Grifon R5-0912 5 в 1 отражатель просветный/черный/белый/золотой/серебро 92x122 см

Москва
Малая Семеновская 3с6
Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Отражатель с пятью рабочими поверхностями – прозрачной, серебряной, золотой, белой и черной.
Grifon RBH-2566 – удобный функциональный держатель, предназначен для крепления отражателей и фонов на гибких держателях (twist-flex).
Grifon SB-75150 – софтбокс (стрипбокс) для импульсных и галогенных приборов. Может использоваться с моноблоками и галогенными лампами, имеющими постоянный (пилотный) свет до 300 Вт.
Размер 75х150 см. Байонет Bowens.
FST SC-01 – металлическая клипса с резиновыми накладками на захватах для крепления фона к стойке или перекладине.
Ширина захвата – 80 мм. Вес - 0,15 кг.
Устройство для спецэффекта "дым" Falcon Eyes F-1200R. При его помощи есть возможность получить наиболее реалистичные образы тумана на фотографиях. Корпус выполнен в металле, управление прибором осуществляется за счет ДУ.
Sintez Disco Fog MEDIUM – жидкость для генераторов дыма среднего рассеивания на водной основе. Предназначена для создания дымки в клубах, театральных представлениях и шоу-программах. Совершенно не имеет запаха!
Fotokvant SB-150BW – октобокс диаметром 150 см с адаптером Bowens. Это стандартный восьмиугольный софтбокс (октобокс) для предметной или портретной съемки. Устанавливается на студийный осветитель для получения мягкого светового потока.
Wansen
