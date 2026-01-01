Fotokvant CLE-05GREEN резиновая груша для очистки c золотистым наконечником

Fotokvant CLE-05GREEN – резиновая груша для очистки матрицы и оптики
Fotokvant CLE-05GREEN (артикул MTG-2711) – это резиновая груша для ультраточной очистки матрицы фотоаппарата, оптических поверхностей объективов, фильтров и других чувствительных деталей. Груша подаёт мощный направленный поток воздуха, позволяя эффективно удалять пыль, мелкие частицы и ворсинки без контакта с поверхностью.
Модель отличается эргономичной формой и золотистым наконечником, который обеспечивает точную подачу воздуха в нужную зону. Корпус груши выполнен из экологически чистой резины, которая не оставляет частиц на руках и окружающих предметах. Компактный размер и удобная форма позволяют всегда иметь её под рукой.
Назначение и применение
- Очистка матрицы: безопасное удаление пыли с сенсора камеры.
- Чистка объективов: удаление пыли с передних и задних линз.
- Уход за фильтрами: очистка светофильтров от мелких частиц.
- Работа с оптикой: для видоискателей, микроскопов, биноклей.
Ключевые особенности
- Золотистый наконечник: точная подача воздуха в нужную зону.
- Эргономичная форма: удобно лежит в руке.
- Мощный воздушный поток: эффективное удаление пыли и частиц.
- Бесконтактная очистка: безопасна для чувствительных поверхностей.
- Экологически чистая резина: не оставляет частиц на руках.
- Компактный размер: удобно хранить и использовать.
- Многоразовое использование: долговечный и надёжный инструмент.
Технические характеристики
- Тип: резиновая груша для очистки
- Бренд: Fotokvant
- Модель: CLE-05GREEN
- Цвет: зелёный / золотистый наконечник
- Материал: экологически чистая резина
- Применение: матрица, оптика, фильтры
Как использовать грушу
- Подготовка: убедитесь, что груша чистая и сухая.
- Направление: направьте золотистый наконечник на очищаемую поверхность (не касаясь её).
- Подача воздуха: сожмите грушу для мощного выброса воздуха.
- Повторение: при необходимости повторите процедуру.
- Очистка груши: при загрязнении промойте грушу водой и высушите.
Преимущества использования
- Безопасность: бесконтактная очистка не повреждает поверхности.
- Эффективность: мощный поток воздуха удаляет даже мелкие частицы.
- Универсальность: подходит для матриц, объективов, фильтров и другой оптики.
- Долговечность: резиновый корпус не теряет свойств со временем.
Совместимость с аксессуарами
- Камеры: для очистки матрицы и видоискателя.
- Объективы: для удаления пыли с линз.
- Фильтры: для очистки светофильтров.
Уход и хранение
- Храните грушу в сухом месте, защищённом от прямых солнечных лучей.
- При загрязнении промойте тёплой водой и тщательно высушите.
- Не используйте агрессивные чистящие средства.