Fotokvant RCI-Nikon беспроводный пульт дистанционного управления для фотоаппаратов Nikon

Описание

Беспроводной пульт дистанционного управления Fotokvant RCI-Nikon для фотоаппаратов Nikon

Fotokvant RCI-Nikon — это беспроводной пульт дистанционного управления, предназначенный для фотокамер Nikon, оснащенных инфракрасным приемником. Он позволяет дистанционно управлять спуском затвора, что особенно полезно при съемке с длительной выдержкой, макросъемке, работе со штативом и для минимизации вибраций камеры.

Основные характеристики

Тип: Беспроводной инфракрасный пульт ДУ.

Беспроводной инфракрасный пульт ДУ. Совместимость: Фотокамеры Nikon с инфракрасным приемником.

Фотокамеры Nikon с инфракрасным приемником. Управление: Дистанционный спуск затвора.

Дистанционный спуск затвора. Питание: Батарейка (в комплекте).

Для чего используется

Этот пульт является незаменимым аксессуаром для фотографов в различных ситуациях:

Съемка с длинной выдержкой: Позволяет спускать затвор без касания камеры, предотвращая смазывание.

Позволяет спускать затвор без касания камеры, предотвращая смазывание. Макросъемка: Обеспечивает точный контроль спуска при работе с близко расположенными объектами.

Обеспечивает точный контроль спуска при работе с близко расположенными объектами. Самостоятельная съемка: Удобен для создания групповых портретов или работы с камеры на расстоянии.

Удобен для создания групповых портретов или работы с камеры на расстоянии. Студийная работа: Позволяет управлять камерой, не отходя от осветительного оборудования.

Особенности конструкции

Пульт имеет компактный и легкий корпус, что делает его удобным для переноски. Работает от входящей в комплект батарейки.