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-6 %
Huanuo HN-5 CCD/CMOS Swab 4 WET 4 DRY Kit набор 4 сухих и 4 мокрых швабр 17 мм универсальных
Huanuo HN-5 CCD/CMOS Swab 4 WET 4 DRY Kit набор 4 сухих и 4 мокрых швабр 17 мм универсальных
Huanuo HN-5 CCD/CMOS Swab 4 WET 4 DRY Kit набор 4 сухих и 4 мокрых швабр 17 мм универсальных

Huanuo HN-5 CCD/CMOS Swab 4 WET 4 DRY Kit набор 4 сухих и 4 мокрых швабр 17 мм универсальных

Huanuo
Артикул: MTG-2710

Huanuo HN-5 CCD/CMOS Swab 4 WET 4 DRY Kit набор 4 сухих и 4 мокрых швабр 17 мм универсальных. Комплект швабр включает 4 сухих и 4 мокрых шириной 17 мм (для APS-C камер).

Описание

Huanuo HN-5 CCD/CMOS Swab 4 WET 4 DRY Kit набор 4 сухих и 4 мокрых швабр 17 мм универсальных

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