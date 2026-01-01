images
images
images
images
-10 %
Fotokvant CL-P110 зажим-клипса пластиковый средний 110 мм
Fotokvant CL-P110 зажим-клипса пластиковый средний 110 мм
Fotokvant CL-P110 зажим-клипса пластиковый средний 110 мм
Fotokvant CL-P110 зажим-клипса пластиковый средний 110 мм

Fotokvant CL-P110 зажим-клипса пластиковый средний 110 мм

Fotokvant
Артикул: MTG-2284

Fotokvant CL-P110 зажим-клипса пластиковый средний 110 мм. Универсальный зажим с пластиковыми накладками на захватах для крепления фона к стойке или перекладине. Сила прижима 4,5 кг. Размер сжимаемых поверхностей до 40 мм, обхват трубы до 30 мм.

Описание

Зажим-клипса Fotokvant CL-P110 (пластиковый, средний, 110 мм)

Fotokvant CL-P110 — это универсальная пластиковая клипса-зажим, предназначенная для надежной фиксации студийных фонов, отражателей, цветных фильтров и других аксессуаров. Благодаря прочной конструкции и удобному размеру, она отлично подходит для работы с тканевыми, бумажными и пластиковыми фонами как в студии, так и на выездных съемках.

Основные характеристики

  • Тип: Клипса-зажим (прищепка).
  • Материал: Прочный пластик.
  • Размер: 110 мм (средний размер).
  • Назначение: Крепление фонов, отражателей, фильтров и легкого оборудования.

Для чего используется

Эта клипса является незаменимым помощником для фотографов и видеографов при организации съемочного пространства. Она позволяет:

  • Крепить фоны: Надежно фиксировать тканевые, бумажные и пластиковые фоны на перекладинах, стойках или столах.
  • Драпировать ткани: Использовать для создания складок и драпировок на фонах.
  • Крепить фильтры: Закреплять цветные гелевые фильтры на осветительных приборах.
  • Организовать рабочее пространство: Фиксировать провода или небольшие аксессуары.

Особенности конструкции

Зажим изготовлен из прочного пластика, что обеспечивает легкость и долговечность. Пластиковые накладки на захватах предотвращают повреждение поверхностей и обеспечивают надежное сцепление с материалом. Благодаря среднему размеру, клипса подходит для широкого спектра задач.

Комплектация

  • Зажим-клипса Fotokvant CL-P110 — 1 шт.

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

С этим товаром покупают

-10 %
Fotokvant CL-P50 зажим пластиковый малый 50 мм
Fotokvant CL-P50 зажим пластиковый малый 50 мм
Fotokvant CL-P50 зажим пластиковый малый 50 мм
Арт. NVF-3051
Fotokvant CL-P50 зажим пластиковый малый 50 мм
Наличие
более 10 шт
до конца распродажи 6 дн, 4 ч

Fotokvant CL-P50 – универсальный зажим с пластиковыми накладками на захватах для крепления фона к стойке или перекладине. Предназначен, в первую очередь, для крепления пластиковых фонов к столу или перекладине.

-10 %70 ₽
60 ₽
В корзину
QZSD Q992H штатив 155 см трансформер с горизонтальной колонной и шаровой головой
QZSD Q992H штатив 155 см трансформер с горизонтальной колонной и шаровой головой
QZSD Q992H штатив 155 см трансформер с горизонтальной колонной и шаровой головой
Арт. MTG-0879
QZSD Q992H штатив 155 см трансформер с горизонтальной колонной и шаровой головой
Наличие
в наличии 4-10 шт

QZSD Q992H штатив 155 см трансформер с горизонтальной колонной и шаровой головой. 

Универсальный штатив, который послужит надежным дополнением к фотокамере, обеспечит удобство съемки и более качественные фотографии или видео. В сложенном состоянии - 44 см. Вес - 1,55 кг. Подходит для камер, вес которых не превышает 6 кг.

10 280 ₽
В корзину
Fotokvant CL-P50х4 KIT комплект из 4 пластиковых зажимов-прищепок 50 мм
Fotokvant CL-P50х4 KIT комплект из 4 пластиковых зажимов-прищепок 50 мм
Fotokvant CL-P50х4 KIT комплект из 4 пластиковых зажимов-прищепок 50 мм
Арт. DAN-5585
Fotokvant CL-P50х4 KIT комплект из 4 пластиковых зажимов-прищепок 50 мм
Наличие
более 10 шт

Комплект Fotokvant CL-P50 Kit из 4 пластиковых зажимов 50 мм. Комплект из четырех универсальных зажимов Fotokvant CL-P50 с пластиковыми накладками на захватах для крепления фона к стойке или перекладине.

220 ₽
В корзину
-10 %
Godox XproII S для Sony пульт-радиосинхронизатор
Godox XproII S для Sony пульт-радиосинхронизатор
Арт. OLE-1889
Godox XproII S для Sony пульт-радиосинхронизатор
Наличие
в наличии 1-3 шт
до конца распродажи 1 дн, 22 ч

Godox XproII S для Sony пульт-радиосинхронизатор

Пульт-радиосинхронизатор для Sony поддерживает автоматический режим TTL, стробоскопический режим, режим синхронизации по второй шторке, высокоскоростную синхронизацию с выдержками до 1/8000с. Оснащен большим ЖК-экраном с интуитивно понятным дисплеем. Дистанция 100 м, частота 2,4 ГГц, 32 канала, 5-16 групп. Функция сканирования для автоматического поиска свободного канала.

-10 %8 090 ₽
7 280 ₽
В корзину
Avenger A2018F стойка C-Stand 18 стальная хромированная
Avenger A2018F стойка C-Stand 18 стальная хромированная
Avenger A2018F стойка C-Stand 18 стальная хромированная
Арт. MTG-2106
Avenger A2018F стойка C-Stand 18 стальная хромированная
Наличие
в наличии 1-3 шт

Avenger A2018F стойка C-Stand 18 стальная хромированная. Стойка из хромированной стали со съемной центральной колонной из 3 секций с 2 фиксаторами. Ноги стойки складываются в одну плоскость для удобства хранения. Максимальная нагрузка - 8 кг, максимальная высота - 1.75 м.

38 290 ₽
В корзину
Avenger A2022D C-Stand 22 стойка для студийного оборудования со съемной базой
Арт. DAN-3111
Avenger A2022D C-Stand 22 стойка для студийного оборудования со съемной базой
Наличие
в наличии 1-3 шт

Стойка для студийного оборудования Avenger A2022D C-Stand 22 со съемной базой.

Стальная хромированная стойка со съемной центральной колонной для установки студийного оборудования весом до 10 кг. Максимальная высота - 222 см. Длина в сложенном состоянии - 110 см. Вес - 5,9 кг. Диаметр основания - 95 см.

44 190 ₽
В корзину
-10 %
Fotokvant CL-P210 зажим-клипса пластиковый большой 210 мм
Fotokvant CL-P210 зажим-клипса пластиковый большой 210 мм
Fotokvant CL-P210 зажим-клипса пластиковый большой 210 мм
Арт. MTG-2285
Fotokvant CL-P210 зажим-клипса пластиковый большой 210 мм
Наличие
более 10 шт
до конца распродажи 6 дн, 6 ч

Fotokvant CL-P210 зажим-клипса пластиковый средний 210 мм. Универсальный зажим с пластиковыми накладками на захватах для крепления фона к стойке или перекладине. Сила прижима 4,5 кг. Размер сжимаемых поверхностей до 100 мм, обхват трубы до 45 мм.

-10 %340 ₽
300 ₽
В корзину
Kupo CT30MB 30&quot; Century Stand W/Turtle Base with Quick-Released Black стандартная стойка-черепаха
Арт. OLE-1446
Kupo CT30MB 30" Century Stand W/Turtle Base with Quick-Released Black стандартная стойка-черепаха
Наличие
в наличии 1-3 шт

KUPO 30" Century Stand W/Turtle Base with Quick-Released Black – стальная хромированная стандартная студийная стойка черного цвета. Предназначена для установки различного оборудования: студийных осветительных приборов, флагов, фильтров и т.д. Максимальная нагрузка, кг – 10. Высота варьируется от 112 до 250 см, в сложенном виде всего 112 см. Собственный вес, кг – 6.

19 510 ₽
В корзину

Видео

На что нужно обратить внимание при фотосъемке бутылки вина
На что нужно обратить внимание при фотосъемке бутылки вина
Разгрузочные ремни Fotokvant STL для одной или двух фотокамер. Обзор
Разгрузочные ремни Fotokvant STL для одной или двух фотокамер. Обзор
Кольцевой источник света The Nuada Ring40C/60C LED Light
Кольцевой источник света The Nuada Ring40C/60C LED Light
Советы по позированию для пары на свадебной фотосессии
Советы по позированию для пары на свадебной фотосессии
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.