images
Grifon R5-0912 5 в 1 отражатель просветный/черный/белый/золотой/серебро 92x122 см

Grifon R5-0912 5 в 1 отражатель просветный/черный/белый/золотой/серебро 92x122 см

Grifon
Артикул: FTR-974

Отражатель с пятью рабочими поверхностями – прозрачной, серебряной, золотой, белой и черной.

Описание

Grifon R5-0912 5 в 1 отражатель просветный/черный/белый/золотой/серебро 92x122 см

Комплектация

 

Полезные ссылки:

Как и когда надо использовать различные цвета отражателя света?

Как использовать отражатель для управления естественным светом

Полезные ссылки

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

С этим товаром покупают

Хит
Manfrotto 1004BAC-3 комплект стоек для оборудования
Арт. OLE-0616
Manfrotto 1004BAC-3 комплект стоек для оборудования
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт
Manfrotto 1004BAC-3 – комплект из трех стоек Manfrotto 1004BAC. Manfrotto 1004BAC – это профессиональная трехсекционная стойка с пневмоамортизатором. Данная модель отличается качеством изготовления, надежностью и долговечностью. Максимальная нагрузка, кг – 9. Является рациональным дополнением практически к любой студийной системе фотооборудования.
87 490 ₽
В корзину
Grifon RBH-2566 держатель фона и отражателя от 63 до 168 см
Арт. FTR-977
Grifon RBH-2566 держатель фона и отражателя от 63 до 168 см
Наличие
Москва: в наличии 1-3 шт

Grifon RBH-2566 – удобный функциональный держатель, предназначен для крепления отражателей и фонов на гибких держателях (twist-flex).

1 400 ₽
В корзину
Grifon SB-75150 софтбокс прямоугольный 75х150 см с байонетом Bowens
Арт. FTR-1140
Grifon SB-75150 софтбокс прямоугольный 75х150 см с байонетом Bowens
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: в наличии 1-3 шт

Grifon SB-75150 – софтбокс (стрипбокс) для импульсных и галогенных приборов. Может использоваться с моноблоками и галогенными лампами, имеющими постоянный (пилотный) свет до 300 Вт.

Размер 75х150 см. Байонет Bowens.

4 370 ₽
В корзину
FST SC-01 клипса
Арт. DAN-0282
FST SC-01 клипса
Наличие
Москва: в наличии 4-10 штЦентральный склад: в наличии 4-10 шт

FST SC-01 – металлическая клипса с резиновыми накладками на захватах для крепления фона к стойке или перекладине.

Ширина захвата – 80 мм. Вес - 0,15 кг.

280 ₽
В корзину
-15 %
Falcon Eyes F-1200R генератор тумана
Арт. NVF-739
Falcon Eyes F-1200R генератор тумана
Наличие
Центральный склад: более 10 шт
до конца распродажи 11 дн

Устройство для спецэффекта "дым" Falcon Eyes F-1200R. При его помощи есть возможность получить наиболее реалистичные образы тумана на фотографиях. Корпус выполнен в металле, управление прибором осуществляется за счет ДУ. 

-15 %10 890 ₽
9 250 ₽
В корзину
Sintez Disco Fog MEDIUM жидкость для генераторов дыма среднего рассеивания
Sintez Disco Fog MEDIUM жидкость для генераторов дыма среднего рассеивания
Sintez Disco Fog MEDIUM жидкость для генераторов дыма среднего рассеивания
Арт. NVF-6899
Sintez Disco Fog MEDIUM жидкость для генераторов дыма среднего рассеивания
Наличие
Москва: в наличии 1-3 шт

Sintez Disco Fog MEDIUM – жидкость для генераторов дыма среднего рассеивания на водной основе. Предназначена для создания дымки в клубах, театральных представлениях и шоу-программах. Совершенно не имеет запаха!

1 200 ₽
В корзину
Fotokvant SB-150BW октобокс 150 см с адаптером Bowens
Fotokvant SB-150BW октобокс 150 см с адаптером Bowens
Fotokvant SB-150BW октобокс 150 см с адаптером Bowens
Арт. NVF-9116
Fotokvant SB-150BW октобокс 150 см с адаптером Bowens
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: в наличии 4-10 шт

Fotokvant SB-150BW – октобокс диаметром 150 см с адаптером Bowens. Это стандартный восьмиугольный софтбокс (октобокс) для предметной или портретной съемки. Устанавливается на студийный осветитель для получения мягкого светового потока. 

6 480 ₽
В корзину

Видео

Микрофотография, или Как снимать насекомых для коллекции с помощью микроскопа
Микрофотография, или Как снимать насекомых для коллекции с помощью микроскопа
Видеоурок «Гелевые фильтры. Портретная съемка»
Видеоурок «Гелевые фильтры. Портретная съемка»
Три способа освещения фона
Три способа освещения фона
Как превратить день в ночь с помощью цветного фильтра и вспышек
Как превратить день в ночь с помощью цветного фильтра и вспышек
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Флаги для предметной съемки

Wansen

Узнать больше
Бленда

Бленда для мониторов от 15 до 32 дюймов

Работай с цветом без бликов

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на обработку файлов cookie и других пользовательских данных и соглашаетесь с условиями их обработки. Заблокировать использование cookies сайтом можно в настройках браузера