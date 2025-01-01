Москва
Boya BY-B05 - микрофонная меховая ветрозащита. Предназначена минимизировать шум ветра при использовании микрофона в ветреную погоду. Ее искусственный мех специально разработан так, чтобы минимизировать шум ветра, оставаясь при этом акустически прозрачным. Ветрозащита совместима с микрофонами Boya BY-M1, BY-LM10 и аналогичными микрофонами других производителей. (в комплекте 3 шт)
Boya BY-M1 – всенаправленный петличный микрофон для смартфонов, DSLR, диктофонов и т.п.
Оснащен Omni pickup pattern для полного охвата в 360 градусов.
Fotokvant MAC-04 - держатель микрофона.
Держатель изготовлен из плотной резины и подходит микрофонам с конической ручкой диаметром 22-32 мм. Держатель устанавливается на стойку и имеет стандартную резьбу 5/8". Также комплектуется переходником с резьбой 3/8". Вес - 24 грамма. В комплекте - 1 шт.
Fotokvant MAC-03 - зажим микрофона для установки на стойку с резьбой 3/8 дюйма и 5/8 дюйма.
Зажим-держатель подходит для всех стандартных микрофонов. Раскрывается до 5 см. Изготовлен из пластика. Цвет - черный.
Boya BY-B05F – поролоновая ветрозащита для петличных микрофонов.
Позволяет избавиться от нежелательных звуков, создаваемых ветром, когда вы ведете видеосъемку вне помещения. Может использоваться с микрофонами-петличками толщиной корпуса 6-9 мм. Изготовлена из специально разработанного материала, который не искажает частотную характеристику. В комплекте - 3 шт.
Boya BY-C10 – амортизирующее крепление для рекордеров и микрофонов. Превосходно гасит вибрации микрофона установленного на камеру, стойку или штатив, тем самым способствуя улучшению качества записи.
Boya BY-MC2 – конференц-микрофон, дает возможность снимать звук на дистанции до 6 метров, покрывая при этом сектор в 180 градусов. Суперкардиоидная направленность парных головок микрофона, позволяет передавать с оптимальным уровнем и четкостью голос каждого, сидящего по периметру стола, участника конференции.
Boya BY-A100 – всенаправленный конденсаторный микрофон для устройств на базе iOS, а именно iPhone, iPad, iPod Touch.
Boya BY-HM100 – всенаправленный переносной микрофон, который можно использовать для интервью или презентаций. Специальные частотные характеристики (70Гц–15КГц) способствуют максимально чистой передаче голоса, снижению перегрузок и шума ветра, а также значительно минимализируют ненужные низкие частоты.
Fotokvant NVF-9230 - ветрозащита для петличного микрофона.
Ветрозащита предназначена минимизировать шум ветра при использовании микрофона в ветреную погоду. Изготовлена из поролона. Диаметр отверстия под микрофон - 6 мм. Длина канала - 16 мм. Общая длина - 19 мм.
В комплекте - 1 шт.
Boya BY-M1DM - двойной петличный универсальный микрофон со стерео разъемом для смартфонов, DSLR камер.
Модель имеет широкий диапазон совместимости. Подходит для смартфонов, видеокамер, звукозаписывающих устройств, планшетов и других аудио/видеозаписывающих устройств, обеспечивая хорошую чувствительность и динамический диапазон при низком уровень шумов.
Fotokvant MZ-14Y - ветрозащита для петличного микрофона желтая.
Ветрозащита, предназначена минимизировать шум ветра при использовании микрофона в ветреную погоду. Изготовлена из поролона. Диаметр отверстия под микрофон - 5 мм. Общая длина - 14 мм. Цвет - телесный, актуальный при использовании на головной гарнитуре, что позволяет сделать менее заметным микрофон. В комплекте - 1 шт.
Fotokvant MAC-06 - микрофонный адаптер для камер GoPro.
Позволяет подключить к камере микрофон с разъемом 3.5, что дает практически безграничные возможности для записи качественного звука. Адаптер подключается к камере через порт мини-USB.
Совместимость с камерами GoPro 3, GoPro 3+, GoPro 4 и LM 20, а так же телефонами имеющих разъем мини-USB. Вес, г – 6.
Двойной петличный микрофон Saramonic LavMicro 2M.
Сдвоеный, высококачественный петличный микрофон с диапазоном частот от 50 Гц до 18 КГц.
Петличный стерео микрофон Saramonic LavMicro-S.
Высококачественный всенаправленный конденсаторный петличный стерео микрофон с 3,5 мм разъемом TRS/TRRS и адаптером 6,3 мм, предназначен для смартфонов, цифровых зеркальных фотокамер, видеокамер и рекордеров.
Микрофон динамический Saramonic SR-HM7 Di.
Кардиоидный ручной микрофон с XLR для устройств на iOS и компьютеров.
Направленный микрофон-пушка Saramonic SR-TM7, с XLR.
Профессиональный компактный микрофон-пушка с кардиоидной диаграммой направленности. Полностью металлическая конструкция. Микрофон имеет встроенную батарею с зарядкой через MicroUSB, время работы до 150 часов. При использовании фантомного питания 48 В встроенная батарея автоматически отключается. Сигнал выводится через 3-pin XLR разъем.
Накамерный микшер Saramonic SR-AX101.
Прибор позволяет расширить возможность подключения различных средств записи к зеркальной или системной камере с функцией видеосъемки. Два балансных монофонических входных разъема XLR обеспечивают подключение самых разнообразных профессиональных источников аудиосигнала, микрофонов различного типа и направленности, радиосистем, внешних микшеров и усилителей.
