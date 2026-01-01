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Saramonic LavMic адаптер с нагрудным микрофоном для камер и смартфонов
Saramonic LavMic адаптер с нагрудным микрофоном для камер и смартфонов
Saramonic LavMic адаптер с нагрудным микрофоном для камер и смартфонов
Saramonic LavMic адаптер с нагрудным микрофоном для камер и смартфонов
Saramonic LavMic адаптер с нагрудным микрофоном для камер и смартфонов
Saramonic LavMic адаптер с нагрудным микрофоном для камер и смартфонов
Saramonic LavMic адаптер с нагрудным микрофоном для камер и смартфонов
Saramonic LavMic адаптер с нагрудным микрофоном для камер и смартфонов

Saramonic LavMic адаптер с нагрудным микрофоном для камер и смартфонов

Saramonic
Артикул: DAN-2658

Адаптер с нагрудным микрофоном для камер и смартфонов Saramonic LavMic.

Петличный микрофон для записи звука без шумов на DSLR-камеру, GoPro или смартфон. Двухканальный микшер дает возможность регулировать и контролировать уровень записываемого сигнала и мониторить звук через наушники.

Описание

Профессиональный набор из 2,4 миллиметрового конденсатного всенаправленного петличного микрофона, портативного микшера и трех кабелей для подключения к смартфонам, видео/фото камерам и GoPro.

Микшер двухканальный и может качественно обрабатывать звук сразу с двух устройств, а наличие выхода для наушников позволяют прослушивать записываемый сигнал прямо во время работы. Под аудиовходами на торце расположено колесико регулировки громкости, а на противоположной стороне выключатель и переключение моно или стерео режима.

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