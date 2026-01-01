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-10 %
Godox Witstro AD600 Pro мобильный импульсный моноблок
Godox Witstro AD600 Pro мобильный импульсный моноблок
Godox Witstro AD600 Pro мобильный импульсный моноблок
Godox Witstro AD600 Pro мобильный импульсный моноблок

Godox Witstro AD600 Pro мобильный импульсный моноблок

Godox
Артикул: NVF-9828

Godox Witstro AD600 Pro - многофункциональная беспроводная батарейная вспышка со встроенным радиосинхронизатором.

Вспышка с мощной литий-ионной батареей. Имеет встроенный приемник 2,4Гц, что позволяет работать в автоматическом режиме с Canon, Nikon, Sony, Olympus, Fuji и Panasonic.

Описание

Компания Godox выпустила новую модель мобильного импульсного моноблока. Godox AD600 Pro сохраняет ту же мощность, что и предыдущая модель AD600 (600W/s), но при этом имеет существенно улучшенные такие важные характеристики, как время перезарядки.

Увеличена мощность моделирующего света и стабилизирована цветовая температура, теперь разница составляет всего +/-75К. 

Вспышка поддерживает режимы высокоскоростной синхронизации (HSS) и стробоскопический режим съемки.

Внимание! Вспышка не имеет оптического режима синхронизации.

Характеристики:

  • мощность, Дж - 600
  • цветовая температура, К - 5600±75
  • длительность импульса, с - 1/220 - 1/10000
  • количество импульсов при полной мощности - 360
  • пилотный свет - 38W
  • стробоскоп - да
  • регулировка мощности - 1/128 - 1/1
  • синхронизация по 2-й шторке - да
  • время перезарядки, с - 0,01 - 0,9
  • поворот головы - нет
  • встроенный радиоприемник - да
  • управляемые ведомые группы - 5 групп (A, B, C, D, E)
  • питание - 2600mAh Li-ion Battery
  • брекетинг экспозиции вспышки FEB - +-3 стопа, с шагом в 1/3 стопа
  • дистанция срабатывания, м - 100
  • размер, мм - 220×245×125
  • вес, кг – 3

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