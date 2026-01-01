Godox Witstro AD600 Pro мобильный импульсный моноблок

Описание

Компания Godox выпустила новую модель мобильного импульсного моноблока. Godox AD600 Pro сохраняет ту же мощность, что и предыдущая модель AD600 (600W/s), но при этом имеет существенно улучшенные такие важные характеристики, как время перезарядки.

Увеличена мощность моделирующего света и стабилизирована цветовая температура, теперь разница составляет всего +/-75К.

Вспышка поддерживает режимы высокоскоростной синхронизации (HSS) и стробоскопический режим съемки.

Внимание! Вспышка не имеет оптического режима синхронизации.

Характеристики: