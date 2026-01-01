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-5 %
Manfrotto MK290XTA3-2W штатив и видеоголовка для фото- и видеокамеры
Manfrotto MK290XTA3-2W штатив и видеоголовка для фото- и видеокамеры
Manfrotto MK290XTA3-2W штатив и видеоголовка для фото- и видеокамеры
Manfrotto MK290XTA3-2W штатив и видеоголовка для фото- и видеокамеры

Manfrotto MK290XTA3-2W штатив и видеоголовка для фото- и видеокамеры

Manfrotto
Артикул: NVF-8163

Manfrotto MK290XTA3-2W – трехсекционный алюминиевый штатив обновленной 290 серии модификации Xtra и видео голова для фотокамеры. Максимальная высота, см – 170. Максимальная нагрузка, кг – 4. Вес, кг – 2,56.

Описание

Трехсекционные ноги штатива изготовлены из легкого и прочного высокотехнологичного сплава, оснащены противоскользящими прорезиненными наконечниками, что обеспечивает надежную установку штатива на поверхностях различного типа.

Штатив обладает селекторным механизмом настройки угла ног, разрешающим автономную настройку опорных стоек под 4 разными углами. Благодаря этому, комплект подходит для широкого круга фото-видео задач, включая съемку с минимальной высоты 40 см.

Специальная конструкция клипс позволяет одним движением открыть все секции, а улучшенная эргономика упрощает работу в любых погодных условиях.

Штативная голова оснащена надежными фиксаторами и удобной ручкой для поворота камеры на штативе при панорамной съемке. Съемная площадка обеспечит быструю установку камеры.

Характеристики:

  • материал – алюминий
  • количество секций – 3
  • максимальная высота, см – 170
  • минимальная высота, см – 40
  • длина в сложенном состоянии, см – 70
  • максимальная нагрузка, кг – 4
  • штативная голова – видео
  • вес, г – 2560

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