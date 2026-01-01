Fotokvant GLOVES-04 перчатки для чистой работы черные размер M

Перчатки для чистой работы Fotokvant GLOVES-04 (черные, размер M)
Fotokvant GLOVES-04 — это специализированные черные перчатки, предназначенные для бережной работы с фотографическим оборудованием, оптикой и другими чувствительными поверхностями. Они изготовлены из плотной черной ткани без ворса, что исключает появление пыли и микрочастиц на обрабатываемых объектах.
Основные характеристики
- Назначение: Защита оборудования от отпечатков пальцев, загрязнений и механических повреждений.
- Тип ткани: Плотная, безворсовая.
- Цвет: Черный.
- Размер: M (средний).
Для чего используются
Эти перчатки являются незаменимым аксессуаром в следующих случаях:
- Работа с негативами и диапозитивами: Предотвращают появление отпечатков пальцев и повреждений на пленке.
- Обработка оптики: Защищают линзы объективов, фильтров и призм от загрязнений.
- Сборка и обслуживание фототехники: Обеспечивают чистоту при работе с внутренними компонентами камер и осветителей.
- Работа с хрупкими материалами: Подходят для обращения с любыми предметами, требующими бережного контакта.