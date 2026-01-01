Huanuo HN-5 CCD/CMOS Swab 4 WET 4 DRY Kit набор 4 сухих и 4 мокрых швабр 17 мм универсальных. Комплект швабр включает 4 сухих и 4 мокрых шириной 17 мм (для APS-C камер).
Москва
Малая Семеновская 3с6
Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Москва
Малая Семеновская 3с6
Kase Cleaning Kit большой комплект для чистки оптики. Набор состоит из груши, двустороннего карандаша для чистки оптики, жидкости для очистки оптики и матрицы (30 мл с дозатором), набора влажных салфеток (10 шт) и 2-ух швабр для чистки матрицы (размер APS-C 16 мм). Комплектуется мягким чехлом для хранения.
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Huanuo HN-5 CCD/CMOS Swab 4 WET 4 DRY Kit набор 4 сухих и 4 мокрых швабр 17 мм универсальных. Комплект швабр включает 4 сухих и 4 мокрых шириной 17 мм (для APS-C камер).
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