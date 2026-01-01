Kupo KS028 Stand Leg Rubber Cover For Leg резиновые накладки на ноги диаметр 22мм

Характеристики:
- Диаметр совместимых ножек - 22 мм
- Материал - резина
- Цвет - черный
- В комплекте 3 шт
Москва
Малая Семеновская 3с6
Kupo KS028 Stand Leg Rubber Cover For Leg - резиновые накладки на металические ножки.
Накладки изготовлены из качественной резины, имеют посадочный диаметр 22 мм.
В комплекте 3 шт.
Характеристики:
Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter
Стойка 260 см Fotokvant LS-2800S для оборудования. Мощная трехсекционная студийная стойка для установки осветителей и другого студийного оборудования. Диаметр секций 35-30-25 мм. Максимальная высота - 260 см. Максимальная нагрузка - 6 кг. Вес - 2,45 кг.
Kupo 194 Midi-Baby Kit Stand - легкая стойка для установки оборудования весом до 9 кг.
Стойка четырехсекционная с тремя опорными ножками. Крепежный не съемный штифт 5/8”.
Надежная и прочная алюминиевая стойка Falcon Eyes FlyStand 2200 в комплекте с шаровой головой.
Стойка телескопическая, состоит из 4 секций. Максимальная высота 220 см, минимальная высота 72 см, нагрузка 4 кг, вес 1,75 кг, длина в сложенном виде 72 см.
Kupo 40" Extension Grip Arm-Black – комплект из зажима и удлинительной штанги длиной 108,5 см.
Алюминиевая и стальная конструкция имеет шероховатую поверхность черного цвета. Вес - 1,9 кг.
Nissin Commander Air 1 Canon – представляет собой компактное устройство, которое устанавливается в разъем горячий башмак на камере. Благодаря полной поддержке фирменной TTL-системы Canon, он передает на совместимые вспышки все команды управления от камеры в автоматическом режиме.
Falcon Eyes L-150/B – напольная стальная стойка-база, максимальная рабочая высота составляет 15 см. Голова 5/8", резьба 1/4" и 3/8", оснащена поворотными ножками. Вес 0,5 кг.