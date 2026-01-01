Характеристики:
- Максимальная нагрузка 20 кг
- Диапазон захвата - диаметр труб 12-51 мм, толщина плоских поверхностей 12-40 мм
- Крепление - внутренние резьбы 1/4"-20, М5, втулка 5/8"
- Материал - алюминий, сталь
- Цвет - черный
- Вес - 450 г
Москва
Малая Семеновская 3с6
Kupo KCP710 Convi Clamp w/Adjustable Handle-Silver - держатель-зажим с регулируемой рукояткой.
Зажим Convi Clamp с рукояткой изготовлен из нержавеющей стали. Может быть надежно установлен на трубке диаметром от 5 до 51 мм.
Зажимные губки имеют накладки из полеуретана что предохраняет от поврежрений зажимаемую поверхность и усиливает прочность захвата.
Характеристики:
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