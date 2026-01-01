Fotokvant CAP-58-Clean – крышка для защиты передней линзы объектива от механических повреждений, влаги, брызг, песка.
Изготовлена из качественного пластика. Предназначена для объективов Canon, Nikon, Sony, Minolta. Диаметр – 58 мм.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Fotokvant PRB-018 - браслет объектив Nikkor 14-24 мм.
С его помощью вы можете зафиксировать фокусировочное кольцо на объективе, закрепить гелевый фильтр на вспышке или просто носить на запястье, как украшение. Комплектность поставки - 1 штука.
Размер - 202х12х2 мм.
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Fotokvant CAP-58-Clean – крышка для защиты передней линзы объектива от механических повреждений, влаги, брызг, песка.
Изготовлена из качественного пластика. Предназначена для объективов Canon, Nikon, Sony, Minolta. Диаметр – 58 мм.
Фотопленка Foma Fomapan 400/135-36.
Черно-белая негативная пленка, ISO 400, формат 135, 36 кадров (24х36), проявка Д-76. Вес - 30 г. Размер - 40х60х40 мм.
Хрустальная призма Fotokvant PRP-004 для спецэффектов.
Способна преломлять и рассеивать свет, создавать блики и отражения, которые можно использовать для получения снимкой с эффектами без необходимости прибегать к фоторедакторам. Треугольная хрустальная призма для создания спецэффектов в фотографии и видеографии изготовлена из оптического стекла К9. Размер - 200х30 мм. Вес нетто - 210 гр.
Фотопленка Foma Fomapan 200/135-36.
Черно-белая негативная пленка, ISO 200, формат 135, 36 кадров (24х36), проявка Д-76. Вес - 30 г. Размер - 40х60х40 мм.
Хрустальная подставка Fotokvant PRSD-80 для хрустальной сферы 60-80 мм.
Оригинальная хрустальная подставка станет идеальным дополнением для хрустальной сферы диаметром 60-80 мм. В дополнении со сферой подставка станет интересным декором для жилой комнаты или кабинета в офисе. Обратите внимание, что в изделии могут присутствовать воздушные вкрапления. Данные вкрапления, дефектом не считаются!