Manfrotto MK290XTA3-2W штатив и видеоголовка для фото- и видеокамеры

Трехсекционные ноги штатива изготовлены из легкого и прочного высокотехнологичного сплава, оснащены противоскользящими прорезиненными наконечниками, что обеспечивает надежную установку штатива на поверхностях различного типа.
Штатив обладает селекторным механизмом настройки угла ног, разрешающим автономную настройку опорных стоек под 4 разными углами. Благодаря этому, комплект подходит для широкого круга фото-видео задач, включая съемку с минимальной высоты 40 см.
Специальная конструкция клипс позволяет одним движением открыть все секции, а улучшенная эргономика упрощает работу в любых погодных условиях.
Штативная голова оснащена надежными фиксаторами и удобной ручкой для поворота камеры на штативе при панорамной съемке. Съемная площадка обеспечит быструю установку камеры.
Характеристики:
- материал – алюминий
- количество секций – 3
- максимальная высота, см – 170
- минимальная высота, см – 40
- длина в сложенном состоянии, см – 70
- максимальная нагрузка, кг – 4
- штативная голова – видео
- вес, г – 2560