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Falcon Eyes BloggerKit 9 комплект оборудования для видеосъемки
Falcon Eyes BloggerKit 9 комплект оборудования для видеосъемки
Falcon Eyes BloggerKit 9 комплект оборудования для видеосъемки

Falcon Eyes BloggerKit 9 комплект оборудования для видеосъемки

Falcon Eyes
Артикул: DAN-2931

Комплект оборудования для видеосъемки Falcon Eyes BloggerKit 9.

Комплект оборудования для домашней (студийной) видеосъемки включающий в себя три гибких штанги, адаптер для смартфона, адаптер для микрофона, кольцевой осветитель с регулировкой яркости и цветовой температуры.

Описание

Комплект предназначен для быстрой организации видеосъемки или трансляции с помощью камеры смартфона.

Бестеневой кольцевой осветитель установлен на гибкую штангу и подключается к любому источнику питания с портом USB. Осветитель снабжен регулировкой яркости (5 ступеней) и цветовой температуры (7 ступеней). Высота штанги осветителя - 58 см. 

Характеристики осветителя:

  • внешний диаметр осветителя - 90 мм
  • внутренний диаметр кольца - 48 мм
  • количество светодиодов - 24 шт

Для установки смартфона в комплекте предусмотрен адаптер. В него можно установить смартфон шириной от 58 до 73 мм. Смартфон надежно фиксируется подпружиненной лапкой адаптера.

Для записи или трансляции звука, можно установить микрофон в комплектный адаптер на гибкой штанге. Адаптер на штанге крепится на резьбе 3/8". Высота штанги 38 см.

Все три гибких штанги (с осветителем, адаптером для смартфона и с адаптером для микрофона) крепятся на массивном круглом стальном основании с помощью винтов под шестигранный комплектный ключ. На нижней стороне основания предусмотрена противоскользящая накладка из вспененного материала.

Вес комплекта - 980 г.

Комплектация

  • Основание - 1 шт.
  • Штанга с осветителем - 1 шт.
  • Штанга для микрофона - 1 шт.
  • Штанга для смартфона - 1 шт.
  • Адаптер для микрофона - 1 шт.
  • Адаптер для смартфона - 1 шт.
  • Ключ шестигранный - 1 шт.
  • Инструкция по эксплуатации - 1 шт.

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