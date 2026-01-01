Fotokvant PRSD-80 хрустальная подставка для хрустальной сферы 60-80 мм

Вес нетто: 31 гр.
Система подъема 2 фонов Fotokvant B-2W.
Система подъема двух фонов. Комплект держателей и кронштейнов для монтажа на стену двух бумажных рулонных фонов. Состоит из четырех держателей, двух кронштейнов, двух цепей и двух гирек.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Хрустальная подставка Fotokvant PRSD-80 для хрустальной сферы 60-80 мм.
Оригинальная хрустальная подставка станет идеальным дополнением для хрустальной сферы диаметром 60-80 мм. В дополнении со сферой подставка станет интересным декором для жилой комнаты или кабинета в офисе. Обратите внимание, что в изделии могут присутствовать воздушные вкрапления. Данные вкрапления, дефектом не считаются!
Вес нетто: 31 гр.
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Система подъема 2 фонов Fotokvant B-2W.
Система подъема двух фонов. Комплект держателей и кронштейнов для монтажа на стену двух бумажных рулонных фонов. Состоит из четырех держателей, двух кронштейнов, двух цепей и двух гирек.
Fotokvant PRK-017 - кулон-подвеска MOVIE.
Подвеска выполнена в виде старинной кинокамеры. Оригинальный презент видеографам, кто ценит креативный подход и любит самобытные украшения. Изготовлено из металла (цинковый сплав).
Размер - 16x26 мм.
Fotokvant PRB-013 – кожаный браслет «Бесконечная любовь к фотографии» с шармом (подвеской). Выполнен из кожи и цинкового сплава. Длина, см – 16. Оригинальный подарок фотографам, кто ценит креативный подход и любит самобытные украшения. Цвет – черный.
Сфера хрустальная Fotokvant PRS-006 Lensball. Хрустальная сфера для спецэффектов и получения креативных фотографий. Может служить оригинальным украшением жилой комнаты или кабинета в офисе. Диаметр - 80 мм. Вес нетто - 665 гр.
Хрустальная призма150х30 см Fotokvant PRP-003 для спецэффектов. Треугольная хрустальная призма для создания спецэффектов в фотографии и видеографии, изготовлена из оптического стекла К9. Размер - 150х30 мм. Вес нетто - 165 гр.
Художественный пластиковый фон LAXY №73.
Художественный пластиковый фон размером 30х30 см. Изготовлен из мягкого пластика. Применяется для предметной съемки, когда нужно художественное оформление снимаемого объекта. На фоне изображены контуры листьев в красных, зеленых, черных и желтых тонах.