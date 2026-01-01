Fotokvant SM-CL15 держатель для смартфона

Описание

Fotokvant SM-CL15 – универсальный держатель для смартфона 52–85 мм

Fotokvant SM-CL15 (артикул MTG-2183) – это универсальный держатель для смартфона, предназначенный для надёжной фиксации телефонов шириной от 52 до 85 мм. Держатель оснащён резьбовым соединением 1/4", что позволяет устанавливать его на настольные и напольные штативы, струбцины, селфи-палки и другие устройства с соответствующим креплением. Вес всего 60 граммов делает его лёгким и удобным для повседневного использования.

Держатель идеально подходит для съёмки видео, стриминга, видеозвонков, просмотра контента, а также для использования смартфона в качестве монитора или пульта управления при работе с фото- и видеооборудованием. Благодаря надёжной фиксации, ваш смартфон будет оставаться в нужном положении даже при активном использовании.

Назначение и применение

Съёмка на смартфон: для фото- и видеосъёмки на штативе.

для фото- и видеосъёмки на штативе. Стриминг и видеозвонки: надёжная фиксация телефона на столе или штативе.

надёжная фиксация телефона на столе или штативе. Использование с селфи-палкой: для групповых фото и селфи.

для групповых фото и селфи. Монитор для камеры: использование смартфона в качестве внешнего монитора.

Ключевые особенности

Широкий диапазон размеров: подходит для смартфонов шириной от 52 до 85 мм.

подходит для смартфонов шириной от 52 до 85 мм. Резьба 1/4": совместимость с большинством штативов, струбцин и держателей.

совместимость с большинством штативов, струбцин и держателей. Лёгкий вес – 60 г: не утяжеляет конструкцию.

не утяжеляет конструкцию. Надёжная фиксация: смартфон плотно удерживается в держателе.

смартфон плотно удерживается в держателе. Универсальность: подходит для любых смартфонов в указанном диапазоне.

подходит для любых смартфонов в указанном диапазоне. Простая установка: быстро крепится и снимается.

Технические характеристики

Тип: держатель для смартфона

держатель для смартфона Бренд: Fotokvant

Fotokvant Модель: SM-CL15

SM-CL15 Совместимая ширина: 52 – 85 мм

52 – 85 мм Крепление: резьба 1/4"

резьба 1/4" Вес: 60 г

60 г Применение: штативы, струбцины, селфи-палки

Как использовать держатель

Установка смартфона: раздвиньте держатель, поместите смартфон и зафиксируйте его. Крепление на штатив или струбцину: используйте резьбу 1/4" для установки на штатив, струбцину или селфи-палку. Регулировка: при необходимости отрегулируйте положение смартфона. Съёмка: используйте смартфон для съёмки, стриминга или видеозвонков.

Преимущества использования

Универсальность: подходит для большинства смартфонов.

подходит для большинства смартфонов. Надёжность: плотная фиксация предотвращает падение.

плотная фиксация предотвращает падение. Компактность: лёгкий и удобный для переноски.

лёгкий и удобный для переноски. Совместимость: стандартная резьба 1/4" для любых штативов.

Совместимость с аксессуарами