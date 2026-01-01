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-5 %
TVTOK салфетка из микрофибры антистатическая 34 х 40 см
TVTOK салфетка из микрофибры антистатическая 34 х 40 см

TVTOK салфетка из микрофибры антистатическая 34 х 40 см

TVTOK
Артикул: DAN-9433

Салфетка из микрофибры антистатическая 34 х 40 см. Изготовлена из высокотехнологичного материала.

Описание

Предназначена для частого использования в процессе очистки оптики разного направления использования.

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