Boya BY-MC2 конференц-микрофон

Описание

Для установки микрофона достаточно просто подключить его к компьютеру при помощи USB кабеля, который входит в комплект поставки. Любая современная система видит этот микрофон как стандартное устройство и автоматически устанавливает необходимые драйвера. Яркий светодиодный индикатор оповещает о состоянии системы. При помощи стандартного шнура mini-jack 3,5мм можно подключить наушники, активный монитор или пульт.

Характеристики: