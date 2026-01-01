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Savage (3-86) Coral фон бумажный 2,18x11 м розовый коралл
Savage (3-86) Coral фон бумажный 2,18x11 м розовый коралл
Savage (3-86) Coral фон бумажный 2,18x11 м розовый коралл

Savage (3-86) Coral фон бумажный 2,18x11 м розовый коралл

Savage
Артикул: DAN-7984

Фон бумажный Savage (3-86) Coral известного американского бренда Savage имеет гладкую ровную поверхность и высокую плотность бумажного полотна. 

Плотность фона – 160 г/м2Размер 2,18х11,0 метров. Поставляется в рулоне на картонной трубе. Фон упакован в коробку. Богатая цветовая палитра и превосходное качество сделало студийные бумажные фотофоны Savage легендой качества на российском рынке

Описание

Высокая плотность бумаги позволяет использовать фоны Savage дольше, чем фоны брендов по более экономным ценам.

Для качественной работы с бумажными фонами вам понадобится нож для безопасной разрезки бумажных фонов, обоев, виниловой пленки и т.д. Fotokvant BGK-01. Нож изготавливается из пластика и имеет сменное лезвие. С его помощью вы сможете быстро и главное ровно, без рваных краев, отрезать использованную часть фона.

Для удобства использования бумажного фона, чтобы бумага не разматывалась и меньше портилась в процессе эксплуатации, - рекомендуем использовать прищепки для крепления фонов: пластиковые Fotokvant CL-P100 или металлические Fotokvant CL-C35.

Обратите внимание! Цвета на экране могут отличаться от реальных цветов из-за специфических настроек вашего монитора.

Производство - США.

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Наличие
в наличии 4-10 шт

Фон бумажный Savage (30-86) Gulf Blue известного американского бренда Savage имеет гладкую ровную поверхность и высокую плотность бумажного полотна. 

Плотность фона – 160 г/м2Размер 2,18х11,0 метров. Поставляется в рулоне на картонной трубе. Фон упакован в коробку. Богатая цветовая палитра и превосходное качество сделало студийные бумажные фотофоны Savage легендой качества на российском рынке.

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Savage (38-86) Canary фон бумажный 2,18x11 м канареечный
Наличие
в наличии 4-10 шт

Фон бумажный Savage (38-86) Canary известного американского бренда Savage имеет гладкую ровную поверхность и высокую плотность бумажного полотна. 

Плотность фона – 160 г/м2Размер 2,18х11,0 метров. Поставляется в рулоне на картонной трубе. Фон упакован в коробку. Богатая цветовая палитра и превосходное качество сделало студийные бумажные фотофоны Savage легендой качества на российском рынке.

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Savage (51-86) Bone фон бумажный 2,18x11 м слоновой кости
Арт. DAN-7980
Savage (51-86) Bone фон бумажный 2,18x11 м слоновой кости
Наличие
в наличии 4-10 шт

Фотофон Savage (51-86) Bone - известного американского бренда Savage имеют гладкую ровную поверхность и высокую плотность бумажного полотна. 

С помощью бумажных фонов Savage фотограф может легко избежать неравномерностей светового рисунка, а богатая палитра и правильно подобранный цвет легко придадут нужный оттенок фотографии. Плотность фона – 160 г/м2. Размер 2,18х11,0 метров. Поставляется в рулоне на картонной трубе, упакован в коробку. Богатая цветовая палитра и превосходное качество сделало студийные бумажные фотофоны Savage легендой качества на российском рынке.

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Арт. DAN-7988
Savage (18-86) Evergreen фон бумажный 2,18x11 м темно-зеленый
Наличие
в наличии 4-10 шт

Фон бумажный Savage (18-86) Evergreen известного американского бренда Savage имеет гладкую ровную поверхность и высокую плотность бумажного полотна. 

Плотность фона – 160 г/м2Размер 2,18х11,0 метров. Поставляется в рулоне на картонной трубе. Фон упакован в коробку. Богатая цветовая палитра и превосходное качество сделало студийные бумажные фотофоны Savage легендой качества на российском рынке.

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Savage (29-86) Orchid фон бумажный 2,18x11 м барвинковый
Savage (29-86) Orchid фон бумажный 2,18x11 м барвинковый
Арт. DAN-8000
Savage (29-86) Orchid фон бумажный 2,18x11 м барвинковый
Наличие
в наличии 1-3 шт

Фон бумажный Savage (29-86) Orchid известного американского бренда Savage имеет гладкую ровную поверхность и высокую плотность бумажного полотна. 

Плотность фона – 160 г/м2Размер 2,18х11,0 метров. Поставляется в рулоне на картонной трубе. Фон упакован в коробку. Богатая цветовая палитра и превосходное качество сделало студийные бумажные фотофоны Savage легендой качества на российском рынке

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Savage (41-86) Blue Mist фон бумажный 2,18x11 м голубой туман
Savage (41-86) Blue Mist фон бумажный 2,18x11 м голубой туман
Арт. DAN-7979
Savage (41-86) Blue Mist фон бумажный 2,18x11 м голубой туман
Наличие
в наличии 1-3 шт

Фон бумажный Savage (41-86) Blue Mist известного американского бренда Savage имеет гладкую ровную поверхность и высокую плотность бумажного полотна.  Плотность фона – 160 г/м2Размер 2,18х11,0 метров. Поставляется в рулоне на картонной трубе. Фон упакован в коробку. Богатая цветовая палитра и превосходное качество сделало студийные бумажные фотофоны Savage легендой качества на российском рынке.

8 190 ₽
В корзину

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