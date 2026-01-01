images
images
images
Boya BY-MC2 конференц-микрофон
Boya BY-MC2 конференц-микрофон
Boya BY-MC2 конференц-микрофон

Boya BY-MC2 конференц-микрофон

Boya
Артикул: NVF-8115

Boya BY-MC2 – конференц-микрофон, дает возможность снимать звук на дистанции до 6 метров, покрывая при этом сектор в 180 градусов. Суперкардиоидная направленность парных головок микрофона, позволяет передавать с оптимальным уровнем и четкостью голос каждого, сидящего по периметру стола, участника конференции.

Описание

Для установки микрофона достаточно просто подключить его к компьютеру при помощи USB кабеля, который входит в комплект поставки. Любая современная система видит этот микрофон как стандартное устройство и автоматически устанавливает необходимые драйвера. Яркий светодиодный индикатор оповещает о состоянии системы. При помощи стандартного шнура mini-jack 3,5мм можно подключить наушники, активный монитор или пульт.

Характеристики:

  • тип микрофона – конденсаторный
  • направленность – суперкардиоида
  • диапазон частот – 50Гц-20 КГц
  • выходное сопротивление, Ом – 300
  • эффективный радиус действия, м – до 6
  • подключение наушников – 3,5мм mini-jack
  • аудиовход – USB
  • размер, мм – 117х97х24
  • вес, г – 250

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

С этим товаром покупают

Хит
Boya BY-M1 всенаправленный петличный микрофон
Арт. NVF-1677
Boya BY-M1 всенаправленный петличный микрофон
Наличие
в наличии 1-3 шт

Boya BY-M1 – всенаправленный петличный микрофон для смартфонов, DSLR, диктофонов и т.п.

Оснащен Omni pickup pattern для полного охвата в 360 градусов.

1 390 ₽
В корзину
-10 %
GreenBean VideoMaster 306 видеоштатив с максимальной высотой 160 см для видеотехники
GreenBean VideoMaster 306 видеоштатив с максимальной высотой 160 см для видеотехники
GreenBean VideoMaster 306 видеоштатив с максимальной высотой 160 см для видеотехники
Арт. NVF-9059
GreenBean VideoMaster 306 видеоштатив с максимальной высотой 160 см для видеотехники
Наличие
более 10 шт
до конца распродажи 6 дн, 21 ч

GreenBean VideoMaster 306 –черный видеоштатив для камеры с двухосевой жидкостной видеоголовой оснащенной отключаемым механизмом контрбаланса.

Трехсекционный штатив изготовлен из алюминиевого сплава, максимальная высота – 1605 мм, в сложенном виде – 770 мм. Вес – 3,3 кг. Максимальная нагрузка – 5 кг.

-10 %15 540 ₽
13 980 ₽
В корзину
-10 %
Falcon Eyes Travel Line 2400 штатив
Falcon Eyes Travel Line 2400 штатив
Falcon Eyes Travel Line 2400 штатив
Арт. DAN-2957
Falcon Eyes Travel Line 2400 штатив
Наличие
более 10 шт
до конца распродажи 6 дн, 21 ч

Трехсекционный штатив с 3D-головой Falcon Eyes Travel Line 2400.

Штатив с 3D-головой, пузырьковым уровнем и выдвижной центральной колонной. Отличный выбор для фотографа путешественника. Максимальная высота 157 см, нагрузка до 3 кг.

-10 %1 930 ₽
1 730 ₽
В корзину
Kupo KS028 Stand Leg Rubber Cover For Leg резиновые накладки на ноги диаметр 22мм
Арт. NVF-9475
Kupo KS028 Stand Leg Rubber Cover For Leg резиновые накладки на ноги диаметр 22мм
Наличие
в наличии 4-10 шт

Kupo KS028 Stand Leg Rubber Cover For Leg - резиновые накладки на металические ножки.

Накладки изготовлены из качественной резины, имеют посадочный диаметр 22 мм.

В комплекте 3 шт.

670 ₽
В корзину
-10 %
Falcon Eyes BloggerKit 9 комплект оборудования для видеосъемки
Falcon Eyes BloggerKit 9 комплект оборудования для видеосъемки
Falcon Eyes BloggerKit 9 комплект оборудования для видеосъемки
Арт. DAN-2931
Falcon Eyes BloggerKit 9 комплект оборудования для видеосъемки
Наличие
в наличии 4-10 шт
до конца распродажи 6 дн, 21 ч

Комплект оборудования для видеосъемки Falcon Eyes BloggerKit 9.

Комплект оборудования для домашней (студийной) видеосъемки включающий в себя три гибких штанги, адаптер для смартфона, адаптер для микрофона, кольцевой осветитель с регулировкой яркости и цветовой температуры.

-10 %1 220 ₽
1 090 ₽
В корзину

Видео

Портретные тарелки Hensel, Elinchrom, Profoto и Fotokvant. Сравнительный тест
Портретные тарелки Hensel, Elinchrom, Profoto и Fotokvant. Сравнительный тест
Обзор хромакей костюма Фотоквант
Обзор хромакей костюма Фотоквант
Терри Ричардсон ‒ провокатор в мире фотографии (18+)
Терри Ричардсон ‒ провокатор в мире фотографии (18+)
Крис Фок - фотограф, создающий живые воспоминания
Крис Фок - фотограф, создающий живые воспоминания
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.