприятиях. Вес - 0,75 кг.

