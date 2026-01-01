Godox Witstro AD600 Pro мобильный импульсный моноблок

Компания Godox выпустила новую модель мобильного импульсного моноблока. Godox AD600 Pro сохраняет ту же мощность, что и предыдущая модель AD600 (600W/s), но при этом имеет существенно улучшенные такие важные характеристики, как время перезарядки.
Увеличена мощность моделирующего света и стабилизирована цветовая температура, теперь разница составляет всего +/-75К.
Вспышка поддерживает режимы высокоскоростной синхронизации (HSS) и стробоскопический режим съемки.
Внимание! Вспышка не имеет оптического режима синхронизации.
Характеристики:
- мощность, Дж - 600
- цветовая температура, К - 5600±75
- длительность импульса, с - 1/220 - 1/10000
- количество импульсов при полной мощности - 360
- пилотный свет - 38W
- стробоскоп - да
- регулировка мощности - 1/128 - 1/1
- синхронизация по 2-й шторке - да
- время перезарядки, с - 0,01 - 0,9
- поворот головы - нет
- встроенный радиоприемник - да
- управляемые ведомые группы - 5 групп (A, B, C, D, E)
- питание - 2600mAh Li-ion Battery
- брекетинг экспозиции вспышки FEB - +-3 стопа, с шагом в 1/3 стопа
- дистанция срабатывания, м - 100
- размер, мм - 220×245×125
- вес, кг – 3