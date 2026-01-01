Fotokvant SM-CL15 держатель для смартфона

Fotokvant SM-CL15 – универсальный держатель для смартфона 52–85 мм
Fotokvant SM-CL15 (артикул MTG-2183) – это универсальный держатель для смартфона, предназначенный для надёжной фиксации телефонов шириной от 52 до 85 мм. Держатель оснащён резьбовым соединением 1/4", что позволяет устанавливать его на настольные и напольные штативы, струбцины, селфи-палки и другие устройства с соответствующим креплением. Вес всего 60 граммов делает его лёгким и удобным для повседневного использования.
Держатель идеально подходит для съёмки видео, стриминга, видеозвонков, просмотра контента, а также для использования смартфона в качестве монитора или пульта управления при работе с фото- и видеооборудованием. Благодаря надёжной фиксации, ваш смартфон будет оставаться в нужном положении даже при активном использовании.
Назначение и применение
- Съёмка на смартфон: для фото- и видеосъёмки на штативе.
- Стриминг и видеозвонки: надёжная фиксация телефона на столе или штативе.
- Использование с селфи-палкой: для групповых фото и селфи.
- Монитор для камеры: использование смартфона в качестве внешнего монитора.
Ключевые особенности
- Широкий диапазон размеров: подходит для смартфонов шириной от 52 до 85 мм.
- Резьба 1/4": совместимость с большинством штативов, струбцин и держателей.
- Лёгкий вес – 60 г: не утяжеляет конструкцию.
- Надёжная фиксация: смартфон плотно удерживается в держателе.
- Универсальность: подходит для любых смартфонов в указанном диапазоне.
- Простая установка: быстро крепится и снимается.
Технические характеристики
- Тип: держатель для смартфона
- Бренд: Fotokvant
- Модель: SM-CL15
- Совместимая ширина: 52 – 85 мм
- Крепление: резьба 1/4"
- Вес: 60 г
- Применение: штативы, струбцины, селфи-палки
Как использовать держатель
- Установка смартфона: раздвиньте держатель, поместите смартфон и зафиксируйте его.
- Крепление на штатив или струбцину: используйте резьбу 1/4" для установки на штатив, струбцину или селфи-палку.
- Регулировка: при необходимости отрегулируйте положение смартфона.
- Съёмка: используйте смартфон для съёмки, стриминга или видеозвонков.
Преимущества использования
- Универсальность: подходит для большинства смартфонов.
- Надёжность: плотная фиксация предотвращает падение.
- Компактность: лёгкий и удобный для переноски.
- Совместимость: стандартная резьба 1/4" для любых штативов.
Совместимость с аксессуарами
- Штативы: настольные, напольные, Gorillapod.
- Струбцины: для крепления к столу, стойке или трубе.
- Селфи-палки: стандартные с резьбой 1/4".