WALTHER KV015J фоторамка 10x15 N Lifestyle пластик бронзовая

Характеристики:
- производитель - Walther (Германия)
- размер, см - 10x15
- материал - пластик
- цвет - бронзовый
Москва
Малая Семеновская 3с6
Рамка WALTHER KV015J для фото 10x15 см изготовлена из пластика бронзового цвета, пространство между рамкой и снимком - серого оттенка. Рамка имеет прочную заднюю панель из ДВП. Снимок защищен стеклом. Фото можно разместить как горизонтально, так и вертикально.
Фоторамка WALTHER KV015J создана в минималистическом стиле и отлично впишется в интерьер в стиле хай-тек.
Характеристики:
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