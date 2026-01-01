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-10 %
Fotokvant GLOVES-04 перчатки для чистой работы черные размер M
Fotokvant GLOVES-04 перчатки для чистой работы черные размер M
Fotokvant GLOVES-04 перчатки для чистой работы черные размер M
Fotokvant GLOVES-04 перчатки для чистой работы черные размер M
Fotokvant GLOVES-04 перчатки для чистой работы черные размер M

Fotokvant GLOVES-04 перчатки для чистой работы черные размер M

Fotokvant
Артикул: MTG-3408

Специальные черные перчатки Fotokvant GLOVES-04 для фотографа. Изготовлены из плотной черной ткани (без ворса). Предназначены для работы с негативами и диапозитивами, а также прочими продуктами фотоиндустрии, где требуется бережное и аккуратное обращение. Размер - M.

Описание

Перчатки для чистой работы Fotokvant GLOVES-04 (черные, размер M)

Fotokvant GLOVES-04 — это специализированные черные перчатки, предназначенные для бережной работы с фотографическим оборудованием, оптикой и другими чувствительными поверхностями. Они изготовлены из плотной черной ткани без ворса, что исключает появление пыли и микрочастиц на обрабатываемых объектах.

Основные характеристики

  • Назначение: Защита оборудования от отпечатков пальцев, загрязнений и механических повреждений.
  • Тип ткани: Плотная, безворсовая.
  • Цвет: Черный.
  • Размер: M (средний).

Для чего используются

Эти перчатки являются незаменимым аксессуаром в следующих случаях:

  • Работа с негативами и диапозитивами: Предотвращают появление отпечатков пальцев и повреждений на пленке.
  • Обработка оптики: Защищают линзы объективов, фильтров и призм от загрязнений.
  • Сборка и обслуживание фототехники: Обеспечивают чистоту при работе с внутренними компонентами камер и осветителей.
  • Работа с хрупкими материалами: Подходят для обращения с любыми предметами, требующими бережного контакта.

Комплектация

  • Перчатки Fotokvant GLOVES-04 (пара) — 1 шт.

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