Fotokvant PRB-004 подарочный кожаный браслет любителям фотографии черный

Fotokvant PRB-004 подарочный кожаный браслет любителям фотографии черный

Fotokvant
Артикул: NVF-6619

Fotokvant PRB-004 – кожаный браслет «Бесконечная любовь к фотографии». Выполнен из кожи и цинкового сплава. Длина, см – 16. Оригинальный подарок фотографам, кто ценит креативный подход и любит самобытные украшения. Цвет – черный.

Fotokvant PRB-004 подарочный кожаный браслет любителям фотографии черный

Видео

Обзор настенного и потолочного крепления для фотостудии Fotokvant KPP-17
Обзор настенного и потолочного крепления для фотостудии Fotokvant KPP-17
Как долго нужно учиться фотографии
Как долго нужно учиться фотографии
Съемка всплеска мартини со вспышками, с учетом короткой длины импульса
Съемка всплеска мартини со вспышками, с учетом короткой длины импульса
Настройка стедикама Golle Micro для экшен-камеры
Настройка стедикама Golle Micro для экшен-камеры
Заказать обратный звонок
