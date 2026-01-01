Huanuo HN-4A CCD/CMOS Swab WET Kit набор мокрых швабр 15 мм 6 шт для полнокадровых матриц. 6 влажных швабр для окончательной очистки матриц камер размером 15 мм.
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Москва
Малая Семеновская 3с6
Huanuo HN-2 CCD/CMOS Swab DRY Kit набор сухих швабр 24 мм 6 шт для полнокадровых матриц. 6 сухих швабр для предварительной очистки матриц камер размером 24 мм.
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Huanuo HN-4A CCD/CMOS Swab WET Kit набор мокрых швабр 15 мм 6 шт для полнокадровых матриц. 6 влажных швабр для окончательной очистки матриц камер размером 15 мм.
Wansen WT4-RC приемник радиосинхронизатора для накамерной вспышки. 4 канала. Питание приемника осуществляется от 2-ух элементов AAA (не идут в комплекте). Радиус действия радиосигнала до 30 метров.
Fotofonar MS v2 Travel комплект с фотофонарем.
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Основные отличия от MS прошлой версии: время работы фотофонаря без выключения в комнатной температуре увеличивается с 25 минут до 80 минут. Фотофонарь становится очень стойким к падениям. Фонарь прекрасно подходит для фото и видеосъёмки.
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Wansen WT4 радиосинхронизатор для накамерной вспышки. 4-х канальный комплект состоит из пускателя, который устанавливается в "горячий башмак" фотоаппарата и приемника сигнала, на который устанавливается накамерная вспышка. Питание пускателя осуществляется от батарейки V23A (входит в комплект), питание приемника от 2-ух элементов AAA (не идут в комплекте). Радиус действия радиосигнала до 30 метров. Кабель (в комплекте) позволяет синхронизировать старые пленочные фотоаппараты через х-контакт.
Wansen WT4-2R радиосинхронизатор с двумя приемниками. 4-х канальный комплект состоит из пускателя, который устанавливается в "горячий башмак" фотоаппарата и 2-ух приемников сигнала, на которые устанавливаются накамерные вспышки. Питание пускателя осуществляется от батарейки V23A (входит в комплект), питание приемника от 2-ух элементов AAA (не идут в комплекте). Радиус действия радиосигнала до 30 метров. Кабель (в комплекте) позволяет синхронизировать старые пленочные фотоаппараты через х-контакт.
Huanuo HN-5 CCD/CMOS Swab 4 WET 4 DRY Kit набор 4 сухих и 4 мокрых швабр 17 мм универсальных. Комплект швабр включает 4 сухих и 4 мокрых шириной 17 мм (для APS-C камер).