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Fotokvant CLE-05GREEN резиновая груша для очистки c золотистым наконечником
Fotokvant CLE-05GREEN резиновая груша для очистки c золотистым наконечником
Fotokvant CLE-05GREEN резиновая груша для очистки c золотистым наконечником
Fotokvant CLE-05GREEN резиновая груша для очистки c золотистым наконечником
Fotokvant CLE-05GREEN резиновая груша для очистки c золотистым наконечником

Fotokvant CLE-05GREEN резиновая груша для очистки c золотистым наконечником

Fotokvant
Артикул: DAN-2827

Резиновая груша Fotokvant CLE-05GREEN для очистки фототехники c золотистым наконечником. Груша предназначена для очистки матриц и оптики. Воздух выдувается по жесткому металлическому наконечнику мощным направленным потоком. Корпус груши выполнен из экологически чистой резины, не оставляет частиц резины на руках и окружающих предметах. Цвет наконечника золотистый.

Описание

Fotokvant CLE-05GREEN – резиновая груша для очистки матрицы и оптики

Fotokvant CLE-05GREEN (артикул MTG-2711) – это резиновая груша для ультраточной очистки матрицы фотоаппарата, оптических поверхностей объективов, фильтров и других чувствительных деталей. Груша подаёт мощный направленный поток воздуха, позволяя эффективно удалять пыль, мелкие частицы и ворсинки без контакта с поверхностью.

Модель отличается эргономичной формой и золотистым наконечником, который обеспечивает точную подачу воздуха в нужную зону. Корпус груши выполнен из экологически чистой резины, которая не оставляет частиц на руках и окружающих предметах. Компактный размер и удобная форма позволяют всегда иметь её под рукой.

Назначение и применение

  • Очистка матрицы: безопасное удаление пыли с сенсора камеры.
  • Чистка объективов: удаление пыли с передних и задних линз.
  • Уход за фильтрами: очистка светофильтров от мелких частиц.
  • Работа с оптикой: для видоискателей, микроскопов, биноклей.

Ключевые особенности

  • Золотистый наконечник: точная подача воздуха в нужную зону.
  • Эргономичная форма: удобно лежит в руке.
  • Мощный воздушный поток: эффективное удаление пыли и частиц.
  • Бесконтактная очистка: безопасна для чувствительных поверхностей.
  • Экологически чистая резина: не оставляет частиц на руках.
  • Компактный размер: удобно хранить и использовать.
  • Многоразовое использование: долговечный и надёжный инструмент.

Технические характеристики

  • Тип: резиновая груша для очистки
  • Бренд: Fotokvant
  • Модель: CLE-05GREEN
  • Цвет: зелёный / золотистый наконечник
  • Материал: экологически чистая резина
  • Применение: матрица, оптика, фильтры

Как использовать грушу

  1. Подготовка: убедитесь, что груша чистая и сухая.
  2. Направление: направьте золотистый наконечник на очищаемую поверхность (не касаясь её).
  3. Подача воздуха: сожмите грушу для мощного выброса воздуха.
  4. Повторение: при необходимости повторите процедуру.
  5. Очистка груши: при загрязнении промойте грушу водой и высушите.

Преимущества использования

  • Безопасность: бесконтактная очистка не повреждает поверхности.
  • Эффективность: мощный поток воздуха удаляет даже мелкие частицы.
  • Универсальность: подходит для матриц, объективов, фильтров и другой оптики.
  • Долговечность: резиновый корпус не теряет свойств со временем.

Совместимость с аксессуарами

  • Камеры: для очистки матрицы и видоискателя.
  • Объективы: для удаления пыли с линз.
  • Фильтры: для очистки светофильтров.

Уход и хранение

  • Храните грушу в сухом месте, защищённом от прямых солнечных лучей.
  • При загрязнении промойте тёплой водой и тщательно высушите.
  • Не используйте агрессивные чистящие средства.

Комплектация

  • Резиновая груша Fotokvant CLE-05GREEN – 1 шт.

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