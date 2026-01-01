Falcon Eyes BloggerKit 9 комплект оборудования для видеосъемки

Описание

Комплект предназначен для быстрой организации видеосъемки или трансляции с помощью камеры смартфона.

Бестеневой кольцевой осветитель установлен на гибкую штангу и подключается к любому источнику питания с портом USB. Осветитель снабжен регулировкой яркости (5 ступеней) и цветовой температуры (7 ступеней). Высота штанги осветителя - 58 см.

Характеристики осветителя:

внешний диаметр осветителя - 90 мм

внутренний диаметр кольца - 48 мм

количество светодиодов - 24 шт

Для установки смартфона в комплекте предусмотрен адаптер. В него можно установить смартфон шириной от 58 до 73 мм. Смартфон надежно фиксируется подпружиненной лапкой адаптера.

Для записи или трансляции звука, можно установить микрофон в комплектный адаптер на гибкой штанге. Адаптер на штанге крепится на резьбе 3/8". Высота штанги 38 см.

Все три гибких штанги (с осветителем, адаптером для смартфона и с адаптером для микрофона) крепятся на массивном круглом стальном основании с помощью винтов под шестигранный комплектный ключ. На нижней стороне основания предусмотрена противоскользящая накладка из вспененного материала.

Вес комплекта - 980 г.