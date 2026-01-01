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WALTHER KV015J фоторамка 10x15 N Lifestyle пластик бронзовая

WALTHER KV015J фоторамка 10x15 N Lifestyle пластик бронзовая

Walther
Артикул: MTG-0021

Рамка WALTHER KV015J для фото 10x15 см изготовлена из пластика бронзового цвета, пространство между рамкой и снимком - серого оттенка. Рамка имеет прочную заднюю панель из ДВП. Снимок защищен стеклом. Фото можно разместить как горизонтально, так и вертикально.

Фоторамка WALTHER KV015J создана в минималистическом стиле и отлично впишется в интерьер в стиле хай-тек.

Описание

Характеристики:

  • производитель - Walther (Германия)
  • размер, см - 10x15
  • материал - пластик
  • цвет - бронзовый

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