Fotokvant CL-P110 зажим-клипса пластиковый средний 110 мм

Зажим-клипса Fotokvant CL-P110 (пластиковый, средний, 110 мм)
Fotokvant CL-P110 — это универсальная пластиковая клипса-зажим, предназначенная для надежной фиксации студийных фонов, отражателей, цветных фильтров и других аксессуаров. Благодаря прочной конструкции и удобному размеру, она отлично подходит для работы с тканевыми, бумажными и пластиковыми фонами как в студии, так и на выездных съемках.
Основные характеристики
- Тип: Клипса-зажим (прищепка).
- Материал: Прочный пластик.
- Размер: 110 мм (средний размер).
- Назначение: Крепление фонов, отражателей, фильтров и легкого оборудования.
Для чего используется
Эта клипса является незаменимым помощником для фотографов и видеографов при организации съемочного пространства. Она позволяет:
- Крепить фоны: Надежно фиксировать тканевые, бумажные и пластиковые фоны на перекладинах, стойках или столах.
- Драпировать ткани: Использовать для создания складок и драпировок на фонах.
- Крепить фильтры: Закреплять цветные гелевые фильтры на осветительных приборах.
- Организовать рабочее пространство: Фиксировать провода или небольшие аксессуары.
Особенности конструкции
Зажим изготовлен из прочного пластика, что обеспечивает легкость и долговечность. Пластиковые накладки на захватах предотвращают повреждение поверхностей и обеспечивают надежное сцепление с материалом. Благодаря среднему размеру, клипса подходит для широкого спектра задач.