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Kupo KS028 Stand Leg Rubber Cover For Leg резиновые накладки на ноги диаметр 22мм

Kupo KS028 Stand Leg Rubber Cover For Leg резиновые накладки на ноги диаметр 22мм

Kupo
Артикул: NVF-9475

Kupo KS028 Stand Leg Rubber Cover For Leg - резиновые накладки на металические ножки.

Накладки изготовлены из качественной резины, имеют посадочный диаметр 22 мм.

В комплекте 3 шт.

Описание

Характеристики:

  • Диаметр совместимых ножек - 22 мм
  • Материал - резина
  • Цвет - черный
  • В комплекте 3 шт

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