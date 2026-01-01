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QZSD Q333 штатив 167 см с видеоголовой
QZSD Q333 штатив 167 см с видеоголовой
QZSD Q333 штатив 167 см с видеоголовой
QZSD Q333 штатив 167 см с видеоголовой
QZSD Q333 штатив 167 см с видеоголовой
QZSD Q333 штатив 167 см с видеоголовой
QZSD Q333 штатив 167 см с видеоголовой
QZSD Q333 штатив 167 см с видеоголовой
QZSD Q333 штатив 167 см с видеоголовой

QZSD Q333 штатив 167 см с видеоголовой

QZSD
Артикул: DAN-2923

Штатив QZSD Q333 с видеоголовой.

Универсальный штатив, который послужит надежным дополнением к вашей камере, обеспечит удобство съемки и более качественные фотографии или видео. Подходит для камер, вес которых не превышает 5 кг. Максимальная высота - 167 см.

Описание

Трехсекционный штатив имеет отличное соотношение цена-качество. Он изготовлен из алюминия. Штатив имеет надежные регулируемые ножки, и видеоголову со встроенным быстроразъемным соединением. Ножки фиксируются с помощью удобных клипс-зажимов.

Дополнительную стабильность обеспечивает крюк для подвеса груза. Штатив идеально подходит для DSLR и видеокамер.

При весе в 1,82 кг максимальная рабочая высота штатива составляет 1,65 метра, а длина в собранном состоянии - всего 67 см, что дает возможность с успехом использовать этот штатив не только в домашних условиях, но и при съемке на открытом воздухе.

В комплекте предусмотрен удобный и стильный чехол для хранения и переноски.

Характеристики:

  • тип головки - видео
  • рабочая высота - 167 см
  • в сложенном состоянии - 68,5 см
  • материал – алюминий
  • максимальная нагрузка - 5 кг
  • вес - 1,95 кг

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