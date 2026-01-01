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QZSD Q202F штатив высотой 154 см с горизонтальной колонной и комбинированной головой
QZSD Q202F штатив высотой 154 см с горизонтальной колонной и комбинированной головой
QZSD Q202F штатив высотой 154 см с горизонтальной колонной и комбинированной головой
QZSD Q202F штатив высотой 154 см с горизонтальной колонной и комбинированной головой
QZSD Q202F штатив высотой 154 см с горизонтальной колонной и комбинированной головой
QZSD Q202F штатив высотой 154 см с горизонтальной колонной и комбинированной головой
QZSD Q202F штатив высотой 154 см с горизонтальной колонной и комбинированной головой
QZSD Q202F штатив высотой 154 см с горизонтальной колонной и комбинированной головой
QZSD Q202F штатив высотой 154 см с горизонтальной колонной и комбинированной головой

QZSD Q202F штатив высотой 154 см с горизонтальной колонной и комбинированной головой

QZSD
Артикул: DAN-4908

Штатив QZSD Q202F для камер весом до 5 кг.

Четырехсекционный алюминиевый штатив оснащен горизонтальной колонной и комбинированной головой. Максимальная высота - 152 см. Минимальная рабочая высота 49 см. В сложенном состоянии 52 см. Максимальная нагрузка - 5 кг. Вес штатива 1,05 кг.

Описание

Четырехсекционный штатив имеет отличное соотношение цена-качество. Он изготовлен из алюминия. Ножки фиксируются с помощью удобных клипс-зажимов.

Центральная колонна может переворачиваться для съемки в горизонтальное положение. Есть крюк для подвеса груза. Штатив идеально подходит для DSLR и видеокамер.

При весе в 1048 г максимальная рабочая высота штатива составляет 1,52 метра, а длина в собранном состоянии - всего 50 см, что дает возможность с успехом использовать этот штатив не только в домашних условиях, но и при съемке на открытом воздухе.

Характеристики штатива:

  • максимальная рабочая высота - 152 см
  • минимальная рабочая высота - 49 см
  • в сложенном состоянии - 52 см
  • материал – алюминий
  • максимальная нагрузка - 5 кг
  • вес - 1048 г

Штатив поставляется в комплекте с комбинированной головой (шаровая, видео). Голова изготовлена из алюминия. Крепится на штативный винт 1/4". Оборудована быстросъемной пластиной с винтом 1/4" для установки камеры.

Для комфортного панорамирования на основании предусмотрена шкала 360 градусов.

Характеристики головы:

  • материал - алюминий
  • быстросъемная площадка - есть
  • максимальная нагрузка - 5 кг
  • диаметр шара - 24 мм
  • диаметр базы - 37 мм
  • рабочая высота - 78 мм
  • вес - 251 г
  • панорама - 360 град.

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