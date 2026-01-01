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Kase Cleaning Kit большой комплект для чистки оптики
Kase Cleaning Kit большой комплект для чистки оптики
Kase Cleaning Kit большой комплект для чистки оптики
Kase Cleaning Kit большой комплект для чистки оптики

Kase Cleaning Kit большой комплект для чистки оптики

Kase
Артикул: MTG-2704

Kase Cleaning Kit большой комплект для чистки оптики. Набор состоит из груши, двустороннего карандаша для чистки оптики, жидкости для очистки оптики и матрицы (30 мл с дозатором), набора влажных салфеток (10 шт) и 2-ух швабр для чистки матрицы (размер APS-C 16 мм). Комплектуется мягким чехлом для хранения.

Описание

Kase Cleaning Kit большой комплект для чистки оптики

Комплектация

  • Груша - 1 шт
  • Карандаш двусторонний - 1 шт
  • Жидкость, 30 мл - 1 шт
  • Салфетки с пропиткой - 10 шт
  • Швабры - 2 шт
  • Чехол для хранения - 1 шт

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