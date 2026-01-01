Fotokvant CL-P110 зажим-клипса пластиковый средний 110 мм

Описание

Зажим-клипса Fotokvant CL-P110 (пластиковый, средний, 110 мм)

Fotokvant CL-P110 — это универсальная пластиковая клипса-зажим, предназначенная для надежной фиксации студийных фонов, отражателей, цветных фильтров и других аксессуаров. Благодаря прочной конструкции и удобному размеру, она отлично подходит для работы с тканевыми, бумажными и пластиковыми фонами как в студии, так и на выездных съемках.

Основные характеристики

Тип: Клипса-зажим (прищепка).

Клипса-зажим (прищепка). Материал: Прочный пластик.

Прочный пластик. Размер: 110 мм (средний размер).

110 мм (средний размер). Назначение: Крепление фонов, отражателей, фильтров и легкого оборудования.

Для чего используется

Эта клипса является незаменимым помощником для фотографов и видеографов при организации съемочного пространства. Она позволяет:

Крепить фоны: Надежно фиксировать тканевые, бумажные и пластиковые фоны на перекладинах, стойках или столах.

Надежно фиксировать тканевые, бумажные и пластиковые фоны на перекладинах, стойках или столах. Драпировать ткани: Использовать для создания складок и драпировок на фонах.

Использовать для создания складок и драпировок на фонах. Крепить фильтры: Закреплять цветные гелевые фильтры на осветительных приборах.

Закреплять цветные гелевые фильтры на осветительных приборах. Организовать рабочее пространство: Фиксировать провода или небольшие аксессуары.

Особенности конструкции

Зажим изготовлен из прочного пластика, что обеспечивает легкость и долговечность. Пластиковые накладки на захватах предотвращают повреждение поверхностей и обеспечивают надежное сцепление с материалом. Благодаря среднему размеру, клипса подходит для широкого спектра задач.