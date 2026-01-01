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Fotokvant PRSD-80 хрустальная подставка для хрустальной сферы 60-80 мм
Fotokvant PRSD-80 хрустальная подставка для хрустальной сферы 60-80 мм
Fotokvant PRSD-80 хрустальная подставка для хрустальной сферы 60-80 мм
Fotokvant PRSD-80 хрустальная подставка для хрустальной сферы 60-80 мм
Fotokvant PRSD-80 хрустальная подставка для хрустальной сферы 60-80 мм

Fotokvant PRSD-80 хрустальная подставка для хрустальной сферы 60-80 мм

Fotokvant
Артикул: DAN-5579

Хрустальная подставка Fotokvant PRSD-80 для хрустальной сферы 60-80 мм.

Оригинальная хрустальная подставка станет идеальным дополнением для хрустальной сферы диаметром 60-80 мм. В дополнении со сферой подставка станет интересным декором для жилой комнаты или кабинета в офисе. Обратите внимание, что в изделии могут присутствовать воздушные вкрапления. Данные вкрапления, дефектом не считаются!

Описание

Вес нетто: 31 гр.

Комплектация

  • Хрустальная подставка без сферы - 1 шт.

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