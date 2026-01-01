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-10 %
Fotokvant SM-CL15 держатель для смартфона
Fotokvant SM-CL15 держатель для смартфона
Fotokvant SM-CL15 держатель для смартфона
Fotokvant SM-CL15 держатель для смартфона
Fotokvant SM-CL15 держатель для смартфона
Fotokvant SM-CL15 держатель для смартфона
Fotokvant SM-CL15 держатель для смартфона
Fotokvant SM-CL15 держатель для смартфона
Fotokvant SM-CL15 держатель для смартфона
Fotokvant SM-CL15 держатель для смартфона

Fotokvant SM-CL15 держатель для смартфона

Fotokvant
Артикул: MTG-2183

Fotokvant SM-CL15 держатель для смартфона. Предназначен для удержания телефонов размером от 52 мм до 85 мм по ширине. Рекомендуется использовать с настольными или напольными штативами, струбцинами и др. устройствами имеющими резьбовое соединение 1/4 ". Вес 60 гр.

Описание

Fotokvant SM-CL15 – универсальный держатель для смартфона 52–85 мм

Fotokvant SM-CL15 (артикул MTG-2183) – это универсальный держатель для смартфона, предназначенный для надёжной фиксации телефонов шириной от 52 до 85 мм. Держатель оснащён резьбовым соединением 1/4", что позволяет устанавливать его на настольные и напольные штативы, струбцины, селфи-палки и другие устройства с соответствующим креплением. Вес всего 60 граммов делает его лёгким и удобным для повседневного использования.

Держатель идеально подходит для съёмки видео, стриминга, видеозвонков, просмотра контента, а также для использования смартфона в качестве монитора или пульта управления при работе с фото- и видеооборудованием. Благодаря надёжной фиксации, ваш смартфон будет оставаться в нужном положении даже при активном использовании.

Назначение и применение

  • Съёмка на смартфон: для фото- и видеосъёмки на штативе.
  • Стриминг и видеозвонки: надёжная фиксация телефона на столе или штативе.
  • Использование с селфи-палкой: для групповых фото и селфи.
  • Монитор для камеры: использование смартфона в качестве внешнего монитора.

Ключевые особенности

  • Широкий диапазон размеров: подходит для смартфонов шириной от 52 до 85 мм.
  • Резьба 1/4": совместимость с большинством штативов, струбцин и держателей.
  • Лёгкий вес – 60 г: не утяжеляет конструкцию.
  • Надёжная фиксация: смартфон плотно удерживается в держателе.
  • Универсальность: подходит для любых смартфонов в указанном диапазоне.
  • Простая установка: быстро крепится и снимается.

Технические характеристики

  • Тип: держатель для смартфона
  • Бренд: Fotokvant
  • Модель: SM-CL15
  • Совместимая ширина: 52 – 85 мм
  • Крепление: резьба 1/4"
  • Вес: 60 г
  • Применение: штативы, струбцины, селфи-палки

Как использовать держатель

  1. Установка смартфона: раздвиньте держатель, поместите смартфон и зафиксируйте его.
  2. Крепление на штатив или струбцину: используйте резьбу 1/4" для установки на штатив, струбцину или селфи-палку.
  3. Регулировка: при необходимости отрегулируйте положение смартфона.
  4. Съёмка: используйте смартфон для съёмки, стриминга или видеозвонков.

Преимущества использования

  • Универсальность: подходит для большинства смартфонов.
  • Надёжность: плотная фиксация предотвращает падение.
  • Компактность: лёгкий и удобный для переноски.
  • Совместимость: стандартная резьба 1/4" для любых штативов.

Совместимость с аксессуарами

Комплектация

В стандартную поставку входит держатель для смартфона Fotokvant SM-CL15 – 1 шт.

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