QZSD Q202F штатив высотой 154 см с горизонтальной колонной и комбинированной головой

Описание

Четырехсекционный штатив имеет отличное соотношение цена-качество. Он изготовлен из алюминия. Ножки фиксируются с помощью удобных клипс-зажимов.

Центральная колонна может переворачиваться для съемки в горизонтальное положение. Есть крюк для подвеса груза. Штатив идеально подходит для DSLR и видеокамер.

При весе в 1048 г максимальная рабочая высота штатива составляет 1,52 метра, а длина в собранном состоянии - всего 50 см, что дает возможность с успехом использовать этот штатив не только в домашних условиях, но и при съемке на открытом воздухе.

Характеристики штатива:



максимальная рабочая высота - 152 см

минимальная рабочая высота - 49 см

в сложенном состоянии - 52 см

материал – алюминий

максимальная нагрузка - 5 кг

вес - 1048 г

Штатив поставляется в комплекте с комбинированной головой (шаровая, видео). Голова изготовлена из алюминия. Крепится на штативный винт 1/4". Оборудована быстросъемной пластиной с винтом 1/4" для установки камеры.

Для комфортного панорамирования на основании предусмотрена шкала 360 градусов.

Характеристики головы: