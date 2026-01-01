images
images
images
images
Fotokvant RCI-Nikon беспроводный пульт дистанционного управления для фотоаппаратов Nikon
Fotokvant RCI-Nikon беспроводный пульт дистанционного управления для фотоаппаратов Nikon
Fotokvant RCI-Nikon беспроводный пульт дистанционного управления для фотоаппаратов Nikon
Fotokvant RCI-Nikon беспроводный пульт дистанционного управления для фотоаппаратов Nikon

Fotokvant RCI-Nikon беспроводный пульт дистанционного управления для фотоаппаратов Nikon

Fotokvant
Артикул: NVF-9298

Fotokvant RCI-Nikon - беспроводной пульт-адаптер дистанционного управления для камер Nikon. Классический электронный тросик, пускатель затвора.

Описание

Беспроводной пульт дистанционного управления Fotokvant RCI-Nikon для фотоаппаратов Nikon

Fotokvant RCI-Nikon — это беспроводной пульт дистанционного управления, предназначенный для фотокамер Nikon, оснащенных инфракрасным приемником. Он позволяет дистанционно управлять спуском затвора, что особенно полезно при съемке с длительной выдержкой, макросъемке, работе со штативом и для минимизации вибраций камеры.

Основные характеристики

  • Тип: Беспроводной инфракрасный пульт ДУ.
  • Совместимость: Фотокамеры Nikon с инфракрасным приемником.
  • Управление: Дистанционный спуск затвора.
  • Питание: Батарейка (в комплекте).

Для чего используется

Этот пульт является незаменимым аксессуаром для фотографов в различных ситуациях:

  • Съемка с длинной выдержкой: Позволяет спускать затвор без касания камеры, предотвращая смазывание.
  • Макросъемка: Обеспечивает точный контроль спуска при работе с близко расположенными объектами.
  • Самостоятельная съемка: Удобен для создания групповых портретов или работы с камеры на расстоянии.
  • Студийная работа: Позволяет управлять камерой, не отходя от осветительного оборудования.

Особенности конструкции

Пульт имеет компактный и легкий корпус, что делает его удобным для переноски. Работает от входящей в комплект батарейки.

Комплектация

  • Беспроводной пульт Fotokvant RCI-Nikon — 1 шт.

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

С этим товаром покупают

Хит
Boya BY-M1 всенаправленный петличный микрофон
Арт. NVF-1677
Boya BY-M1 всенаправленный петличный микрофон
Наличие
в наличии 1-3 шт

Boya BY-M1 – всенаправленный петличный микрофон для смартфонов, DSLR, диктофонов и т.п.

Оснащен Omni pickup pattern для полного охвата в 360 градусов.

1 390 ₽
В корзину
-10 %
Fotokvant FLH-45 складной винт для крепления камеры 1/4&quot; с ушком на штативы и моноподы
Fotokvant FLH-45 складной винт для крепления камеры 1/4&quot; с ушком на штативы и моноподы
Fotokvant FLH-45 складной винт для крепления камеры 1/4&quot; с ушком на штативы и моноподы
Арт. NVF-9996
Fotokvant FLH-45 складной винт для крепления камеры 1/4" с ушком на штативы и моноподы
Наличие
более 10 шт
до конца распродажи 7 дн, 2 ч

Fotokvant FLH-45 - складной винт 1/4". Винт со складным ушком для крепления камеры на штативы и моноподы. Винт изготовлен из металла и имеет резьбу 1/4".

-10 %250 ₽
220 ₽
В корзину
Grifon SB-5070AC быстрораскладной софтбокс с цоколем Е27
Grifon SB-5070AC быстрораскладной софтбокс с цоколем Е27
Grifon SB-5070AC быстрораскладной софтбокс с цоколем Е27
Арт. NVF-6385
Grifon SB-5070AC быстрораскладной софтбокс с цоколем Е27
Наличие
более 10 шт

Grifon SB-5070AC – быстрораскладной прямоугольный софтбокс 50х70 см с цоколем Е27 под лампу. Предназначен для работы в небольших или домашних фотостудиях. Софтбокс устанавливается на стойку или журавль. Быстрая сборка позволяет брать софтбокс с собой на выездную съемки и с успехом использовать в репортаже, на торжественных мероприятиях. Вес - 0,4 кг.

1 620 ₽
В корзину
Fotokvant FLH-38 универсальный переходник 1/4 дюйма-горячий башмак
Fotokvant FLH-38 универсальный переходник 1/4 дюйма-горячий башмак
Fotokvant FLH-38 универсальный переходник 1/4 дюйма-горячий башмак
Арт. NVF-6335
Fotokvant FLH-38 универсальный переходник 1/4 дюйма-горячий башмак
Наличие
в наличии 1-3 шт

Fotokvant FLH-38 – универсальный переходник 1/4 дюйма-горячий башмак.

Совместим с со всеми накамерными вспышками со стандартным горячим башмаком (исключение башмак Minolta).

410 ₽
В корзину
-5 %
Fotokvant SB-6090BW софтбокс 60х90 см с адаптером Bowens
Fotokvant SB-6090BW софтбокс 60х90 см с адаптером Bowens
Fotokvant SB-6090BW софтбокс 60х90 см с адаптером Bowens
Арт. NVF-9118
Fotokvant SB-6090BW софтбокс 60х90 см с адаптером Bowens
Наличие
более 10 шт
до конца распродажи 1 дн, 5 ч

Fotokvant SB-6090BW – софтбокс размером 60х90 см с адаптером Bowens. Легкий прямоугольный софтбокс (квадробокс) для предметной или портретной съемки. Устанавливается на студийный осветитель для получения мягкого светового потока.


-5.06 %3 360 ₽
3 190 ₽
В корзину

Видео

Как использовать глубокие зонты и софтбоксы Elinchrom Litemotiv
Как использовать глубокие зонты и софтбоксы Elinchrom Litemotiv
Как превратить день в ночь с помощью цветного фильтра и вспышек
Как превратить день в ночь с помощью цветного фильтра и вспышек
Магазин Фотогора. Как собрать журавль для фотостудии
Магазин Фотогора. Как собрать журавль для фотостудии
Сергей Максимишин: &quot;Фотограф должен быть рассказчиком&quot;
Сергей Максимишин: "Фотограф должен быть рассказчиком"
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.