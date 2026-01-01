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Kupo KCP710 Convi Clamp w/Adjustable Handle-Silver держатель-зажим с регулируемой рукояткой

Kupo KCP710 Convi Clamp w/Adjustable Handle-Silver держатель-зажим с регулируемой рукояткой

Kupo
Артикул: NVF-9504

Kupo KCP710 Convi Clamp w/Adjustable Handle-Silver - держатель-зажим с регулируемой рукояткой.

Зажим Convi Clamp с рукояткой изготовлен из нержавеющей стали. Может быть надежно установлен на трубке диаметром от 5 до 51 мм.

Зажимные губки имеют накладки из полеуретана что предохраняет от поврежрений зажимаемую поверхность и усиливает прочность захвата.



Описание

Характеристики:

  • Максимальная нагрузка 20 кг
  • Диапазон захвата - диаметр труб 12-51 мм, толщина плоских поверхностей 12-40 мм
  • Крепление - внутренние резьбы 1/4"-20, М5, втулка 5/8"
  • Материал - алюминий, сталь
  • Цвет - черный
  • Вес - 450 г

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