Boya BY-MC2 конференц-микрофон

Для установки микрофона достаточно просто подключить его к компьютеру при помощи USB кабеля, который входит в комплект поставки. Любая современная система видит этот микрофон как стандартное устройство и автоматически устанавливает необходимые драйвера. Яркий светодиодный индикатор оповещает о состоянии системы. При помощи стандартного шнура mini-jack 3,5мм можно подключить наушники, активный монитор или пульт.
Характеристики:
- тип микрофона – конденсаторный
- направленность – суперкардиоида
- диапазон частот – 50Гц-20 КГц
- выходное сопротивление, Ом – 300
- эффективный радиус действия, м – до 6
- подключение наушников – 3,5мм mini-jack
- аудиовход – USB
- размер, мм – 117х97х24
- вес, г – 250