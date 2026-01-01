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Wansen WT4-2R радиосинхронизатор с двумя приемниками
Wansen WT4-2R радиосинхронизатор с двумя приемниками
Wansen WT4-2R радиосинхронизатор с двумя приемниками

Wansen WT4-2R радиосинхронизатор с двумя приемниками

Wansen
Артикул: MTG-3084

Wansen WT4-2R радиосинхронизатор с двумя приемниками. 4-х канальный комплект состоит из пускателя, который устанавливается в "горячий башмак" фотоаппарата и 2-ух приемников сигнала, на которые устанавливаются накамерные вспышки. Питание пускателя осуществляется от батарейки V23A (входит в комплект), питание приемника от 2-ух элементов AAA (не идут в комплекте). Радиус действия радиосигнала до 30 метров. Кабель (в комплекте) позволяет синхронизировать старые пленочные фотоаппараты через х-контакт.

Описание

Беспроводной синхронизатор работает на частоте 433 МГц. Скорость синхронизации составляет 1/125-1/250 с (в зависимости от Х-синхронизации фотоаппарата). Для бесперебойной работы фотокамеры со студийным осветителем рекомендуется использовать выдержку фотокамеры 1/125 с, установленную в ручном режиме (manual mode). Синхронизатор работает со вспышками только в ручном режиме, когда параметры экспозиции и настройки вспышки предустановлены вручную.

Передатчик содержит сложные электронные компоненты, которые работают в режиме ожидания с очень низким потреблением энергии. В режиме ожидания одна батарея типа V23А обеспечивает 30 000 импульсов в течение 1 года работы, при силе тока всего 0,01 мА. Такая сила тока безопасна для контактного устройства типа горячий башмак фотоаппарата, и позволяет применять синхронизатор со всеми типами цифровых камер, которые имеют подобное контактное устройство.

Приемник работает от 2 батарей или аккумуляторов типа ААА. Приемник имеет встроенный микроконтроллер с надежной защитой от помех и обеспечивает максимальную скорость синхронизации 1/250 с. Устойчивая связь осуществляется на расстоянии 30 м.

Учитывая невысокую стоимость и наличие полноценного функционала модель является наиболее популярной для использования дома в небольшой профессиональной студии, а также для работы на выезде.

Характеристики:

  • рабочая частота, Мгц – 433
  • Каналы - до 4
  • скорость синхронизации, с – 1/125-1/250
  • питание передатчика – батарея 23А
  • питание приемника – 2 батареи ААА
  • радиус действия, м – 30

Комплектация

  • Передатчик (трансмиттер) - 1 шт.
  • Приемник (ресивер) - 2 шт.

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