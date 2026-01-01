Fotokvant RCI-Nikon беспроводный пульт дистанционного управления для фотоаппаратов Nikon

Беспроводной пульт дистанционного управления Fotokvant RCI-Nikon для фотоаппаратов Nikon
Fotokvant RCI-Nikon — это беспроводной пульт дистанционного управления, предназначенный для фотокамер Nikon, оснащенных инфракрасным приемником. Он позволяет дистанционно управлять спуском затвора, что особенно полезно при съемке с длительной выдержкой, макросъемке, работе со штативом и для минимизации вибраций камеры.
Основные характеристики
- Тип: Беспроводной инфракрасный пульт ДУ.
- Совместимость: Фотокамеры Nikon с инфракрасным приемником.
- Управление: Дистанционный спуск затвора.
- Питание: Батарейка (в комплекте).
Для чего используется
Этот пульт является незаменимым аксессуаром для фотографов в различных ситуациях:
- Съемка с длинной выдержкой: Позволяет спускать затвор без касания камеры, предотвращая смазывание.
- Макросъемка: Обеспечивает точный контроль спуска при работе с близко расположенными объектами.
- Самостоятельная съемка: Удобен для создания групповых портретов или работы с камеры на расстоянии.
- Студийная работа: Позволяет управлять камерой, не отходя от осветительного оборудования.
Особенности конструкции
Пульт имеет компактный и легкий корпус, что делает его удобным для переноски. Работает от входящей в комплект батарейки.