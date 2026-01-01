Kupo KS028 Stand Leg Rubber Cover For Leg резиновые накладки на ноги диаметр 22мм

Арт. NVF-5819

Nissin Commander Air 1 Canon – представляет собой компактное устройство, которое устанавливается в разъем горячий башмак на камере. Благодаря полной поддержке фирменной TTL-системы Canon, он передает на совместимые вспышки все команды управления от камеры в автоматическом режиме.