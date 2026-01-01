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Huanuo HN-2 CCD/CMOS Swab DRY Kit набор сухих швабр 24 мм 6 шт для полнокадровых матриц
Huanuo HN-2 CCD/CMOS Swab DRY Kit набор сухих швабр 24 мм 6 шт для полнокадровых матриц
Huanuo HN-2 CCD/CMOS Swab DRY Kit набор сухих швабр 24 мм 6 шт для полнокадровых матриц

Huanuo HN-2 CCD/CMOS Swab DRY Kit набор сухих швабр 24 мм 6 шт для полнокадровых матриц

Huanuo
Артикул: MTG-2697

Huanuo HN-2 CCD/CMOS Swab DRY Kit набор сухих швабр 24 мм 6 шт для полнокадровых матриц. 6 сухих швабр для предварительной очистки матриц камер размером 24 мм. 

Описание

Huanuo HN-2 CCD/CMOS Swab DRY Kit набор сухих швабр 24 мм 6 шт для полнокадровых матриц

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