images
images
images
images
Fotokvant PRB-018 браслет объектив Nikkor 14-24 мм
Fotokvant PRB-018 браслет объектив Nikkor 14-24 мм
Fotokvant PRB-018 браслет объектив Nikkor 14-24 мм
Fotokvant PRB-018 браслет объектив Nikkor 14-24 мм

Fotokvant PRB-018 браслет объектив Nikkor 14-24 мм

Fotokvant
Артикул: NVF-9974

Fotokvant PRB-018 - браслет объектив Nikkor 14-24 мм.

С его помощью вы можете зафиксировать фокусировочное кольцо на объективе, закрепить гелевый фильтр на вспышке или просто носить на запястье, как украшение. Комплектность поставки - 1 штука.

Размер - 202х12х2 мм.

Описание

Fotokvant PRB-018 браслет объектив Nikkor 14-24 мм

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

С этим товаром покупают

-10 %
Fotokvant CAP-58-Clean крышка для объектива 58 мм
Fotokvant CAP-58-Clean крышка для объектива 58 мм
Fotokvant CAP-58-Clean крышка для объектива 58 мм
Арт. NVF-9074
Fotokvant CAP-58-Clean крышка для объектива 58 мм
Наличие
в наличии 4-10 шт
до конца распродажи 7 дн, 12 ч

Fotokvant CAP-58-Clean – крышка для защиты передней линзы объектива от механических повреждений, влаги, брызг, песка.

Изготовлена из качественного пластика. Предназначена для объективов Canon, Nikon, Sony, Minolta. Диаметр – 58 мм.

-10 %210 ₽
180 ₽
В корзину
Foma Fomapan пленка 400/135-36
Арт. DAN-4274
Foma Fomapan пленка 400/135-36
Наличие
более 10 шт

Фотопленка Foma Fomapan 400/135-36.

Черно-белая негативная пленка, ISO 400, формат 135, 36 кадров (24х36), проявка Д-76. Вес - 30 г. Размер - 40х60х40 мм.

880 ₽
В корзину
Fotokvant PRP-004 призма хрустальная 200х30 мм для спецэффектов для фото
Fotokvant PRP-004 призма хрустальная 200х30 мм для спецэффектов для фото
Fotokvant PRP-004 призма хрустальная 200х30 мм для спецэффектов для фото
Арт. DAN-4005
Fotokvant PRP-004 призма хрустальная 200х30 мм для спецэффектов для фото
Наличие
более 10 шт

Хрустальная призма Fotokvant PRP-004 для спецэффектов.

Способна преломлять и рассеивать свет, создавать блики и отражения, которые можно использовать для получения снимкой с эффектами без необходимости прибегать к фоторедакторам. Треугольная хрустальная призма для создания спецэффектов в фотографии и видеографии изготовлена из оптического стекла К9. Размер - 200х30 мм. Вес нетто - 210 гр.

1 390 ₽
В корзину
Foma Fomapan пленка 200/135-36
Арт. DAN-4269
Foma Fomapan пленка 200/135-36
Наличие
более 10 шт

Фотопленка Foma Fomapan 200/135-36.

Черно-белая негативная пленка, ISO 200, формат 135, 36 кадров (24х36), проявка Д-76. Вес - 30 г. Размер - 40х60х40 мм.

930 ₽
В корзину
Fotokvant PRSD-80 хрустальная подставка для хрустальной сферы 60-80 мм
Fotokvant PRSD-80 хрустальная подставка для хрустальной сферы 60-80 мм
Fotokvant PRSD-80 хрустальная подставка для хрустальной сферы 60-80 мм
Арт. DAN-5579
Fotokvant PRSD-80 хрустальная подставка для хрустальной сферы 60-80 мм
Наличие
более 10 шт

Хрустальная подставка Fotokvant PRSD-80 для хрустальной сферы 60-80 мм.

Оригинальная хрустальная подставка станет идеальным дополнением для хрустальной сферы диаметром 60-80 мм. В дополнении со сферой подставка станет интересным декором для жилой комнаты или кабинета в офисе. Обратите внимание, что в изделии могут присутствовать воздушные вкрапления. Данные вкрапления, дефектом не считаются!

160 ₽
В корзину

Видео

Обзор бюджетного штатива QZSD Q1730 Недорогой и качественный универсальный штатив для фото и видео
Обзор бюджетного штатива QZSD Q1730 Недорогой и качественный универсальный штатив для фото и видео
10 вариантов использования одного софтбокса. Окончание
10 вариантов использования одного софтбокса. Окончание
Освещение в стиле фильмов нуар. Часть 3. Окончание
Освещение в стиле фильмов нуар. Часть 3. Окончание
Как превратить в фотостудию обычный дом
Как превратить в фотостудию обычный дом
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.