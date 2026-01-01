Надежная чистка матрицы без риска повреждения

Huanuo — специализированный бренд, предлагающий профессиональные решения для ухода за фототехникой.

В нашем каталоге представлены наборы швабр для сухой и влажной очистки матриц CCD/CMOS, которые позволяют безопасно и эффективно удалять пыль, грязь и пятна с чувствительного сенсора камеры.

Правильная чистка матрицы — критически важная процедура для каждого фотографа, работающего со сменной оптикой. Наборы Huanuo включают точно выверенные по ширине швабры, которые полностью перекрывают размер матрицы, предотвращая появление разводов и повреждений.

Как выбрать подходящий набор Huanuo:

Определите размер вашей матрицы: Full frame (FF): 24 мм (ширина швабры) — для камер Nikon FX, Canon EOS-1D/5D/6D, Sony A7/A9, Pentax K-1 и др.

APS-C: 15–17 мм — для большинства камер Nikon DX, Canon EOS 7D/xxxD, Sony A6xxx, Fujifilm X и др.

Компактные/4/3: 15 мм — для камер Micro 4/3 (Olympus, Panasonic) и некоторых компактов. Выберите тип очистки: Сухая швабра (DRY) — для предварительной очистки от легкой пыли и частиц без использования жидкости.

Влажная швабра (WET) — для финишной очистки и удаления жирных пятен, отпечатков и трудноудаляемых загрязнений.

Комбинированные наборы — включают и сухие, и влажные швабры для комплексной очистки. Обратите внимание на комплектацию: Наборы на 6 швабр (например, HN-1A, HN-4A) — для регулярного использования.

Профессиональные наборы (HN-P100 PRO, 16 швабр) — для студий или активных фотографов.

Важно:

При использовании влажных швабр Huanuo всегда сначала удалите крупную пыль сухой шваброй или грушей, чтобы не поцарапать сенсор.

Затрудняетесь с выбором размера? Напишите в чат или позвоните, наши консультанты подскажут точный размер швабры для вашей камеры.