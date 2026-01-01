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Wansen Flag 843516 флаг А4-2 белый золотой черный
Wansen Flag 843516 флаг А4-2 белый золотой черный
Wansen Flag 843516 флаг А4-2 белый золотой черный
Wansen Flag 843516 флаг А4-2 белый золотой черный
Wansen Flag 843516 флаг А4-2 белый золотой черный

Wansen Flag 843516 флаг А4-2 белый золотой черный

Wansen
Артикул: MTG-3249

Wansen Flag 843516 флаг А4-2 белый золотой черный. Флаг для предметной съемки, изготовлен из плотного картона. Размер в сложенном состоянии 22х30 см. Внешние стороны "книжки" цвет золото и черный, внутренний белый.

Описание

Набор флагов для предметной съемки Wansen Flag 843516 (А4-2, белый/золотой/черный)

Wansen Flag 843516 — двусторонний флаг (отражатель) формата А4-2, предназначенных для точного контроля света при предметной, макро- и портретной съемке. Каждый флаг имеет две рабочие поверхности разных цветов, что позволяет гибко регулировать освещение: отражать, рассеивать или блокировать свет для создания нужного светового рисунка.

В набор входят 3 цвета:

  • Белый — для создания мягкого отраженного света
  • Золотой — для теплых цветовых акцентов .
  • Черный — для контроля теней и контраста

Основные характеристики

  • Размер каждого флага: Формат А4-2 (≈ 21×29.7 см).
  • Количество флагов: 1 шт.
  • Цвета поверхностей: Белый, золотой, черный
  • Назначение: Отражатели, флаги-блокеры, рассеиватели.

Для чего используется

Этот набор является универсальным инструментом для фотографов и видеографов, работающих с малыми объектами. Он позволяет:

  • Управлять светом: Направлять световой поток, создавать и заполнять тени, блокировать нежелательный свет.
  • Изменять цветовую температуру: Использовать золотую поверхность для теплых оттенков или белую для нейтрального света.
  • Создавать различные настроения: Черный флаг добавляет драматизма и контраста, золотой — тепла и солнечности.
  • Работать в ограниченном пространстве: Идеально подходит для настольной съемки.

Комплектация

  • Набор флагов Wansen Flag 843516 (А4-2) — 1 шт. (3 цвета).

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