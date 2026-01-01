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Fotokvant PRB-013 браслет "Бесконечная любовь к фотографии" с шармом

Fotokvant PRB-013 браслет "Бесконечная любовь к фотографии" с шармом

Fotokvant
Артикул: NVF-8260

Fotokvant PRB-013 – кожаный браслет «Бесконечная любовь к фотографии» с шармом (подвеской). Выполнен из кожи и цинкового сплава. Длина, см – 16. Оригинальный подарок фотографам, кто ценит креативный подход и любит самобытные украшения. Цвет – черный.

Описание

Fotokvant PRB-013 браслет "Бесконечная любовь к фотографии" с шармом

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