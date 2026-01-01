QZSD Q202F штатив высотой 154 см с горизонтальной колонной и комбинированной головой

Четырехсекционный штатив имеет отличное соотношение цена-качество. Он изготовлен из алюминия. Ножки фиксируются с помощью удобных клипс-зажимов.
Центральная колонна может переворачиваться для съемки в горизонтальное положение. Есть крюк для подвеса груза. Штатив идеально подходит для DSLR и видеокамер.
При весе в 1048 г максимальная рабочая высота штатива составляет 1,52 метра, а длина в собранном состоянии - всего 50 см, что дает возможность с успехом использовать этот штатив не только в домашних условиях, но и при съемке на открытом воздухе.
Характеристики штатива:
- максимальная рабочая высота - 152 см
- минимальная рабочая высота - 49 см
- в сложенном состоянии - 52 см
- материал – алюминий
- максимальная нагрузка - 5 кг
- вес - 1048 г
Штатив поставляется в комплекте с комбинированной головой (шаровая, видео). Голова изготовлена из алюминия. Крепится на штативный винт 1/4". Оборудована быстросъемной пластиной с винтом 1/4" для установки камеры.
Для комфортного панорамирования на основании предусмотрена шкала 360 градусов.
Характеристики головы:
- материал - алюминий
- быстросъемная площадка - есть
- максимальная нагрузка - 5 кг
- диаметр шара - 24 мм
- диаметр базы - 37 мм
- рабочая высота - 78 мм
- вес - 251 г
- панорама - 360 град.