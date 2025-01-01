Фильтр

Статьи

Микрофоны

В большинстве видеокамер есть устройства записи звука, но они не могут обеспечить достаточное качество съемки, поэтому операторы используют внешние профессиональные микрофоны. В них предусмотрены функции шумоподавления, нет «щелчков» при переходе между режимами и в целом четкость записи с ними намного выше.

В интернет-магазине Фотогора вы найдете разные модели микрофонов

Консультанты помогут выбрать модель с учетом ваших потребностей, особенностей съемки и бюджета. Мы предлагаем качественную оригинальную технику с защитой, корпусом из алюминия, прочного пластика и других износостойких материалов. Микрофоны можно использовать постоянно, они просто устанавливаются в камеру через горячий башмак или другие разъемы и удобны в использовании. Техника оснащается переключателями, позволяющими уменьшить низкочастотные шумы, отрегулировать высокие частоты или усилить выходной сигнал (наличие функций зависит от модели).

Для использования с DSLR и видеокамерами хорошо подходят конденсаторные микрофоны-пушки. Их удлиненная форма сужает направленность аудиоволн, а портативные размеры упрощают работу оператора. Такие микрофоны невосприимчивы к шумам за пределами зоны захвата и очень качественно снимают звук.

Кардиоидные микрофоны универсальны, их можно использовать даже со смартфонами. Они, как правило, оснащаются соединительными разъемами 3,5 мм и фиксируются на крепление или риг.

В каталоге магазина также представлены

  • миниатюрные петличные микрофоны для интервьюирования и записи видеоблогов;
  • всенаправленные микрофонные системы с высокой чувствительностью;
  • аксессуары — меховая ветрозащита, амортизаторы, кронштейн-рельсы, зажимы и т.д.

Для получения консультаций по нужным вам товарам обратитесь к сотрудникам магазина Фотогора по телефону или онлайн.

Boya BY-B05 меховая ветрозащита для петличных микрофонов
Boya BY-B05 меховая ветрозащита для петличных микрофонов
Boya BY-B05 меховая ветрозащита для петличных микрофонов
Арт. NVF-6798
Boya BY-B05 меховая ветрозащита для петличных микрофонов
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт

Boya BY-B05 - микрофонная меховая ветрозащита. Предназначена минимизировать шум ветра при использовании микрофона в ветреную погоду. Ее искусственный мех специально разработан так, чтобы минимизировать шум ветра, оставаясь при этом акустически прозрачным. Ветрозащита совместима с микрофонами Boya BY-M1, BY-LM10 и аналогичными микрофонами других производителей. (в комплекте 3 шт)

990 ₽
Хит
Boya BY-M1 всенаправленный петличный микрофон
Арт. NVF-1677
Boya BY-M1 всенаправленный петличный микрофон
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штСанкт-Петербург: в наличии 1-3 штЦентральный склад: в наличии 1-3 шт

Boya BY-M1 – всенаправленный петличный микрофон для смартфонов, DSLR, диктофонов и т.п.

Оснащен Omni pickup pattern для полного охвата в 360 градусов.

1 780 ₽
-5 %
Fotokvant MAC-04 держатель микрофона
Fotokvant MAC-04 держатель микрофона
Fotokvant MAC-04 держатель микрофона
Арт. NVF-9275
Fotokvant MAC-04 держатель микрофона
Наличие
Москва: более 10 штСанкт-Петербург: в наличии 1-3 штЦентральный склад: более 10 шт
до конца распродажи 1 дн, 3 ч

Fotokvant MAC-04 - держатель микрофона.

Держатель изготовлен из плотной резины и подходит микрофонам с конической ручкой диаметром 22-32 мм. Держатель устанавливается на стойку и имеет стандартную резьбу 5/8". Также комплектуется переходником с резьбой 3/8". Вес - 24 грамма. В комплекте - 1 шт.

-5 %400 ₽
380 ₽
Хит
Fotokvant MAC-03 зажим для микрофона с установкой на резьбу 3/8 дюйма и 5/8 дюйма
Fotokvant MAC-03 зажим для микрофона с установкой на резьбу 3/8 дюйма и 5/8 дюйма
Fotokvant MAC-03 зажим для микрофона с установкой на резьбу 3/8 дюйма и 5/8 дюйма
Арт. NVF-9314
Fotokvant MAC-03 зажим для микрофона с установкой на резьбу 3/8 дюйма и 5/8 дюйма
Наличие
Москва: в наличии 4-10 штСанкт-Петербург: в наличии 4-10 штЦентральный склад: более 10 шт

Fotokvant MAC-03 - зажим микрофона для установки на стойку с резьбой 3/8 дюйма и 5/8 дюйма.

Зажим-держатель подходит для всех стандартных микрофонов. Раскрывается до 5 см. Изготовлен из пластика. Цвет - черный.

450 ₽
Boya BY-B05F поролоновая ветрозащита для петличных микрофонов
Арт. NVF-8110
Boya BY-B05F поролоновая ветрозащита для петличных микрофонов
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: в наличии 1-3 шт

Boya BY-B05F – поролоновая ветрозащита для петличных микрофонов.

Позволяет избавиться от нежелательных звуков, создаваемых ветром, когда вы ведете видеосъемку вне помещения. Может использоваться с микрофонами-петличками толщиной корпуса 6-9 мм. Изготовлена из специально разработанного материала, который не искажает частотную характеристику. В комплекте - 3 шт.

790 ₽
Boya BY-C10 амортизирующее крепление для микрофона
Boya BY-C10 амортизирующее крепление для микрофона
Арт. NVF-8112
Boya BY-C10 амортизирующее крепление для микрофона
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: в наличии 1-3 шт

Boya BY-C10 – амортизирующее крепление для рекордеров и микрофонов. Превосходно гасит вибрации микрофона установленного на камеру, стойку или штатив, тем самым способствуя улучшению качества записи.

2 250 ₽
Boya BY-MC2 конференц-микрофон
Boya BY-MC2 конференц-микрофон
Boya BY-MC2 конференц-микрофон
Арт. NVF-8115
Boya BY-MC2 конференц-микрофон
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: в наличии 1-3 шт

Boya BY-MC2 – конференц-микрофон, дает возможность снимать звук на дистанции до 6 метров, покрывая при этом сектор в 180 градусов. Суперкардиоидная направленность парных головок микрофона, позволяет передавать с оптимальным уровнем и четкостью голос каждого, сидящего по периметру стола, участника конференции.

9 440 ₽
Boya BY-A100 всенаправленный конденсаторный микрофон
Boya BY-A100 всенаправленный конденсаторный микрофон
Boya BY-A100 всенаправленный конденсаторный микрофон
Арт. NVF-8145
Boya BY-A100 всенаправленный конденсаторный микрофон
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: в наличии 1-3 шт

Boya BY-A100 – всенаправленный конденсаторный микрофон для устройств на базе iOS, а именно iPhone, iPad, iPod Touch.

830 ₽
Boya BY-HM100 всенаправленный переносной микрофон
Арт. NVF-8146
Boya BY-HM100 всенаправленный переносной микрофон
Наличие
Москва: в наличии 1-3 шт

Boya BY-HM100 – всенаправленный переносной микрофон, который можно использовать для интервью или презентаций. Специальные частотные характеристики (70Гц–15КГц) способствуют максимально чистой передаче голоса, снижению перегрузок и шума ветра, а также значительно минимализируют ненужные низкие частоты.

9 550 ₽
-5 %
Fotokvant MZ-19 ветрозащита для петличного микрофона
Fotokvant MZ-19 ветрозащита для петличного микрофона
Арт. NVF-9230
Fotokvant MZ-19 ветрозащита для петличного микрофона
Наличие
Москва: более 10 штЦентральный склад: более 10 шт
до конца распродажи 1 дн, 3 ч

Fotokvant NVF-9230 - ветрозащита для петличного микрофона.

Ветрозащита предназначена минимизировать шум ветра при использовании микрофона в ветреную погоду. Изготовлена из поролона. Диаметр отверстия под микрофон - 6 мм. Длина канала - 16 мм. Общая длина - 19 мм.

В комплекте - 1 шт.

-5 %70 ₽
60 ₽
Boya BY-M1DM двойной петличный универсальный микрофон со стереоразъемом для смартфонов, DSLR камер
Boya BY-M1DM двойной петличный универсальный микрофон со стереоразъемом для смартфонов, DSLR камер
Арт. NVF-9902
Boya BY-M1DM двойной петличный универсальный микрофон со стереоразъемом для смартфонов, DSLR камер
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: в наличии 1-3 шт

Boya BY-M1DM - двойной петличный универсальный микрофон со стерео разъемом для смартфонов, DSLR камер.

Модель имеет широкий диапазон совместимости. Подходит для смартфонов, видеокамер, звукозаписывающих устройств, планшетов и других аудио/видеозаписывающих устройств, обеспечивая хорошую чувствительность и динамический диапазон при низком уровень шумов.


2 620 ₽
-5 %
Fotokvant MZ-14Y ветрозащита для петличного микрофона желтая
Fotokvant MZ-14Y ветрозащита для петличного микрофона желтая
Fotokvant MZ-14Y ветрозащита для петличного микрофона желтая
Арт. DAN-1133
Fotokvant MZ-14Y ветрозащита для петличного микрофона желтая
Наличие
Москва: более 10 штЦентральный склад: более 10 шт
до конца распродажи 1 дн, 3 ч

Fotokvant MZ-14Y - ветрозащита для петличного микрофона желтая.

Ветрозащита, предназначена минимизировать шум ветра при использовании микрофона в ветреную погоду. Изготовлена из поролона. Диаметр отверстия под микрофон - 5 мм. Общая длина - 14 мм. Цвет - телесный, актуальный при использовании на головной гарнитуре, что позволяет сделать менее заметным микрофон. В комплекте - 1 шт.

-5 %50 ₽
40 ₽
Fotokvant MAC-06 микрофонный адаптер для камер GoPro
Fotokvant MAC-06 микрофонный адаптер для камер GoPro
Fotokvant MAC-06 микрофонный адаптер для камер GoPro
Арт. DAN-1600
Fotokvant MAC-06 микрофонный адаптер для камер GoPro
Наличие
Москва: в наличии 1-3 шт

Fotokvant MAC-06 - микрофонный адаптер для камер GoPro.

Позволяет подключить к камере микрофон с разъемом 3.5, что дает практически безграничные возможности для записи качественного звука. Адаптер подключается к камере через порт мини-USB.

Совместимость с камерами GoPro 3, GoPro 3+, GoPro 4 и LM 20, а так же телефонами имеющих разъем мини-USB. Вес, г – 6.

350 ₽
Saramonic LavMicro 2M петличный микрофон двойной
Saramonic LavMicro 2M петличный микрофон двойной
Saramonic LavMicro 2M петличный микрофон двойной
Арт. DAN-2625
Saramonic LavMicro 2M петличный микрофон двойной
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: в наличии 1-3 шт

Двойной петличный микрофон Saramonic LavMicro 2M.

Сдвоеный, высококачественный петличный микрофон с диапазоном частот от 50 Гц до 18 КГц.

7 090 ₽
Saramonic LavMicro-S петличный стерео микрофон
Saramonic LavMicro-S петличный стерео микрофон
Saramonic LavMicro-S петличный стерео микрофон
Арт. DAN-2627
Saramonic LavMicro-S петличный стерео микрофон
Наличие
Москва: в наличии 1-3 шт

Петличный стерео микрофон Saramonic LavMicro-S.

Высококачественный всенаправленный конденсаторный петличный стерео микрофон с 3,5 мм разъемом TRS/TRRS и адаптером 6,3 мм, предназначен для смартфонов, цифровых зеркальных фотокамер, видеокамер и рекордеров.

6 490 ₽
Saramonic SR-HM7 Di микрофон динамический
Арт. DAN-2631
Saramonic SR-HM7 Di микрофон динамический
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: в наличии 1-3 шт

Микрофон динамический Saramonic SR-HM7 Di.

Кардиоидный ручной микрофон с XLR для устройств на iOS и компьютеров.

16 190 ₽
Saramonic SR-TM7 микрофон-пушка направленный с XLR
Saramonic SR-TM7 микрофон-пушка направленный с XLR
Saramonic SR-TM7 микрофон-пушка направленный с XLR
Арт. DAN-2641
Saramonic SR-TM7 микрофон-пушка направленный с XLR
Наличие
Москва: в наличии 1-3 шт

Направленный микрофон-пушка Saramonic SR-TM7, с XLR.

Профессиональный компактный микрофон-пушка с кардиоидной диаграммой направленности. Полностью металлическая конструкция. Микрофон имеет встроенную батарею с зарядкой через MicroUSB, время работы до 150 часов. При использовании фантомного питания 48 В встроенная батарея автоматически отключается. Сигнал выводится через 3-pin XLR разъем.

27 990 ₽
Saramonic Saramonic SR-AX101 накамерный микшер
Saramonic Saramonic SR-AX101 накамерный микшер
Saramonic Saramonic SR-AX101 накамерный микшер
Арт. DAN-2668
Saramonic Saramonic SR-AX101 накамерный микшер
Наличие
Москва: в наличии 1-3 шт

Накамерный микшер Saramonic SR-AX101.

Прибор позволяет расширить возможность подключения различных средств записи к зеркальной или системной камере с функцией видеосъемки. Два балансных монофонических входных разъема XLR обеспечивают подключение самых разнообразных профессиональных источников аудиосигнала, микрофонов различного типа и направленности, радиосистем, внешних микшеров и усилителей.

5 390 ₽
