Надежная чистка матрицы без риска повреждения

Huanuo — специализированный бренд, предлагающий профессиональные решения для ухода за фототехникой.

В нашем каталоге представлены наборы швабр для сухой и влажной очистки матриц CCD/CMOS, которые позволяют безопасно и эффективно удалять пыль, грязь и пятна с чувствительного сенсора камеры.

Правильная чистка матрицы — критически важная процедура для каждого фотографа, работающего со сменной оптикой. Наборы Huanuo включают точно выверенные по ширине швабры, которые полностью перекрывают размер матрицы, предотвращая появление разводов и повреждений.

Как выбрать подходящий набор Huanuo:

  1. Определите размер вашей матрицы:
    • Full frame (FF): 24 мм (ширина швабры) — для камер Nikon FX, Canon EOS-1D/5D/6D, Sony A7/A9, Pentax K-1 и др.
    • APS-C: 15–17 мм — для большинства камер Nikon DX, Canon EOS 7D/xxxD, Sony A6xxx, Fujifilm X и др.
    • Компактные/4/3: 15 мм — для камер Micro 4/3 (Olympus, Panasonic) и некоторых компактов.
  2. Выберите тип очистки:
    • Сухая швабра (DRY) — для предварительной очистки от легкой пыли и частиц без использования жидкости.
    • Влажная швабра (WET) — для финишной очистки и удаления жирных пятен, отпечатков и трудноудаляемых загрязнений.
    • Комбинированные наборы — включают и сухие, и влажные швабры для комплексной очистки.
  3. Обратите внимание на комплектацию:
    • Наборы на 6 швабр (например, HN-1A, HN-4A) — для регулярного использования.
    • Профессиональные наборы (HN-P100 PRO, 16 швабр) — для студий или активных фотографов.

Важно:

При использовании влажных швабр Huanuo всегда сначала удалите крупную пыль сухой шваброй или грушей, чтобы не поцарапать сенсор.

Затрудняетесь с выбором размера? Напишите в чат или позвоните, наши консультанты подскажут точный размер швабры для вашей камеры.

Huanuo HN-4 CCD/CMOS Swab DRY Kit набор сухих швабр 15 мм 6 шт для матриц
Арт. MTG-2700
Наличие
более 10 шт

Huanuo HN-4 CCD/CMOS Swab DRY Kit набор сухих швабр 15 мм 6 шт для полнокадровых матриц. 6 сухих швабр для предварительной очистки матриц камер шириной 15 мм.  

850 ₽
Huanuo HN-4A CCD/CMOS Swab WET Kit набор мокрых швабр 15 мм 6 шт для полнокадровых матриц
Арт. MTG-2699
Наличие
более 10 шт

Huanuo HN-4A CCD/CMOS Swab WET Kit набор мокрых швабр 15 мм 6 шт для полнокадровых матриц. 6 влажных швабр для окончательной очистки матриц камер размером 15 мм. 

820 ₽
Huanuo HN-2 CCD/CMOS Swab DRY Kit набор сухих швабр 24 мм 6 шт для полнокадровых матриц
Арт. MTG-2697
Наличие
более 10 шт

Huanuo HN-2 CCD/CMOS Swab DRY Kit набор сухих швабр 24 мм 6 шт для полнокадровых матриц. 6 сухих швабр для предварительной очистки матриц камер размером 24 мм. 

850 ₽
Huanuo HN-2A CCD/CMOS Swab WET Kit набор мокрых швабр 24 мм 6 шт для полнокадровых матриц
Арт. MTG-2698
Наличие
более 10 шт

Huanuo HN-2A CCD/CMOS Swab WET Kit набор мокрых швабр 24 мм 6 шт для полнокадровых матриц. 6 влажных швабр размером 24 мм для финальной очистки матрицы камер. 

850 ₽
Huanuo HN-1 CCD/CMOS Swab DRY Kit набор сухих швабр 17 мм 6 шт универсальные
Арт. MTG-2696
Наличие
более 10 шт

Huanuo HN-1 CCD/CMOS Swab DRY Kit набор сухих швабр 17 мм 6 шт универсальные. 6 сухих швабр для предварительной очистки матриц камер от пыли и грязи размером 17 мм. 

480 ₽
Huanuo HN-1A CCD/CMOS Swab WET Kit набор мокрых швабр 17 мм 6 шт универсальные
Арт. MTG-2695
Наличие
более 10 шт

Huanuo HN-1A CCD/CMOS Swab WET Kit набор мокрых швабр 17 мм 6 шт универсальные. 6 влажных швабр для окончательной очистки матриц камер. Ширина швабры 17 мм. 

490 ₽
Huanuo HN-3 CCD/CMOS Swab DRY Kit набор сухих швабр 15 мм 6 шт для APS-C матриц
Арт. MTG-2708
Наличие
в наличии 4-10 шт

Huanuo HN-3 CCD/CMOS Swab DRY Kit набор сухих швабр 15 мм 6 шт для APS-C матриц. Сухие швабры для предварительной очистки матрицы камер с размером APS-C. 6 штук. 

850 ₽
Huanuo HN-3A CCD/CMOS Swab WET Kit набор мокрых швабр 15 мм 6 шт для APS-C матриц
Арт. MTG-2709
Наличие
более 10 шт

Huanuo HN-3A CCD/CMOS Swab WET Kit набор мокрых швабр 15 мм 6 шт для APS-C матриц. 6 влажных швабр для завершающей очистки матриц камер размером APS-C. 

850 ₽
Huanuo HN-5 CCD/CMOS Swab 4 WET 4 DRY Kit набор 4 сухих и 4 мокрых швабр 17 мм универсальных
Арт. MTG-2710
Наличие
более 10 шт

Huanuo HN-5 CCD/CMOS Swab 4 WET 4 DRY Kit набор 4 сухих и 4 мокрых швабр 17 мм универсальных. Комплект швабр включает 4 сухих и 4 мокрых шириной 17 мм (для APS-C камер). 

850 ₽
Huanuo HN-6 CCD/CMOS Swab 4 WET 4 DRY Kit набор 4 сухих и 4 мокрых швабр 15 мм для APS-C
Арт. MTG-2711
Наличие
более 10 шт

Huanuo HN-6 CCD/CMOS Swab 4 WET 4 DRY Kit набор 4 сухих и 4 мокрых швабр 15 мм для APS-C. Набор состоит из 4-х сухих и 4-х влажных швабр доя чистки матрицы размером APS-C (16 мм). 

900 ₽
Huanuo HN-7 CCD/CMOS Swab 4 WET 4 DRY Kit набор 4 сухих и 4 мокрых швабр 24 мм для FF
Арт. MTG-2712
Наличие
более 10 шт

Huanuo HN-7 CCD/CMOS Swab 4 WET 4 DRY Kit набор 4 сухих и 4 мокрых швабр 24 мм для FF. Комплект швабр из 4 сухих и 4 влажных для матриц камер размером Full frame (24 мм).  

1 190 ₽
Huanuo HN-8 CCD/CMOS Swab 4 WET 4 DRY Kit набор 4 сухих и 4 мокрых швабр 15 мм для FF
Арт. MTG-2713
Наличие
более 10 шт

Huanuo HN-8 CCD/CMOS Swab 4 WET 4 DRY Kit набор 4 сухих и 4 мокрых швабр 15 мм для FF. Набор состоит их 4-х сухих и 4-х влажных швабр размером 15 мм ( small full frame). 

1 180 ₽
Huanuo HN-P1 Swab 5 WET 17 mm / 5 DRY 24 mm Kit набор 5 сухих и мокрых швабр
Арт. MTG-2714
Наличие
более 10 шт

Huanuo HN-P1 Swab 5 WET 17 mm / 5 DRY 24 mm Kit набор 5 сухих и мокрых швабр. Комплект состоит из 5 сухих швабр размером Full frame (24 мм) и 5 влажных швабр размером 17 мм. 

1 320 ₽
Huanuo HN-P100 PRO Swab Kit профессиональный набор сухих и мокрых швабр 16 шт
Арт. MTG-2715
Наличие
более 10 шт

Huanuo HN-P100 PRO Swab Kit профессиональный набор сухих и мокрых швабр 16 шт. Набор состоит из 16 швабр - 8 размером Full frame (24 мм) 4 сухие и 4 влажные; и 8 размером под APS-C (15 мм) 4 сухие и 4 влажные. 

2 120 ₽
