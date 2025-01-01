Fotokvant PRB-004 подарочный кожаный браслет любителям фотографии черный

Grifon CL-35A – зажим-переходник с адаптером. Используется для монтажа различных вариантов студийного оборудования. Оборудован адаптером 5/8 дюйма с резьбой 1/4 дюйма и 3/8 дюйма.
Fotokvant PRB-004 – кожаный браслет «Бесконечная любовь к фотографии». Выполнен из кожи и цинкового сплава. Длина, см – 16. Оригинальный подарок фотографам, кто ценит креативный подход и любит самобытные украшения. Цвет – черный.
Тканевый фон Grifon - пятнистый серо-белый.
Материал – хлопок. Размер 3х5,0 м. Плотность полотна 111 г/кв.м. По одной стороне фон прошит специально для монтирования на перекладину. Целесообразно использовать с системой установки фона ворота.
Falcon Eyes B-6W – система подъема фона представляет собой комплект держателей для установки шести бумажных рулонных фонов. Система предназначена для быстрой смены фонов в студии.
Fotokvant R2-80GS – круглый двухсторонний светоотражатель 2 в 1 золото-серебро.
Предназначен для рассеивания светового потока после вспышки и обеспечения комфортных условий для создания снимков. С успехом может быть использован как для студийной, так и для выездной съемки. Диаметр диска, см – 80. Вес - 0,5 кг.
