В большинстве видеокамер есть устройства записи звука, но они не могут обеспечить достаточное качество съемки, поэтому операторы используют внешние профессиональные микрофоны. В них предусмотрены функции шумоподавления, нет «щелчков» при переходе между режимами и в целом четкость записи с ними намного выше.

В интернет-магазине Фотогора вы найдете разные модели микрофонов

Консультанты помогут выбрать модель с учетом ваших потребностей, особенностей съемки и бюджета. Мы предлагаем качественную оригинальную технику с защитой, корпусом из алюминия, прочного пластика и других износостойких материалов. Микрофоны можно использовать постоянно, они просто устанавливаются в камеру через горячий башмак или другие разъемы и удобны в использовании. Техника оснащается переключателями, позволяющими уменьшить низкочастотные шумы, отрегулировать высокие частоты или усилить выходной сигнал (наличие функций зависит от модели).

Для использования с DSLR и видеокамерами хорошо подходят конденсаторные микрофоны-пушки. Их удлиненная форма сужает направленность аудиоволн, а портативные размеры упрощают работу оператора. Такие микрофоны невосприимчивы к шумам за пределами зоны захвата и очень качественно снимают звук.

Кардиоидные микрофоны универсальны, их можно использовать даже со смартфонами. Они, как правило, оснащаются соединительными разъемами 3,5 мм и фиксируются на крепление или риг.

В каталоге магазина также представлены

миниатюрные петличные микрофоны для интервьюирования и записи видеоблогов;

всенаправленные микрофонные системы с высокой чувствительностью;

аксессуары — меховая ветрозащита, амортизаторы, кронштейн-рельсы, зажимы и т.д.

Для получения консультаций по нужным вам товарам обратитесь к сотрудникам магазина Фотогора по телефону или онлайн.